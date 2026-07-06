El papel de la Yael Foundation en el fortalecimiento de la identidad judía entre los niños de Europa y Norteamérica

La Yael Foundation, fundada en 2020, es una organización benéfica internacional que apoya escuelas judías, la educación centrada en la identidad y el patrimonio cultural judío en 45 países, llegando a 29.362 niños. Como parte de esta labor, educadores de distintas comunidades analizan cada vez más preguntas similares sobre cómo se desarrolla y se fortalece la identidad judía a través de la educación.

Las comunidades judías y el enfoque de la Fundación sobre la formación de la identidad

La identidad judía se construye mediante las experiencias cotidianas, las relaciones personales y el sentido de pertenencia. Se refleja en la manera en que los jóvenes se perciben a sí mismos, se relacionan con sus comunidades y participan en la vida judía.

La Yael Foundation considera que la educación judía y la formación de la identidad están estrechamente vinculadas. El sentido de identidad de un joven se desarrolla gradualmente a través de las tradiciones familiares, experiencias educativas significativas y la participación constante en la vida comunitaria. Estas experiencias contribuyen a generar confianza, fortalecer los vínculos y desarrollar un sentido duradero de pertenencia.

En las diferentes comunidades que apoya la Yael Foundation, los educadores suelen plantearse cuestiones similares sobre cómo ayudar a los jóvenes a desarrollar una identidad judía que siga siendo significativa en las distintas etapas de su vida. Gran parte del trabajo de la Fundación consiste en crear entornos educativos donde la identidad judía crezca de manera natural mediante la participación, las experiencias compartidas y la vida comunitaria, más que únicamente a través de la enseñanza formal.

Al apoyar tanto la educación formal como la informal, la Yael Foundation continúa promoviendo experiencias de aprendizaje que fortalecen la identidad judía, fomentan la participación comunitaria y ayudan a los jóvenes a establecer vínculos duraderos con la vida judía.

Diferentes circunstancias, desafíos compartidos

La educación judía informal se desarrolló en Norteamérica como respuesta a una población judía dispersa y diversa. Surgieron nuevas estructuras de liderazgo, campamentos y movimientos juveniles que ofrecieron un espacio para desarrollar las dimensiones sociales y emocionales de la identidad judía. La continuidad se construyó mediante rituales compartidos y relaciones personales.

En estos entornos, apoyados por la Yael Foundation, la identidad se desarrolla de manera natural a través de las experiencias compartidas y la participación. Estos espacios ofrecen oportunidades adicionales para crear amistades, vivir el judaísmo tanto en la práctica como en el aula y desarrollar gradualmente habilidades de liderazgo mediante la colaboración y la implicación activa.

Hoy en día, muchos educadores consideran que la transmisión de valores y el fortalecimiento del sentido de pertenencia requieren enfoques diferentes, ya que no todas las familias comparten actualmente la misma visión o los mismos valores judíos que se enseñan en la escuela.

A través de su trabajo en Europa, la Yael Foundation ha observado una realidad distinta. Las comunidades judías europeas suelen ser más pequeñas, pero también más cohesionadas. La historia forma parte de la vida cotidiana y está presente en muchas decisiones, mientras que la vida comunitaria se caracteriza por una fuerte conciencia de continuidad y pertenencia.

La Yael Foundation organiza periódicamente el International School Leaders Exchange Program, que reúne a experimentados directores de escuelas de Europa y Norteamérica. Este programa ofrece a los participantes una perspectiva diferente y especialmente valiosa, permitiéndoles identificar patrones comunes desde una visión más amplia. Por ejemplo, el equipo de la Yael Foundation ha observado que en muchas comunidades europeas el sentido de pertenencia se construye de forma deliberada y progresiva. La confianza no surge de inmediato, sino que se desarrolla con el tiempo. Los espacios de educación informal fuera de la escuela y la sinagoga son menos frecuentes y existe una menor disponibilidad de educadores especializados en educación informal. Todo ello refleja una estructura comunitaria particular, donde las relaciones personales ocupan un lugar central.

Diferentes enfoques, diferentes modelos: el principio de la Fundación

El trabajo de la Yael Foundation suele consistir en analizar la diversidad de enfoques para la formación de la identidad en distintos países. En la práctica, lo que funciona en Norteamérica no necesariamente funciona en Europa. Todo requiere tiempo y capacidad de adaptación.

En muchos países europeos, por ejemplo, la formación de la identidad mediante la educación experiencial e informal depende de una estrecha colaboración con las familias y del reconocimiento de la experiencia histórica de cada comunidad. Desde la perspectiva de la Yael Foundation, la educación informal solo adquiere un verdadero significado cuando surge de la propia comunidad y no cuando se impone desde el exterior.

Muchos educadores norteamericanos muestran actualmente un interés creciente por conocer la experiencia de sus colegas europeos, y ese interés también existe en sentido inverso.

El resultado del intercambio internacional de liderazgo y de las alianzas escolares apoyadas por la Yael Foundation

A través de sus programas de intercambio de liderazgo y colaboración entre escuelas, la Yael Foundation reúne a educadores de distintas comunidades judías no para que unos enseñen a otros, sino para que aprendan mutuamente. Cada participante comienza observando y analizando aquello que distingue el trabajo de cada escuela, sus enfoques específicos y sus principios educativos.

Esto permite que cada parte descubra nuevas perspectivas y se conceda la oportunidad de contemplar una misma realidad desde un ángulo completamente diferente.

Desde la perspectiva del equipo de la Yael Foundation, la identidad judía nunca se construye de un día para otro. Es un proceso gradual, basado en la confianza, la continuidad y la existencia de espacios donde los jóvenes sienten que su presencia tiene importancia. La educación informal desempeña un papel fundamental en este proceso, situándose entre la familia y la escuela, entre la teoría y la experiencia vivida. Sin embargo, sus efectos rara vez son inmediatos y pocas veces resultan fáciles de medir con precisión.