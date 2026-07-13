Centros de día en verano: un apoyo seguro y social para las personas mayores en Madrid

El verano puede ser una etapa especialmente delicada para las personas mayores, sobre todo en zonas del interior como Madrid, donde las altas temperaturas y las olas de calor forman parte habitual de los meses estivales. De hecho, el propio gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene activo cada año un plan de vigilancia frente al calor entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, con especial atención a las personas mayores, los niños y las personas con enfermedades crónicas.

El calor en Madrid y sus riesgos para las personas mayores

Las altas temperaturas afectan a cualquier persona, pero sus consecuencias pueden ser más serias en edades avanzadas: con el paso de los años, el organismo regula peor la temperatura corporal, la sensación de sed puede disminuir y algunas enfermedades crónicas pueden agravarse durante los episodios de calor intenso. Gran parte de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios durante estos episodios se relaciona con la descompensación de enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y respiratorias.

A esto se suma una realidad muy cotidiana: la mayoría de personas mayores viven en casas antiguas que se construyeron antes de que existiesen los sistemas de climatización actuales, y muchas de ellas solo cuentan con ventiladores y abanicos para combatir las horas más calurosas del día. Frente a los adultos en edad laboral que aprovechan el aire acondicionado de sus lugares de trabajo o los niños que bajan a la piscina o se refrescan con juegos en los campamentos de verano, las personas de la tercera edad pasan en su vivienda la mayor parte del día; y, cuando salen hacer sus recados, muchas veces lo hacen en las horas de más calor y sin estar acompañados.

Por eso, contar con un espacio como un centro de día para adultos mayores, donde la persona esté acompañada, hidratada y bajo la supervisión de profesionales, puede marcar la diferencia. Además de reducir las horas de exposición al calor, permite detectar antes cualquier cambio físico o emocional. En Madrid, recursos especializados como los centros de día de Sanitas ofrecen este tipo de atención integral durante los meses de verano, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Centros de día climatizados, supervisión y rutinas adaptadas para combatir el calor (y la soledad)

Uno de los principales beneficios de acudir a un centro de día durante el verano es poder pasar las horas de más calor en instalaciones climatizadas, con un ambiente fresco y controlado que ayuda a reducir el riesgo de deshidratación, agotamiento o golpes de calor. Además de este entorno seguro, existen recursos especializados, como los centros de día en Madrid de Sanitas, que ofrecen una atención integral durante la jornada. Entre sus servicios se incluyen el seguimiento del estado de salud, atención sociosanitaria, terapias de estimulación cognitiva y física, rehabilitación, fisioterapia, actividades ocupacionales, comedor con dietas adaptadas y acompañamiento profesional.

Esta supervisión diaria resulta especialmente valiosa en verano. Los profesionales pueden observar si la persona se muestra más cansada, desorientada, débil o inapetente, señales que a veces se confunden con molestias propias de la edad, pero que pueden estar relacionadas con el calor. También pueden reforzar hábitos sencillos como beber agua con frecuencia, descansar en las horas centrales del día o adaptar la actividad física a la temperatura.

Otro punto importante es la alimentación. Durante los meses calurosos, las comidas ligeras, equilibradas y adaptadas a cada necesidad ayudan a mantener un buen estado general, y en este tipo de centros se realiza control nutricional y de medicación, dos aspectos muy útiles para personas con tratamientos pautados, patologías crónicas o necesidades dietéticas concretas.

Socialización, actividad y bienestar emocional durante el verano

El verano puede alterar mucho las rutinas: cierran algunos servicios, cambian los horarios habituales, disminuye la actividad en el barrio y muchas relaciones cotidianas se interrumpen durante varias semanas. Para una persona mayor, esa pérdida de rutina puede traducirse en más soledad, menos movimiento y menor estimulación mental. Los centros de día ayudan a mantener una estructura diaria, ya que obligan a levantarse, arreglarse, salir de casa, participar en actividades y compartir tiempo con otras personas, lo cual tiene un efecto positivo en el bienestar físico y emocional. La socialización reduce el aislamiento y favorece que la persona mayor conserve una vida más activa, incluso durante los meses de más calor

Estos espacios especializados ofrecen atención profesional, terapias diarias y acompañamiento personalizado durante la jornada, permitiendo que los usuarios regresen a casa por la tarde. En ellos se desarrollan talleres de memoria, ejercicios de estimulación cognitiva, movilidad adaptada, dinámicas grupales y programas de envejecimiento activo que ayudan a mantener las capacidades físicas y cognitivas, reforzar la autonomía y favorecer la participación social.

Además, la flexibilidad de este recurso también supone un respiro para las familias. En Madrid, los centros de día de Sanitas ofrecen jornadas completas o de media jornada, asistencia uno o varios días por semana y horarios amplios, según cada centro. Algunos disponen también de transporte adaptado y supervisado, lo que facilita los desplazamientos y evita caminar o utilizar el transporte público durante las horas de más calor. Esta organización permite adaptar el servicio a distintas situaciones familiares, desde un apoyo puntual en los días de temperaturas más elevadas hasta una rutina estable durante todo el verano.