Pitingo cancela su boda y se separa de Laura Escudero, su amor de juventud

A veces las historias que parecen escritas para acabar en cuento romántico terminan en un punto y aparte.

En el caso de Pitingo y Laura Escudero, el final llega justo antes del “sí, quiero”. La separación ha pillado a muchos por sorpresa.

La relación se presentaba como una segunda oportunidad de esas que reconcilian con el amor: el cantante y su novia de los 14 años, reencontrados tres décadas después, comprometidos y con fecha de boda en el horizonte.

Del divorcio a la boda… y ahora, ruptura

El giro en la vida privada del artista comenzó con su divorcio de Verónica Fernández, su pareja durante más de 30 años y madre de su hijo Manuel. Tras anunciar la ruptura en redes y oficializarla en octubre de 2025, el cantante explicó que llevaban “más de un año y medio” haciendo vidas separadas. Poco después llegó el reencuentro con Laura Escudero, su primer amor de adolescencia. Según se ha contado, comenzaron a salir de nuevo en diciembre de 2025, apenas dos meses después del divorcio.

A principios de 2026, Pitingo hizo público el compromiso con un mensaje muy comentado: “Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí!!!”, acompañado de una imagen de sus manos y el anillo de compromiso. Esa noticia consolidó la idea de un “amor de juventud” que vuelve y lo cambia todo. Los medios se volcaron con la noticia, y la pareja parecía feliz, con planes de boda para 2026. La última foto juntos en redes sociales data del pasado mes de mayo.

Sin embargo, el espacio ‘Y ahora Sonsoles’ ha dado la primicia de que Pitingo y Laura han roto su relación y han cancelado la boda, desmontando esa expectativa de final feliz que muchos daban por hecha. En paralelo, el artista se ha instalado en un ático junto a su hijo para empezar una nueva etapa con calma.

Lo que se sabe de la ruptura: sin boda y sin terceras personas

La información divulgada indica que:

La relación entre Pitingo y Laura Escudero está rota.

La boda, que se esperaba para este año, queda cancelada.

El entorno descarta la presencia de terceras personas en la ruptura.

El programa de Antena 3 ha insistido en que no habría una infidelidad detrás del final de la historia, sino un desgaste de la relación. También se ha remarcado que quienes les rodeaban ya percibían cierta distancia desde hace semanas, lo que concuerda con la ausencia de imágenes recientes de la pareja juntos.

En este contexto, Pitingo habría decidido centrarse en su vida familiar y profesional, manteniendo un tono respetuoso con su expareja, algo que ya mostró en su divorcio anterior, cuando habló de Verónica como “la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida, nuestro hijo Manuel”.

Este caso mezcla varios elementos que han despertado interés: romper una relación muy larga, reencontrarse con el amor adolescente, comprometerse al poco tiempo del divorcio y cancelar una boda ya anunciada públicamente. Medios como Infobae han recogido esta cronología sentimental, subrayando el componente emocional de un amor que parecía cerrar un círculo vital del artista.

Pitingo, entre el escenario y la exposición mediática

Mientras su vida privada se analiza en platós y redes, Pitingo sigue siendo ante todo un músico. El onubense se hizo conocido por su mezcla de soul, gospel y flamenco, una fusión que le dio una identidad muy reconocible en el panorama nacional. Versiones como “Killing Me Softly” o clásicos aflamencados le situaron en un lugar singular, a medio camino entre el artista tradicional y el crooner contemporáneo.

Su presencia mediática no se limita a la música. Ha participado en debates sobre religión y juventud, se ha pronunciado sobre la ceremonia de los Goya y aparece habitualmente en espacios de corazón. Esa combinación de fe, arte y vida personal ha hecho que cada movimiento personal tenga eco público.

En los últimos años, su imagen se ha asociado a:

Boda y actuaciones en celebraciones privadas.

Apariciones en revistas y programas de entretenimiento.

Mensajes en redes con un tono muy emocional hacia sus parejas.

La relación con Laura Escudero estaba muy presente en sus perfiles, con declaraciones de amor explícitas. Ese contraste entre la pasión pública y la discreción posterior tras la ruptura vuelve a poner en primer plano cómo la exposición mediática amplifica los cambios sentimentales de figuras conocidas.

Curiosidades sobre Pitingo

El apodo Pitingo sustituye a su nombre real, Antonio .

sustituye a su nombre real, . Creció en un entorno ligado al flamenco, pero su gusto por el soul y el gospel le llevó a construir un estilo híbrido.

Se hizo popular con versiones en castellano de grandes temas internacionales, acercando su música a públicos variados.

A menudo, usa sus redes para aclarar rumores sobre su vida privada o lanzar comunicados.

En la encrucijada entre escenario y vida personal, la historia reciente de Pitingo muestra cómo incluso los amores que parecen escritos para durar toda la vida pueden cambiar de rumbo cuando las luces se apagan.