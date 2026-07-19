Gianni Infantino: del hijo de inmigrantes al dirigente más polémico del fútbol

La imagen de Gianni Infantino levantando trofeos, sonriendo en el palco junto a líderes estatales y figuras del deporte, se ha vuelto habitual en el escenario del fútbol contemporáneo. El documental de la BBC sobre su trayectoria, Gianni Infantino: Close Up, retrata a un hombre que dirige el deporte más seguido del mundo desde despachos protegidos y estadios abarrotados.

Sin embargo, tras esa figura omnipresente se oculta una historia menos glamorosa: hijo de inmigrantes, estudiante dedicado, burócrata del fútbol que comprendió desde temprano que el verdadero poder no se ejerce en el campo, sino en los corredores de las federaciones.

De Brig al despacho más influyente del fútbol

Giovanni Vincenzo Infantino nació en 1970 en Brig, un pintoresco pueblo del Valais suizo, donde creció en una familia italiana de escasos recursos. Sus padres llegaron desde Calabria, y él ha compartido que su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y por la percepción de ser siempre “el hijo del inmigrante”, incluso cuando comenzó a moverse en círculos más privilegiados.

No fue un jugador destacado. Se desempeñó en categorías menores y pronto se dio cuenta de que no tenía futuro como estrella del deporte. Optó por estudiar Derecho en la Universidad de Friburgo, especializándose en legislación deportiva, un ámbito aún poco desarrollado cuando él empezó a relacionarse con federaciones y entidades.

Su ascenso es fácil de seguir:

A finales de los 90, se incorpora al Centro Internacional de Estudios del Deporte en Suiza.

En 2000, comienza su andadura en la UEFA en el área jurídica.

en el área jurídica. En 2009, asciende a secretario general de la UEFA, convirtiéndose en mano derecha de Michel Platini .

. En febrero de 2016, es elegido presidente de la FIFA tras la caída de la era Blatter y el escándalo del FIFA Gate.

Su gran oportunidad llega cuando Blatter y Platini son destituidos por corrupción. Infantino, hasta entonces una figura secundaria durante los sorteos de la Champions, se postula como el hombre de la “limpieza” y gana una votación muy reñida en Zúrich, respaldado por federaciones europeas y norteamericanas que anhelaban una renovación.

Celebridades, política y vida pública: el “rey del fútbol” de Trump

Con el ascenso al poder llegaron las fotos y las frases. Infantino ha navegado con soltura entre presidentes, príncipes y magnates. Su vínculo con Donald Trump simboliza esa fusión entre el fútbol y la política. El exmandatario estadounidense llegó a presentarlo en público como “el rey del fútbol”, una etiqueta que se ajusta a su notable influencia sobre el calendario, las sedes y los contratos más importantes del deporte.

Su presencia en eventos oficiales, junto a líderes de diferentes corrientes como Vladimir Putin, jefes de Estado del Golfo o presidentes occidentales, ha forjado su imagen de celebridad institucional: no es jugador ni entrenador, pero su rostro se ve en mundiales, congresos y cumbres diplomáticas. Su estilo es meticuloso: trajes elegantes, discursos en diversos idiomas, guiños a los aficionados y una narrativa constante sobre la expansión del fútbol a “todos los rincones del planeta”.

No obstante, esa visibilidad ha tenido su coste. Organizaciones de derechos humanos y eurodiputados han cuestionado cómo utiliza su puesto para otorgar reconocimiento y premios a líderes controvertidos, entre ellos el propio Trump, lo que ha derivado en acusaciones de socavar la neutralidad política que se espera de la FIFA.

Las “marrullerías” y la cara oculta del poder

El documental de la BBC y varios reportajes recientes muestran un patrón inquietante: Infantino llegó como reformador y, diez años después, se le reprocha haber generado un sistema más opaco y personalista. Entre las críticas que se hacen de forma reiterada:

Concentración de poder en su círculo más cercano.

Desaparición de figuras internas que investigaban casos de corrupción.

Control riguroso sobre las federaciones a través de fondos de programas de desarrollo.

La frase “marrullerías de Infantino” sintetiza episodios que han dañado su imagen de gestor transparente: investigaciones sobre reuniones privadas con el fiscal general suizo, cambios de sedes que benefician a aliados políticos, maniobras para limitar la competencia por el Mundial de 2034, que finalmente se otorgó a Arabia Saudí.

A ello se suman las denuncias formuladas en el seno de la propia FIFA. En 2025, fue denunciado ante la Comisión Ética por vulnerar en varias ocasiones el principio de neutralidad política con sus declaraciones sobre Trump y por crear premios que se percibían como guiños personales a líderes específicos. Estas historias retratan a un dirigente que ve el fútbol no solo como un negocio, sino como un instrumento de poder global.

Una ONG frente al COI: Infantino y la Carta Olímpica

El alcance de sus acciones ha trascendido el ámbito del fútbol. Según el informe de la BBC y estudios académicos sobre su gestión, una ONG internacional ha promovido una denuncia contra Infantino ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por posibles violaciones de la Carta Olímpica y del código ético.

Las críticas se centran en:

Su participación en actividades políticas con líderes que utilizan el deporte como plataforma de propaganda.

Sus declaraciones públicas sobre procesos electorales y mandatos presidenciales.

La utilización de premios y galas de la FIFA para reforzar figuras controversiales.

El objetivo de esta denuncia es que el COI determine si su comportamiento se alinea con los principios de neutralidad y respeto institucional que se requieren de los miembros de organismos olímpicos, puesto que Infantino ocupa desde 2020. Esto plantea un choque directo entre la lógica del negocio futbolístico y las pautas éticas del olimpismo.

El asunto Balogun: cuando Trump llama tras una tarjeta roja

La última gran polémica que lo ha colocado en el centro de la atención lleva el nombre de Folarin Balogun. La tarjeta roja al delantero estadounidense en un encuentro del Mundial 2026 desató un debate deportivo que rápidamente se tornó político.

Recientes informaciones indican que, tras esa expulsión, Donald Trump mostró interés por la decisión e incluso llamó a Infantino pidiendo que reconsiderara la sanción. Trump se jactó de ser “bueno en estas cosas” y sugirió que su intervención podría tener peso en el desenlace del caso disciplinario.

El escándalo estalló porque tocó una fibra sensible: la posible injerencia de un líder político en decisiones arbitrales de un Mundial. Analistas y juristas del deporte se cuestionan la veracidad de la conversación tal como fue descrita y, más aún, si Infantino hizo algo más que escuchar. Lo que está claro es que este episodio ha reforzado la percepción de una FIFA donde la política se entrelaza peligrosamente con el juego.

Cuánto gana el presidente de la FIFA y qué fortuna ha acumulado

El poder de Infantino también puede medirse en cifras. Los últimos informes de gobernanza y transparencia de la FIFA revelan que su remuneración bruta anual ronda los 4,8 millones de francos suizos/dólares en el ejercicio 2025, suma que incluye salario fijo y bonificaciones.

Los datos más relevantes que han salido a la luz son los siguientes:

Salario base : aproximadamente 2,6 millones de francos suizos al año.

: aproximadamente 2,6 millones de francos suizos al año. Bonificaciones e incentivos : cerca de 2,2 millones adicionales, con aumentos significativos respecto a años anteriores.

: cerca de 2,2 millones adicionales, con aumentos significativos respecto a años anteriores. Total aproximado: alrededor de 4,8 millones de dólares, que se abonan con cierto desfase temporal según los informes de transparencia.

Un artículo del diario francés Le Monde señala que, desde su llegada a la presidencia en 2016, su salario se ha multiplicado por cuatro, acompañado por un espectacular crecimiento de los ingresos de la FIFA, en gran parte gracias a los Mundiales masculino y femenino. No hay cifras oficiales sobre su patrimonio total, pero las estimaciones coinciden en que se ha convertido en un hombre muy adinerado, respaldado por su sueldo, bonus y ventajas asociadas al puesto.

Historias personales: familia, identidad y el peso de la exposición

Lejos de las controversias, Infantino lleva una vida familiar relativamente privada. Está casado con Leena Al Ashqar, de origen libanés, con quien tiene cuatro hijas y ha residido durante años en Qatar, un país clave en la geopolítica reciente del fútbol. Este cruce de raíces —italianas, suizas y libanesas— ha influido en su discurso sobre diversidad y el poder del fútbol como vehículo de integración.

Su historia personal se cimenta en tres pilares:

El niño de origen inmigrante que enfrentó burlas y aprendió a defenderse.

El estudiante de derecho que vio en el deporte una oportunidad para crecer profesionalmente.

El líder que se presenta como vínculo entre culturas y continentes.

Sin embargo, la exposición pública lo ha transformado en un personaje que genera reacciones extremas: admiración en federaciones que han visto crecer sus ingresos, y rechazo en sectores que lo perciben como la encarnación de un fútbol entregado al dinero y a los intereses políticos. Entre estos dos extremos transcurre su vida, casi siempre a bordo de aviones de largo recorrido, en palcos VIP y tomando decisiones que impactan a millones de aficionados.

Curiosidades de un personaje que domina el balón sin haber sido estrella