Este es Lacey Mrzena, el joker de Sanfermín: del uniforme de bombero Chicago al disfraz más polémico de Pamplona

Hay personajes que en los San Fermín trascienden la fiesta y se convierten en símbolos.

El Pastor, que durante décadas corrió descalzo. Los pastores navarros con sus boinas y sus cayados.

Y en los últimos años, con una visibilidad que las redes sociales han amplificado hasta convertirlo en fenómeno viral global, el hombre que corre delante de los toros disfrazado del Joker de Batman.

Su nombre es Lacey Mrzena, es estadounidense, expolicia y exbombero, y lleva años siendo uno de los corredores más reconocibles de los encierros pamploneses. Un hombre que ha dedicado su vida profesional a proteger a otros, que conoce el riesgo desde dentro porque lo ha gestionado en incendios y operaciones policiales, y que ha encontrado en los San Fermín una forma de seguir relacionándose con la adrenalina controlada que define a quienes eligen esas profesiones. Y que este año ha sido detenido y multado como si fuera un peligroso delincuente, en un episodio que ha generado más indignación que el propio encierro.

El hombre detrás del maquillaje

Lacey Mrzena no es un turista que se pone un disfraz para hacerse la foto en el encierro. Es un americano con un historial profesional que habla por sí solo: años como policía y como bombero en Estados Unidos, dos profesiones que requieren exactamente las cualidades que definen a un buen corredor de encierros: conocimiento del riesgo, capacidad de mantener la cabeza fría bajo presión y respeto por los protocolos que separan el valor de la temeridad.

Antes de convertirse en el Joker, Mrzena ya era un corredor experimentado que conocía el comportamiento de los toros, los puntos de riesgo de cada calle del recorrido y las técnicas de carrera que permiten correr cerca de los animales sin convertirse en un peligro para uno mismo y para los demás. La elección del personaje del Joker no fue aleatoria: representa para él la frontera entre la cordura y la locura que cualquiera que corra delante de un toro de 600 kilos a plena velocidad está atravesando de alguna forma.

Esa distinción entre corredor con conocimiento y turista con teléfono es fundamental. Los corredores más veteranos de los encierros pamploneses distinguen perfectamente entre ambas categorías. Mrzena está en la primera. Ha corrido encierros con y sin disfraz. Conoce el recorrido desde los Corrales hasta la Plaza de Toros con la precisión del que lo ha recorrido muchas veces en circunstancias muy diferentes.

La detención que no tiene sentido

Lo que ha ocurrido este año con Lacey Mrzena en Pamplona ha generado una indignación comprensible entre quienes conocen su trayectoria y entre quienes valoran el encierro como lo que es: una tradición con sus propias reglas en la que participantes como Mrzena llevan años siendo parte del paisaje con pleno conocimiento y respeto de esas reglas.

Mrzena fue detenido y multado en el marco de los controles que las autoridades aplican durante los San Fermín sobre los participantes en los encierros. El tratamiento que recibió, según las informaciones disponibles, fue el de alguien que representa un peligro para la seguridad pública, no el de un corredor experimentado con años de encierros encima que simplemente lleva un disfraz llamativo.

La ironía es difícilmente superable. Un expolicía y exbombero americano, alguien que ha dedicado su carrera profesional a garantizar la seguridad de otros en situaciones de riesgo real, fue tratado en Pamplona como si fuera un elemento perturbador que amenazaba el orden público. El hombre que ha apagado incendios y ha gestionado situaciones de emergencia fue detenido por correr delante de unos toros con maquillaje de payaso en una fiesta donde eso es exactamente lo que se hace.

El disfraz que multiplicó su visibilidad

Lo que las redes sociales han hecho con la imagen del Joker de los San Fermín es convertir a Mrzena en un personaje global que mucha gente identifica sin saber su nombre ni su historia. Los vídeos del hombre con el maquillaje de payaso corriendo delante de los toros en la Estafeta han circulado por todo el mundo, produciendo reacciones que van desde la admiración hasta el horror.

Esa viralidad tiene sus complicaciones y sus beneficios simultáneamente. Por un lado, Mrzena se ha convertido en uno de los embajadores involuntarios más reconocibles de los San Fermín en el mundo anglosajón. Por otro, su imagen puede ser interpretada de formas muy diferentes según el contexto cultural del espectador.

Para alguien que conoce los San Fermín y la tradición del encierro, el Joker es un corredor experimentado que añade un elemento visual llamativo a una práctica con sus propias reglas de seguridad. Para alguien que ve el vídeo sin contexto en otra parte del mundo, puede parecer simplemente un hombre disfrazado jugando con la muerte de forma irresponsable.

La realidad de Mrzena está mucho más cerca de la primera descripción que de la segunda.