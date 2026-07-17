Tom Cruise, Madonna, Coldplay, Robbie Williams y Shakira participarán en la clausura del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no solo decidirá al campeón del torneo, sino que también marcará un hito en el entretenimiento deportivo. La ceremonia de clausura, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, reunirá a algunas de las mayores celebridades del planeta en un evento pensado para trascender el fútbol.

Entre los nombres confirmados figuran el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el popular creador de contenido IShowSpeed. A ellos se sumará Jennifer Hudson, una de las pocas artistas que ha conquistado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, quien interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos.

El espectáculo comenzará a las 13:30 hora local, una hora y media antes del inicio del partido decisivo. La FIFA ha adelantado que el montaje, desarrollado junto al estudio italiano Balich Wonder Studio, buscará reflejar la dimensión global del torneo a través de una propuesta cargada de emoción y energía, aunque mantiene en secreto muchos detalles.

Este despliegue será la culminación de un Mundial que ya ha apostado fuerte por el componente musical desde su inicio. La inauguración en México contó con artistas como Shakira, J Balvin o Maná, mientras que Estados Unidos y Canadá también acogieron actuaciones de figuras internacionales como Katy Perry, Anitta o Michael Bublé.

Como gran novedad, la final incluirá por primera vez un espectáculo durante el descanso, inspirado en el formato de la Super Bowl. Sobre el escenario estarán nombres como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay o Burna Boy, lo que ampliará la duración habitual del intermedio más allá de los 15 minutos tradicionales.