Muere Victor Willis, la voz que convirtió “YMCA” en un fenómeno global

Victor Willis, cantante principal y figura emblemática de Village People, falleció el 30 de junio de 2026 a los 74 años, según confirmó el propio grupo a través de sus redes sociales. El artista murió tras una enfermedad rápida, dejando tras de sí una trayectoria profundamente ligada a la explosión del disco en los años 70.

Nacido en Texas y criado en San Francisco, Willis comenzó su carrera musical en la iglesia, influido por el góspel de su padre, pastor bautista. Su talento pronto lo llevó a explorar el jazz y el soul, y más tarde a los escenarios profesionales, donde participó en producciones como Hair y The Wiz en Broadway.

Su salto definitivo a la fama llegó en 1977, cuando el productor francés Jacques Morali lo eligió como voz principal de un nuevo proyecto musical: Village People. Con él al frente, el grupo alcanzó fama internacional con temas como “YMCA”, “Macho Man”, “Go West” o “In the Navy”, combinando música pegadiza con personajes inspirados en estereotipos masculinos, que Willis interpretaba alternando entre policía y marinero.

Durante su primera etapa, el grupo encadenó éxitos y giras, convirtiéndose en un símbolo del pop-disco. Sin embargo, Willis abandonó la formación a finales de los años 70, antes del estreno de la película Can’t Stop the Music, cuyo fracaso contribuyó al declive del grupo.

Tras su salida, su carrera en solitario no logró consolidarse y vivió años difíciles marcados por la depresión y el consumo de drogas. Él mismo reconoció haber “desaparecido del mapa” durante décadas. No fue hasta mediados de los 2000 cuando inició su recuperación, tras someterse a tratamiento y reorganizar su vida personal.

Uno de los capítulos más importantes de su vida llegó en los tribunales. Durante años luchó por recuperar los derechos de autor de las canciones que había coescrito. En 2015, un jurado federal le dio la razón, otorgándole el 50% de la propiedad de varios de los grandes éxitos de Village People en Estados Unidos, incluida “YMCA”.

Ese triunfo legal le permitió regresar al grupo en 2017. A partir de entonces, volvió a los escenarios y mantuvo actividad pública, incluso participando en eventos políticos como la ceremonia previa a la investidura de Donald Trump en 2025, decisión que generó controversia entre sus seguidores.

A lo largo de su vida, Willis también se mostró firme en el debate sobre el significado de “YMCA”, rechazando que se tratara de un himno gay y defendiendo que la canción reflejaba su experiencia en centros comunitarios de San Francisco, donde jóvenes encontraban apoyo y actividades.

Más allá de interpretaciones, lo cierto es que “YMCA” se convirtió en un fenómeno mundial: alcanzó el número uno en numerosos países, generó una coreografía universalmente reconocible y fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos por su relevancia cultural.

El anuncio de su fallecimiento fue breve y pidió respeto por la privacidad de la familia. Su esposa, Karen Huff-Willis, compartió un mensaje similar.

Con su muerte, desaparece una de las voces más características de la era disco, pero su legado sigue vivo cada vez que suena uno de los himnos más reconocibles de la música popular.