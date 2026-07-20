Shakira conquista la ‘victoria’ más resonante del Mundial con un espectáculo que eclipsa a Madonna y Justin Bieber

El fútbol vio a su campeón en el campo, pero la auténtica victoria mundial se dio en el escenario: Shakira convirtió el primer espectáculo de medio tiempo de una final del Mundial en su propia final, deslumbrando con su presencia en comparación a Madonna y Justin Bieber. Se trató de una actuación al estilo Super Bowl que pasará a la historia en el MetLife Stadium.

La escena era la final del Mundial 2026, España–Argentina, con un estadio repleto, cámaras en medio mundo y un nuevo formato: un descanso transformado en un festival pop. Sobre el papel, un elenco variado de estrellas. En la realidad, un enfoque casi exclusivo en Shakira, que aprovechó esos supuestos once minutos para reforzar una narrativa que la ha acompañado desde hace dos décadas: la de una artista que sabe interpretar, como nadie, el lenguaje de un espectáculo donde el deporte y el entretenimiento se entrelazan.

Un intermedio al ritmo del Mundial: la colombiana versus el resto

El show de medio tiempo reunió a un conjunto de artistas que podría llenar varios festivales: Madonna, BTS, Justin Bieber, con una colaboración de Chris Martin y una producción que buscaba capturar lo mejor del pop global. Billboard describió el evento como “una lista de reproducción en modo aleatorio”, un mosaico de estilos y generaciones en solo once minutos, con fuegos artificiales, un coro infantil y guiños digitales. Pero en este caos controlado, la narrativa fue clara: todas las miradas se centraron en la colombiana.

Shakira jugó con un repertorio que conoce a la perfección: los himnos mundialistas. Hubo espacio para sus temas más emblemáticos, coreografías conocidas, alusiones a su nuevo álbum y una puesta en escena que equilibró nostalgia y actualidad. Este equilibrio, más que su potente voz o su despliegue coreográfico, marcó la diferencia frente a Madonna, que adoptó un enfoque más teatral, y ante Bieber, que se apoyó en sus baladas recientes.

Los análisis posteriores de medios como People y USA Today resaltaron que, aunque el diseño del evento la presentaba como co-protagonista, la respuesta global la posicionó como la figura principal. Lejos de tratarse de una competencia formal, la comparación con Madonna y Bieber se convirtió en un comentario espontáneo: quién logró conectar más, quién entendió mejor el contexto futbolístico, quién transformó el descanso en parte del relato del partido.

Trayectoria profesional: de himnos mundialistas a reina del medio tiempo

El Mundial no es un territorio desconocido para Shakira. Antes de esta final, su relación con la FIFA incluía:

Canciones oficiales como “Waka Waka” y “La La La” .

y . Actuaciones en ceremonias de apertura y clausura.

Presencia constante en listas de reproducción futboleras desde Sudáfrica 2010.

La final de 2026 agrega una pieza clave: no solo regresa al universo del torneo, sino que se sitúa en el momento de máxima tensión, el descanso de un partido que define una generación. Medios internacionales resaltan que se trata del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, una especie de Super Bowl adaptado al fútbol. Que en este debut su figura brille más que la de iconos con trayectorias igualmente largas habla de cómo ha construido su carrera: siempre próxima al deporte, siempre atenta a lo que significa cantarle al mundo en un momento de atención colectiva.

Su trayectoria ha navegado entre el pop latino, el crossover anglosajón y colaboraciones globales, pero su gran distintivo ha sido la capacidad de convertir canciones en rituales colectivos. Los himnos mundialistas asocian su nombre con momentos de alegría compartida, y ese lazo emocional se reaviva al pisar el escenario de un estadio rebosante. En el MetLife, la fórmula volvió a triunfar: cánticos, banderas y la mezcla de camisetas de España y Argentina coexistieron con coreografías que muchos espectadores podían repetir casi sin pensar.