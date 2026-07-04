DAO Llamas, el general de la Guardia Civil que cambió el ‘Todo por la Patria’ por ‘Todo por Sánchez’

De vergüenza ajena.

Turbio, capucero y hasta miserable.

Y lo sabían hace muchos meses porque no es casualidad que el juez ordenase a la UCO ocultar a la cúpula ‘política‘ de la Guardia Civil su investigación de las cloacas socialistas.

El magustrado Pedraz quiso evitar que los detalles de las pesquisas, en las que estaban implicados los dos máximos responsables del cuerpo, llegasen a sus oídos.

Antes de que la UCO irrumpiese en la Dirección General de la Guardia Civil el pasado 27 de mayo, el juez les exigió que sólo le informasen a él y a la Fiscalía Anticorrupción.

Manuel Llamas ha protagonizado uno de los giros más bochornosos que se recuerdan en la cúpula de la Benemérita.

En cuestión de días ha pasado de ser uno de los pilares operativos de la Guardia Civil a convertirse en el epicentro de una tormenta interna y política. El director adjunto operativo (DAO) —el número dos del cuerpo, el máximo mando uniformado— ha sido imputado por el juez Santiago Pedraz en el marco del caso Leire, por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y obstrucción a la justicia.

Y ahí sigue. Sentado en su despacho, con el sueldo intacto y el respaldo del Ministerio del Interior, mientras el cuerpo que dirige operativamente lo mira con una mezcla de estupor, vergüenza ajena e indignación.

Un oprobio para el cuerpo más querido de España

Conviene decirlo sin rodeos: lo que representa hoy la situación de Llamas es un oprobio institucional. La Guardia Civil es, encuesta tras encuesta, una de las instituciones más valoradas por los españoles —probablemente la más querida—, precisamente por encarnar valores que ahora quedan en entredicho en su propia cúpula: disciplina, honor, ejemplaridad y servicio. Un instituto donde el guardia raso interioriza desde la academia que el uniforme obliga y que la reputación del cuerpo está por encima de la carrera de cualquiera.

Por eso la actitud del DAO resulta tan profundamente atípica. En la cultura de la Benemérita, un mando salpicado por una imputación de este calibre habría dado un paso al lado sin que nadie tuviera que pedírselo, por puro sentido institucional. Es lo que la tropa espera de sus jefes; es lo que el cuerpo ha hecho históricamente para protegerse a sí mismo. Llamas ha decidido hacer exactamente lo contrario.

La desvergüenza de atornillarse al sillón

Porque eso es lo que describe la situación actual: un mando imputado por hechos que, según los documentos citados por diversos medios, podrían constituir un delito continuado de prevaricación y otro contra la administración de justicia —imputación instada, no se olvide, por la Fiscalía Anticorrupción—, que en lugar de facilitar la instrucción apartándose, se atornilla al cargo.

Y el cargo no es cualquier cosa: el puesto de DAO lleva aparejado uno de los sueldos más altos del escalafón, con sus complementos de destino, su coche oficial y toda la parafernalia del poder. La lectura que hacen muchos dentro del cuerpo es tan sencilla como demoledora: aguantar como sea, cobrar mientras se pueda. Una desvergüenza difícil de digerir para los miles de agentes que arriesgan el tipo cada día por nóminas infinitamente más modestas.

El agravio comparativo es, además, sangrante. Mientras a guardias de a pie se les abren expedientes o se les suspenden funciones por infracciones menores, el número dos del cuerpo permanece en su puesto pese a estar señalado judicialmente. La queja que recorre los cuartelillos se resume en una idea recurrente: sanciones fulminantes para unos, protección institucional para otros. Doble vara de medir en un cuerpo cuya esencia es, precisamente, la igualdad ante la norma.

Una trayectoria brillante que ya no le sirve de escudo

Nadie discute que el currículum de Llamas era, hasta hace nada, impecable. Como recuerda El Español, su hoja de servicios incluye el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Servicio de Información de Navarra, la UCO, varias comandancias y una etapa en el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, trabajando junto a los escoltas del entonces príncipe Felipe.

Pero esa biografía, lejos de exculparle, agrava el reproche: quien ha servido en la élite operativa del cuerpo sabe mejor que nadie lo que significa la ejemplaridad y lo que cuesta ganarse la confianza de los ciudadanos. Que sea precisamente un hombre de ese perfil quien aparezca —según sitúan OKDIARIO y El Español— en el centro de una orden que supuestamente habría bloqueado la acción proactiva de la UCO sobre asuntos del entorno del PSOE, convierte el caso en algo más que un problema personal: en una herida a la credibilidad del instituto armado.

A ello se suma la sospecha, extendida entre sus detractores, de que su ascenso hasta lo más alto del organigrama estuvo engrasado por un contexto político favorable. Esa interpretación no figura aún en ninguna resolución judicial —conviene subrayarlo—, pero retrata el ambiente enrarecido que rodea su figura.

Autoridad perdida: un DAO que ya no manda, solo ocupa

Y aquí está el daño más profundo, el que no arregla ningún comunicado de Interior: Llamas ha perdido toda autoridad moral sobre el cuerpo que dirige. ¿Con qué cara firma hoy un expediente disciplinario contra un guardia? ¿Con qué legitimidad exige ejemplaridad a la tropa quien no se la aplica a sí mismo? Un mando imputado por presuntamente obstruir a la justicia no puede ser el garante de la disciplina de 80.000 hombres y mujeres. Puede ocupar el despacho, sí; mandar, en el sentido profundo que esa palabra tiene en la Benemérita, ya no.

Las asociaciones profesionales lo han entendido antes que el Ministerio: varias reclaman su apartamiento temporal —junto al de la directora general, Mercedes González, también imputada— mientras avanza la instrucción, para despejar cualquier sombra de interferencia y frenar la sangría reputacional. Interior, según las últimas informaciones, sigue confiando en ambos. La foto resultante es la de una cúpula judicialmente señalada y políticamente blindada, sostenida contra el sentir mayoritario de sus propios agentes.

De la discreción al banquillo mediático

Durante años, Llamas cultivó una imagen de oficial discreto, preparado y ajeno al ruido. Hoy su nombre está asociado a uno de los episodios más tensos de la historia reciente de la Guardia Civil, y la oposición lo esgrime como símbolo del desvío partidista dentro del Ministerio del Interior.

Su futuro inmediato queda atado a los avances judiciales. Pero hay un daño que ya es irreversible, gane o pierda en los tribunales: la constatación de que, llegada la hora de elegir entre el prestigio del cuerpo y el sillón, el número dos de la Guardia Civil eligió el sillón. En una institución construida sobre el sacrificio y el honor, esa elección no se olvida. Y difícilmente se perdona.