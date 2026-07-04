Podemos despelleja a Rosalía en un acto LGTBI y reabre el debate sobre rentismo e identidad

Podemos ha reabierto un nuevo frente político y cultural tras la celebración de un evento con fuerte carga reivindicativa en Madrid. En este encuentro, denominado “Akelarre LGTBIQA+”, una dirigente del partido lanzó una crítica directa hacia Rosalía, poniendo en duda su papel como referente del colectivo debido a su orientación sexual y su condición económica.

La cita, que contó con la participación de Irene Montero, ha generado controversia por el mensaje implícito: no basta con formar parte del colectivo LGTBI para ser considerado un ejemplo, sino que también se debe cumplir con ciertos criterios ideológicos y sociales. Este episodio vuelve a colocar a Podemos en el centro de una discusión por sus métodos, su retórica y sus contradicciones.

Qué se dijo sobre Rosalía

La intervención más destacada fue la de Marilyn dos Santos, secretaria de Feminismos de Podemos. Según han señalado diversas fuentes, afirmó que “Rosalía no es lesbiana, es bi y, lo más importante, es rentista”.

Este comentario no se limitó a criticar a la cantante catalana. También se sugirió que Rosalía se está consolidando como referente para “cualquier persona que se identifique como no heterosexual”, una idea utilizada durante el acto para desacreditar a aquellos que no se ajustan a la interpretación política del partido.

La acusación de “rentista” introduce un matiz adicional: rechazar el éxito económico o la posesión de patrimonio personal como si fueran criterios deslegitimadores dentro del activismo. Esta mezcla de identidad, clase y militancia en una misma crítica pública no pasó desapercibida.

El formato del acto y el mensaje político

El evento se presentó con una estética cargada de simbolismo, bajo el título “Akelarre LGTBIQA+ lleno de orgullo, furia trans y arte drag”. La organización del acto lo vinculó claramente con la celebración del Orgullo y una visión combativa sobre los derechos del colectivo.

Entre las intervenciones recogidas por las fuentes consultadas, también hubo críticas hacia personas homosexuales alineadas con la derecha o asociadas a posturas que Podemos considera incompatibles con la defensa del colectivo. Así, el evento no solo defendió derechos, sino que también estableció límites políticos sobre quién puede o no representar al LGTBI.

Las pifias y contradicciones que deja el episodio

La controversia no solo afecta a Rosalía. También pone al descubierto varias contradicciones en el discurso público de Podemos:

Defensa selectiva del colectivo : se aboga por la diversidad, pero se cuestiona a una artista por no encajar en un estereotipo específico.

: se aboga por la diversidad, pero se cuestiona a una artista por no encajar en un estereotipo específico. Crítica al privilegio : se utiliza la situación económica como herramienta para descalificar personalmente.

: se utiliza la situación económica como herramienta para descalificar personalmente. Mensaje excluyente : aunque se habla de representación LGTBI, se determina quién merece ser un referente y quién no.

: aunque se habla de representación LGTBI, se determina quién merece ser un referente y quién no. Tono militante elevado: el evento fue diseñado para resaltar una identidad política muy cerrada, con Montero como figura destacada.

Las reacciones ante este episodio también han puesto en evidencia el contraste entre el discurso inclusivo que suele acompañar estos actos y el ataque personal dirigido hacia una artista que nunca ha pretendido ser portavoz política del colectivo. En este choque entre identidad, ideología y fama, el partido vuelve a mostrar una forma de comunicar que busca generar impacto, aunque termine alimentando la controversia.

Un episodio que dice mucho del momento de Podemos

El caso de Rosalía encaja dentro de una estrategia confrontacional que Podemos ha utilizado en otros debates: marcar perfil propio, buscar conflictos culturales y centrar la atención en la supuesta hipocresía de sus adversarios. Sin embargo, esta vez el golpe ha afectado a una artista ajena a las disputas partidistas y ha reabierto el debate sobre los límites del activismo cuando este se convierte en reproche personal.

Mientras el partido continúa insistiendo en su relato sobre orgullo y resistencia, el resultado inmediato es otro: otra controversia que mezcla música, identidad y política en un escenario poco favorable para su imagen pública. Y así, nuevamente, el ruido acaba eclipsando al mensaje.

Fuentes: análisis de la polémica sobre Rosalía y el acto de Podemos