Portadas del corazón este 15 de julio de 2026: el yate de Carlos Alcaraz y la boda de Nieves Álvarez brillan en el kiosco

El miércoles de cada semana tiene en España su propio ritual: las revistas del corazón renuevan sus portadas y el país descubre qué ha pasado en el universo de los famosos mientras miraba para otro lado.

Las del 15 de julio de 2026 llegan con el verano en plena efervescencia y con una coincidencia temática que ningún editor habría planificado mejor: es la semana de las bodas, los yates y los hijos que crecen demasiado rápido.

¡Hola!: Nieves Álvarez se casa en el Chateau de Ferrières al estilo Gran Gatsby

La revista ¡Hola! se decanta esta semana por uno de los eventos que han marcado la actualidad del papel cuché: la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad tras casi cuatro años de relación sentimental. Un enlace cuya gran fiesta se celebró el pasado fin de semana en París, en el Chateau de Ferrières, del que la publicación ofrece un reportaje en exclusiva con todos los detalles, estilismos y anécdotas. La boda ha sido calificada como un enlace «al estilo Gran Gatsby», con más de doscientos cincuenta invitados y muchas caras conocidas entre ellos.

Nieves Álvarez, que lleva décadas siendo una de las modelos más internacionales de España y una de las caras más rentables del papel cuché nacional, ha encontrado en Bill Saad la pareja con quien dar ese paso. La elección de París y del mítico Chateau de Ferrières, una de las mansiones más impresionantes de los alrededores de la capital francesa, dice mucho sobre el nivel al que se ha movido siempre la modelo madrileña: no es una boda discreta de fin de semana sino un acontecimiento social con mayúsculas que la ¡Hola! de esta semana convierte en el gran evento del verano del corazón español.

La publicación también encuentra hueco en su portada para otra boda de la semana: la de Patricia Cerezo y Kiko Gámez en Madrid.

Semana: Carlos Alcaraz estrena yate espectacular en Nápoles

La revista Semana abre su número con un protagonista inesperado: Carlos Alcaraz, fotografiado durante unas vacaciones por la costa de Nápoles. El tenista aparece relajado, disfrutando del mar, jugando y compartiendo gestos de complicidad mientras estrena un espectacular yate. La publicación apuesta por mostrar su faceta más cercana y veraniega.

El mejor tenista del mundo en este momento y uno de los deportistas más seguidos del planeta aprovecha el parón veraniego para desconectar en el Mediterráneo con la misma intensidad con que compite en las pistas. El número se completa con dos bodas que siguen acaparando titulares, la de Patricia Cerezo y Kiko Gámez y la de Elena Rivera y David Redondo, además de una de las fotografías institucionales más emotivas del verano: el rey Felipe VI acompañando a la princesa Leonor en el acto de su graduación, un retrato cargado de simbolismo y orgullo familiar.

Lecturas: Daniella Bustamante debuta ante los medios con Paula Echevarría

Lecturas apuesta por la que ha sido una de las noticias más destacadas del papel cuché en los últimos días: la asistencia conjunta de Paula Echevarría y su hija mayor, Daniella Bustamante, a un evento por el vigésimo aniversario de la colaboración de la actriz con Pantene Pro-V. Madre e hija posaron juntas, y la joven, cuando faltan apenas semanas para que cumpla la mayoría de edad, concedió su primera entrevista durante la alfombra roja.

Daniella dejó entrever la gran relación que tiene con su madre: «Es la mejor. Me siento muy orgullosa de ella, más personal, incluso, que profesionalmente». Es el tipo de momento que el papel cuché lleva años esperando: la hija de una de las actrices más seguidas de España dando sus primeros pasos mediáticos con una declaración de amor filial que ningún publicista habría escrito mejor.

La revista también analiza el primer discurso institucional de la infanta Sofía, arropada por toda la Familia Real, y dedica un amplio reportaje a Zendaya, repasando las claves que la han convertido en un icono global del cine y la moda.

Diez Minutos: Alejandra Rubio en la recta final de su segundo embarazo

Diez Minutos abre con una exclusiva protagonizada por Alejandra Rubio, que afronta la recta final de su segundo embarazo. La revista publica fotografías en exclusiva de Alejandra Rubio dando un paseo por las inmediaciones de su casa en Madrid, donde presumió de barriguita y se deshizo en carantoñas con su pequeño, que ya tiene año y medio.

La hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos se ha convertido en uno de los personajes más seguidos de la nueva generación del corazón español, y su segundo embarazo ha mantenido a las revistas pendientes de cada aparición pública. La publicación también lleva en su portada fotografías de dos de las bodas de la semana, Patricia Cerezo y Elena Rivera, e imágenes en exclusiva del bautizo de Antoñito, hijo de Noemí Salazar.

El verano que no para de dar material

El verano ya domina por completo la agenda de la prensa del corazón. Las cabeceras coinciden en un tono festivo y veraniego: bodas de ensueño, escapadas mediterráneas, retratos familiares y los rostros más populares del momento.

La semana del 15 de julio lo tiene todo: la gran boda del verano con Nieves Álvarez en París, el deportista más famoso del momento en yate por Nápoles, la hija de una estrella dando sus primeros pasos mediáticos y el embarazo más seguido de la temporada en su recta final.

El kiosco del corazón, en pleno julio, funciona exactamente como debe funcionar: dando al lector exactamente lo que necesita para desconectar del resto.