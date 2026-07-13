Muere Lindsey Graham, el senador que hizo de la lealtad a Trump su bandera

La noticia llegó en una noche de sábado y se propagó por Washington con la contundencia de un parte inesperado: Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur y figura central del trumpismo, había muerto tras una “breve y repentina enfermedad” a los 71 años. Su oficina difundió el comunicado que pocos querían leer, cerrando de golpe una de las carreras más largas e influyentes del Congreso estadounidense.

Graham falleció en la noche del 11 de julio en su residencia de Capitol Hill, en Washington D.C., tras sufrir una emergencia médica descrita como “paro cardíaco” por medios estadounidenses, aunque la versión oficial se ha limitado a subrayar la naturaleza súbita de la dolencia. El senador, que había ganado recientemente las primarias republicanas en su estado, continuaba ejerciendo con plena actividad política, lo que refuerza la sensación de shock en el Partido Republicano y en la capital federal.

Un patriota para Trump, un halcón para la política exterior

El presidente republicano Donald Trump reaccionó con rapidez y fue el primero en encabezar los homenajes públicos, calificando a Graham de “verdadero patriota” y asegurando que se le “echará mucho de menos”. En palabras del mandatario, se trataba de “uno de mis aliados más leales y valientes en el Congreso”, reflexión que resume el papel que Graham desempeñó en los últimos años como puente crucial entre la Casa Blanca y el bloque republicano del Senado.

Durante buena parte de su trayectoria, Graham fue conocido como un halcón de la política exterior estadounidense. Integró de forma habitual las delegaciones del Senado en misiones internacionales y defendió una línea dura en materia de seguridad nacional, apoyando intervenciones militares y sanciones severas frente a adversarios de Washington. Su visión, compartida con su amigo y compañero, el fallecido senador John McCain, combinó el discurso clásico del establishment republicano con un giro más reciente: el alineamiento total con la agenda de Trump, especialmente en cuestiones de inmigración y defensa.

En el ámbito internacional, Graham fue una voz influyente en el apoyo a Israel y en el respaldo a Ucrania frente a Rusia. Diversos dirigentes israelíes han recordado estos días cómo el senador se convirtió en uno de los defensores más firmes de la alianza bilateral en el Capitolio, mientras que en Kiev se subraya su papel como promotor de la ayuda militar y económica para resistir la invasión rusa. Su fallecimiento deja un hueco significativo en la constelación de legisladores republicanos especializados en asuntos exteriores.

Reacciones y duelo político en Washington

La muerte de Graham ha provocado una ola de mensajes de condolencia en Estados Unidos y en el extranjero. Colegas demócratas y republicanos han destacado su disposición al diálogo, especialmente en cuestiones de defensa y justicia, donde mantuvo durante años la reputación de un negociador duro pero pragmático. Entre las palabras más repetidas, sobresalen tres ideas:

Su lealtad al Partido Republicano y, en los últimos años, a Trump.

al Partido Republicano y, en los últimos años, a Trump. Su papel de voz central en política exterior y seguridad nacional.

y seguridad nacional. Su condición de senador veterano y figura respetada incluso por adversarios ideológicos.

En Carolina del Sur, el gobernador y las autoridades estatales han declarado oficialmente días de luto, mientras el Partido Republicano local organiza actos en recuerdo de su trayectoria. Se prevé un funeral con honores en Washington, con asistencia de altos cargos del Gobierno y figuras internacionales que intentarán despedir a quien fue durante décadas una cara reconocible del poder legislativo.

Aunque todavía no se han anunciado todos los detalles, fuentes del Senado han avanzado que se celebrará un servicio memorial en la cámara alta, donde su escaño permanecerá cubierto con una bandera estadounidense y un crespón negro en homenaje a su paso por la institución. Su familia ha pedido mantener cierta intimidad, agradeciendo las oraciones y mensajes de apoyo recibidos.

Trayectoria política y vida personal

Nacido el 9 de julio de 1954 en Central, Carolina del Sur, Lindsey Olin Graham se crió en una familia de comerciantes y enfrentó la muerte de sus padres a una edad temprana, lo que lo obligó a hacerse cargo de su hermana menor. Se formó en la Universidad de Carolina del Sur, donde estudió Derecho y posteriormente se incorporó a las Fuerzas Armadas como abogado militar, experiencia que moldeó su visión sobre defensa.

Su carrera política se consolidó en varias etapas:

Diputado en la Cámara de Representantes estatal y, después, en la Cámara de Representantes federal. Elección al Senado en 2002, escaño que mantuvo hasta su fallecimiento. Papel destacado en comités clave, incluyendo Judicatura, Armed Services y Appropriations.

Entre sus hitos más reconocibles figuran la defensa activa de una política exterior firme y su participación central en batallas judiciales por el nombramiento de jueces, incluidos magistrados del Tribunal Supremo. En el plano personal, Graham nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, y su carácter era definido por un sentido del humor irónico y disciplina casi militar.

Obras, legado y datos clave de su vida

A modo de síntesis, su trayectoria puede recogerse en la siguiente tabla:

Aspecto Detalle principal Fecha y lugar de nacimiento 9 julio 1954, Central (Carolina del Sur) Formación Derecho, Universidad de Carolina del Sur Carrera inicial Abogado militar en las Fuerzas Armadas Inicio en el Congreso Cámara de Representantes federal, años 90 Llegada al Senado 2002, senador por Carolina del Sur Especialidad política Política exterior, defensa Rasgo distintivo reciente Aliado estrecho de Donald Trump Edad al fallecer 71 años

Su legado se analiza estos días en medios, destacando cómo se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Trump y en una voz influyente en asuntos internacionales. Entre sus logros más reconocidos, se encuentra haber sido una figura clave en la política exterior estadounidense durante dos décadas y consolidar la imagen de Carolina del Sur en el Senado.

Curiosidades y facetas menos conocidas

Más allá de los titulares, Graham fue un político de contrastes. En sus primeros años, se le consideró un republicano dispuesto a pactar con demócratas, mientras que en la era Trump se transformó en uno de los defensores más férreos de la línea dura del partido. Quienes viajaron con él relatan su pasión por la política internacional combinada con un sentido del humor que lo hacía accesible y cercano. En los pasillos del Senado quedará la memoria de un hombre que convirtió la política exterior y la defensa de sus convicciones en el eje de toda una vida pública que se apagó tan repentinamente como intensos fueron sus años de influencia.