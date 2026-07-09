Sánchez, campeón mundial de las vacaciones frente a sus colegas europeos

Mientras muchos europeos cuentan los días para disfrutar de sus vacaciones, el verano político trae consigo un dato sorprendente: Pedro Sánchez se posiciona como uno de los jefes de Gobierno con más tiempo libre este año, y no precisamente por optar por la discreción o el ahorro en recursos públicos.

De acuerdo con la información publicada por varios medios, el presidente tiene planes para encadenar varias semanas de descanso, desde finales de julio y bien entrado agosto, lo que se considera su periodo vacacional más prolongado desde que asumió el cargo en La Moncloa. Así, España se queda con un jefe de Gobierno que triplica los días libres de figuras como Giorgia Meloni o Friedrich Merz, dobla los de Emmanuel Macron y quintuplica los del primer ministro griego y el portugués. Todo esto ocurre en un verano donde Europa enfrenta crisis abiertas y desafíos internos aún sin resolver.

En el caso de Sánchez, sus desplazamientos a residencias del Patrimonio Nacional como La Mareta, en Lanzarote, o a otros destinos habituales se organizan con la ayuda del Estado, incluyendo seguridad, logística y personal cuyo coste recae sobre los contribuyentes. Esto incluye también sus últimos viajes a lugares como Andorra para cerrar el verano.

Quince días para casi todos, muchas más semanas para Sánchez

La comparación con otros líderes europeos es evidente:

La mayoría de jefes de gobierno en la UE se ausentan del despacho alrededor de unos 15 días .

. En países como Italia, Alemania, Grecia o Portugal, los equipos suelen hablar de dos semanas de parón, a menudo combinadas con algún fin de semana suelto.

Algunos, como Meloni o Merz, organizan sus descansos en propiedades privadas, sin recurrir a residencias oficiales ni incrementar el despliegue público más allá de lo mínimo necesario en materia de seguridad.

A diferencia de ese estándar vacacional limitado a dos semanas, Sánchez se sitúa muy por encima. Su agenda estival suma varias semanas continuas, algo que sorprende incluso a observadores europeos acostumbrados a líderes que optan por vacaciones escalonadas o fragmentadas. No obstante, un mes entero con ritmo de “apagón político” es poco común.

En naciones como Francia o Alemania, las pausas institucionales suelen limitarse al tradicional cierre del mes de agosto. Aun así, presidentes y cancilleres mantienen apariciones puntuales y reuniones discretas incluso cuando oficialmente están “fuera”. El contraste con el calendario del presidente español alimenta la percepción de que España tiene “el líder con más vacaciones” en un momento caracterizado por una alta tensión económica y política.

Vacaciones públicas frente a vacaciones privadas

La controversia no solo proviene del número total de días libres; también está relacionada con el modo en que se llevan a cabo esas vacaciones.

En otros países, los líderes suelen cubrir con su propio dinero alquileres, hoteles o segundas residencias.

En España, Sánchez frecuentemente utiliza La Mareta , un palacio del Patrimonio Nacional, así como otros inmuebles y servicios financiados por dinero público.

, un palacio del Patrimonio Nacional, así como otros inmuebles y servicios financiados por dinero público. Los desplazamientos son realizados bajo la logística oficial del Estado; esto incluye el uso del avión presidencial cuando es necesario, así como escoltas y personal adicional.

Todo esto sucede en un verano donde el coste medio para unas vacaciones familiares en España ha aumentado debido a la inflación y al incremento del transporte y alojamiento. Al mismo tiempo, una parte significativa del país decide renunciar a algunos días libres para equilibrar sus cuentas.

Esta situación genera una sensación palpable: un presidente que disfruta de unas vacaciones récord gracias a recursos comunes, mientras muchos ciudadanos ajustan sus presupuestos y piensan dos veces antes de hacer cualquier viaje.

La política en pausa mientras siguen los problemas

La prolongada ausencia de Sánchez tiene lugar además en un contexto complicado:

A nivel europeo, la agenda está marcada por discusiones sobre reglas fiscales, respuestas conjuntas ante conflictos recientes y la transición energética.

Internamente, España enfrenta una polarización política creciente junto con casos abiertos que afectan al entorno inmediato del presidente. También hay atención sobre los movimientos de Begoña Gómez, sumando más foco mediático sobre la pareja presidencial.

Mientras tanto, otros líderes aprovechan el verano para mantener contactos discretos o impulsar reformas incluso durante semanas sin agenda oficial. La imagen proyectada es la de un presidente desconectado durante casi todo agosto; escasas apariciones programadas han llevado a algunos medios a hablar sobre un Gobierno “en descomposición” y un liderazgo cada vez más intermitente. Este se activa principalmente durante momentos destacados internacionalmente pero tiende a apagarse cuando llega el momento de gestionar situaciones internas difíciles.

La comparación entre calendarios este verano resulta clara: en el mapa europeo de jefes de Gobierno, Sánchez ha escalado hasta posicionarse entre los que disfrutan más tiempo libre. Y lo ha hecho bajo la cobertura de recursos públicos mientras otros colegas se limitan a esos reglamentarios dos semanas muchas veces sufragadas personalmente.