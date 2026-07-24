Cancelan en Argentina un tributo sinfónico a Rosalía tras una oleada de rechazo en redes

El concierto homenaje dedicado a Rosalía que iba a celebrarse este jueves en Córdoba (Argentina) ha sido cancelado a última hora. La decisión llega después de que los organizadores denunciaran una avalancha de mensajes cargados de enojo en medio de la controversia generada por una publicación reciente de la cantante española.

El espectáculo, titulado ‘Tributo Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico’, estaba previsto en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). Según informó la institución, la suspensión responde a factores externos y se adopta como medida de protección para los artistas involucrados.

La propuesta artística pretendía recorrer la evolución musical de Rosalía a través de un formato sinfónico en directo, fusionando flamenco, pop y electrónica con arreglos orquestales. El objetivo era rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del panorama musical contemporáneo.

La productora, que no mantiene relación directa con la cantante, explicó que el proyecto llevaba más de cuatro meses en preparación, mucho antes del origen de la polémica actual. No obstante, reconoció haber recibido en las últimas horas múltiples mensajes de rechazo. En un comunicado, también subrayó su comprensión ante la sensibilidad generada: el fútbol, afirmaron, forma parte esencial de la identidad cultural argentina.

El conflicto se desencadenó tras la final del Mundial, en la que Argentina cayó ante España por 1-0 en Nueva Jersey. Un día después, Rosalía compartió en TikTok un video en el que se incluía un fragmento de ‘La Perla’ acompañado de un mensaje interpretado por muchos como una burla hacia la derrota argentina.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos usuarios criticando la publicación y calificándola de provocadora. Ante la creciente polémica, la artista eliminó el contenido y pidió disculpas públicamente. Aseguró que compartió el video sin reparar en el texto y expresó su cariño hacia Argentina en posteriores mensajes.

El episodio también ha tenido repercusión en la gira de Rosalía, ya que algunos seguidores han manifestado su intención de deshacerse de las entradas para sus próximos conciertos en Buenos Aires, programados para principios de agosto.