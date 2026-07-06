Sánchez y Begoña se van de vacaciones a La Mareta llenos del fango de la corrupción: cinco semanas a cuenta del sufrido contribuyente

Vuelven al lugar del ‘crimen‘, que dirían los clasicos.

Pedro Sánchez pasará casi cinco semanas en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, del 28 de julio al 30 de agosto.

Es su destino vacacional favorito desde que llegó al poder, una finca histórica que fue construida por encargo del rey Husein de Jordania y que después pasó a formar parte del patrimonio del Estado español tras su cesión al rey Juan Carlos I. Patrimonio Nacional la gestiona como residencia oficial de uso institucional. En la práctica, se ha convertido en el retiro estival privado del presidente del Gobierno y de su familia, financiado con dinero público.

La duración prevista de la estancia, casi un mes completo, ha reavivado un debate que cada verano se repite con más intensidad: cuánto le cuesta al contribuyente el veraneo del presidente y si el uso que se hace de una propiedad institucional del Estado es compatible con la situación judicial y política que rodea al Ejecutivo.

Lo que costó el verano anterior

El episodio más documentado es el del verano pasado. Según documentos publicados por OKDIARIO, la estancia de Sánchez en La Mareta junto a Begoña Gómez, sus hijas, sus padres y su cuñado tuvo un coste total para las arcas públicas de 26.522,17 euros. El desglose oficial indicaba 6.938,05 euros en locomoción y 19.584,12 euros en manutención y alojamiento. A esa cifra hay que sumar los gastos estructurales que inevitablemente rodean la presencia del presidente: seguridad privada, refuerzos de la Guardia Civil y trabajos previos para acondicionar la finca.

El Gobierno prorrogó además por 209.000 euros un contrato de vigilancia para la residencia que abarca desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026. El contrato incluye cinco vigilantes de seguridad sin armas, complementados por los medios públicos desplegados para proteger al presidente y su familia durante las vacaciones.

Esos datos llegaron al público con retraso y solo tras solicitudes formales de transparencia. La opacidad sobre los costes reales de las vacaciones presidenciales en La Mareta es una constante que alimenta la sensación de que el Gobierno prefiere que esa información no circule con facilidad.

La ironía del calendario: Begoña ficha, Sánchez veranea

Lo que convierte las vacaciones de este año en un asunto especialmente llamativo no es solo el coste económico. Es el contexto judicial en que se producen.

Begoña Gómez está obligada a comparecer ante el juzgado cada quince días como medida cautelar impuesta por el juez Juan Carlos Peinado tras la apertura de juicio oral por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. El juez consideró que existía riesgo fundado de fuga y le retiró el pasaporte. Cada dos semanas, la esposa del presidente tiene que presentarse personalmente ante la justicia para acreditar que no ha abandonado el territorio nacional.

El presidente del Gobierno, cuya esposa ficha cada quince días ante el juez, pasará casi cinco semanas de vacaciones en una residencia de lujo en Lanzarote financiada con dinero público. La imagen resulta difícil de gestionar comunicativamente incluso para el equipo más hábil de La Moncloa.

La Mareta: una finca con historia singular

La historia de La Mareta es tan curiosa como el uso que se le da. La finca fue construida por encargo del rey Husein I de Jordania, que la utilizó durante años como residencia privada en sus visitas a las Islas Canarias. Tras la muerte del monarca jordano, la propiedad fue cedida al rey Juan Carlos I y desde entonces forma parte del patrimonio gestionado por Patrimonio Nacional.

Es una propiedad genuinamente singular: una residencia construida para un rey árabe en una isla volcánica del Atlántico que terminó en manos del Estado español y que desde 2018 se ha convertido en el destino favorito del presidente del Gobierno para sus vacaciones de verano. Cada año que Sánchez regresa a La Mareta genera la misma polémica, y cada año la polémica es un poco mayor que la del año anterior porque se acumula sobre la precedente.

El debate que se repite con más intensidad cada verano

La controversia sobre La Mareta no es nueva pero sí es creciente. La discusión combina varias dimensiones que por separado serían manejables pero que juntas producen un efecto político que el Gobierno gestiona con dificultad.

La primera es económica: el coste directo de las vacaciones presidenciales en una propiedad del Estado que requiere personal de mantenimiento, seguridad privada contratada, refuerzos de Guardia Civil y acondicionamiento previo. La segunda es de principios: si es apropiado que el presidente del Gobierno utilice una residencia oficial de representación institucional para cinco semanas de vacaciones privadas con su familia. La tercera es comparativa: cómo gestionan sus vacaciones otros jefes de Gobierno europeos y qué nivel de transparencia ofrecen sobre los costes asociados.

En España, la opacidad sobre estos costes ha sido la norma. Los datos disponibles han llegado en la mayoría de los casos tras insistencias formales sobre transparencia, no por iniciativa del propio Gobierno, lo que refuerza la sensación de que hay algo que prefieren que no se sepa con claridad.

Lo que la estancia de este año simboliza

Las vacaciones de Sánchez en La Mareta este verano no son solo las vacaciones de un presidente en un destino de lujo financiado por el contribuyente. Son el símbolo de un Gobierno que ha normalizado el uso de los recursos del Estado para el beneficio privado de sus máximos responsables mientras sus adversarios judiciales se multiplican y mientras su esposa tiene que comparecer ante un juez cada quince días.

Un presidente cuya esposa enfrenta juicio oral por corrupción, cuyo exministro ha sido condenado a 24 años de prisión, cuyo mentor histórico está imputado por seis delitos y cuyo secretario de organización está en el núcleo de una investigación sobre cloacas, tiene planes de pasar casi cinco semanas de vacaciones en una residencia real en Lanzarote.

La Mareta se prepara para recibir al presidente. La polémica ya está servida. Y este año viene cargada de una ironía que ningún comunicado de prensa puede neutralizar completamente.