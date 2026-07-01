Hacienda, famosos y focos: así les afecta la lista de morosos

Cada año, la lista de grandes morosos con Hacienda se convierte en un auténtico revuelo mediático. No solo por las cifras desorbitadas, sino también por los nombres que aparecen en ella junto a deudas que superan los 600.000 euros.

En la publicación más reciente, la Agencia Tributaria ha incluido a 5.853 deudores con más de 600.000 euros pendientes hasta finales de 2025. Este listado no solo presenta a grandes empresas, sino también a celebridades que llevan años envueltas en escándalos y polémicas económicas.

Isabel Pantoja, entre la música y la deuda

La tonadillera Isabel Pantoja vuelve a ser señalada por Hacienda. Su deuda, lejos de disminuir, ha crecido y ronda ya los 1,3 millones de euros, comparado con el millón que figuraba anteriormente.

En su caso, el efecto mediático es doble:

Su situación se ve ensombrecida por procedimientos judiciales relacionados con el caso Malaya y su administración patrimonial.

y su administración patrimonial. La nueva cifra refuerza una narrativa pública donde sus problemas fiscales son casi tan comentados como sus giras musicales.

La imagen de Pantoja se ha ido forjando a lo largo de los años entre escenarios, platós y titulares judiciales. Que su nombre permanezca en esta lista de morosos alimenta la historia de una artista atrapada entre el éxito y las deudas, manteniendo viva una polémica que va más allá de lo puramente contable.

Paz Vega y Bertín Osborne: deudas que se ajustan, fama que no baja

La actriz Paz Vega aparece bajo su nombre real, María Paz Campos Trigo, con una deuda que supera los 1,8 millones de euros, aunque ha logrado reducirla respecto a años anteriores. A pesar de este ajuste, sigue siendo parte del grupo de grandes deudores.

El caso de Vega tiene un matiz particular:

Su carrera internacional contrasta con una exposición económica muy local, centrada en su relación con el fisco español.

Su presencia en la lista reabre el debate sobre cómo gestionan sus finanzas aquellos intérpretes que combinan proyectos tanto dentro como fuera del país.

Por otro lado, el cantante y presentador Bertín Osborne continúa en el listado con 835.000 euros pendientes, tras haber reducido unos 30.000 euros desde la publicación anterior.

En Osborne confluyen varios elementos:

Una trayectoria mediática extensa que abarca programas televisivos tanto musicales como entrevistas.

Una figura pública que ha lidiado con polémicas sentimentales y empresariales, ahora sumando problemas fiscales a su historial.

Aunque su deuda disminuye, permanecer en la lista refuerza la percepción de que ciertos rostros habituales en televisión arrastran problemas económicos estructurales más allá de sus ingresos visibles.

Patricia Conde y Kiko Matamoros: el regreso a la “lista negra”

Entre las novedades más destacadas están los regresos de Patricia Conde y Kiko Matamoros, quienes habían desaparecido del listado pero ahora vuelven a ser noticia.

Las cifras son contundentes:

Patricia Conde reaparece tras dos años fuera con una deuda de 714.615 euros .

reaparece tras dos años fuera con una deuda de . Kiko Matamoros, colaborador habitual en programas del corazón, regresa después de tres años sin aparecer en este registro, con 600.740 euros pendientes.

En estos casos, la combinación de escándalos y polémicas es evidente:

Conde ha construido una carrera entre comedia y televisión generalista; su regreso al listado plantea interrogantes sobre cómo gestiona sus sociedades y derechos de imagen.

Matamoros, quien se ha acostumbrado a comentar sobre las vidas ajenas, vuelve al centro del debate por su propia situación fiscal, reafirmando esa percepción mediática donde cualquier aspecto personal se convierte en contenido atractivo para los medios.

Cómo funciona la lista y por qué importa tanto

La lista de grandes morosos no recoge cualquier tipo de deuda. Para aparecer en ella:

Debe superar los 600.000 euros .

. No debe haberse pagado dentro del plazo voluntario.

Tiene que seguir pendiente al cierre del año fiscal el 31 de diciembre de 2025 .

. No puede estar aplazada ni suspendida por vía legal.

Así pues, es un retrato fiel de las deudas consolidadas, que Hacienda considera suficientemente relevantes como para hacerlas públicas.

Algunos datos clave del último listado incluyen:

Un total de 5.853 grandes morosos , lo que supone 144 menos que en 2024.

, lo que supone 144 menos que en 2024. La suma total adeudada asciende a 15.432 millones de euros .

. La mayoría son empresas: hay 4.742 personas jurídicas , frente a 1.111 personas físicas .

, frente a . En un año han salido 879 contribuyentes del registro mientras que han entrado 735 nuevos.

Fama, reputación y Hacienda: la otra cara del escaparate

La inclusión de Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne, Patricia Conde y Kiko Matamoros en esta lista oficial evidencia cómo la celebridad no exime ante las obligaciones fiscales. Sin embargo, sí influye en cómo se perciben públicamente estas cifras.

Algunas claves sobre este impacto social son:

El listado actúa como un termómetro anual sobre cómo interactúan la Hacienda pública y el mundo del espectáculo.

y el mundo del espectáculo. Las deudas acumuladas por figuras famosas se discuten ampliamente en tertulias y redes sociales; elevando así lo que para otros contribuyentes podría pasar desapercibido.

La reiteración de nombres conocidos solidifica una imagen colectiva sobre los morosos recurrentes, afectando su reputación tanto como cualquier escándalo personal.

En definitiva, la lista de grandes morosos con Hacienda funciona como un espejo incómodo: refleja las cuentas pendientes pero también pone al descubierto la fragilidad detrás del brillo mediático; un brillo que puede desvanecerse rápidamente cuando los números están en rojo.

Fuentes