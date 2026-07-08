Las dos decepciones del príncipe Harry en su viaje a Reino Unido: un revés judicial y el portazo de Buckingham

El viaje del príncipe Harry a Reino Unido ha culminado en un par de reveses.

En cuestión de días, el duque de Sussex se ha encontrado con que el High Court rechazaba su demanda contra Associated Newspapers y que Buckingham le cerraba las puertas para alojarse en el palacio durante su estancia.

Este desenlace deja una imagen incómoda para el hijo menor de Carlos III, quien llegaba a Londres con la agenda marcada por su batalla legal y la esperanza de una visita más tranquila. Sin embargo, su paso por la ciudad ha estado marcado por el conflicto, la decepción y una creciente distancia con la institución que representa a su familia.

El golpe en los tribunales

La primera noticia desfavorable provino del ámbito judicial británico. El High Court desestimó la demanda presentada por Harry junto a otros demandantes contra Associated Newspapers Ltd., editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, al considerar que no lograron presentar pruebas suficientes sobre las acusaciones de obtención ilegal de información.

Según el fallo, el juez Matthew Nicklin no aceptó que se pudiera asumir automáticamente que ciertas informaciones privadas eran ilícitas solo porque la empresa no detallara completamente su origen. El tribunal argumentó que existía una posibilidad real de que varias de esas exclusivas provinieran de fuentes legítimas.

Este caso había estado bajo los focos mediáticos durante meses e incluía a Harry junto a otras personalidades reconocidas, como Elton John, Elizabeth Hurley, Doreen Lawrence y Simon Hughes. La vista había generado gran expectación debido al peso específico de los acusadores y lo que estaba en juego: otra derrota para el duque en su lucha contra parte de la prensa sensacionalista británica.

Durante el juicio, la defensa de Associated Newspapers subrayó que sus periodistas trabajaron con información obtenida legalmente, argumentando que las conclusiones presentadas por la acusación se basaban más en inferencias que en pruebas tangibles. El fallo, conocido tras un prolongado proceso, deja a Harry lidiando con otro tropiezo en una batalla legal que arrastra desde hace años.

Buckingham le cierra la puerta

La segunda decepción llegó fuera del ámbito judicial, pero cargada igualmente de simbolismo. El Palacio de Buckingham decidió retirar la opción de alojamiento para Harry durante su visita, una decisión que sorprendió y frustró al entorno del duque.

De acuerdo con lo informado por su equipo, Harry había aceptado esta oferta tras organizar medidas alternativas para su seguridad. Sin embargo, posteriormente, el palacio habría dado marcha atrás citando las circunstancias judiciales del momento. Desde su círculo cercano sostienen que esta decisión llegó tarde y sin una justificación clara.

Este detalle no es baladí. En una familia donde priman la prudencia institucional y las tensiones acumuladas desde que los Sussex abandonaran sus funciones oficiales, este gesto se interpreta como un nuevo síntoma del enfriamiento entre ambas partes. Lo que parecía ser un asunto menor respecto al alojamiento se convierte así en otra señal de aislamiento para el príncipe.

Un viaje corto, pero muy cargado

Así las cosas, este regreso a Reino Unido deja más ruido que logros concretos. Harry se marcha con dos titulares difíciles de asimilar: derrota judicial y rechazo en Buckingham. Ambos episodios refuerzan la percepción de un vínculo cada vez más frágil con el país que ha sido escenario central de su vida pública.

Primer golpe: el High Court desestima su demanda contra la editora del Daily Mail.

el High Court desestima su demanda contra la editora del Daily Mail. Segundo golpe: Buckingham retira la opción de alojamiento en el palacio.

Buckingham retira la opción de alojamiento en el palacio. Contexto: este viaje coincide con una semana especialmente delicada para su imagen pública.

La imagen final es la de un príncipe que regresa a Londres para pelear una batalla legal y termina encontrándose con dos puertas cerradas ante él. La crónica de esta visita, al menos por ahora, queda marcada por un tono derrotista.