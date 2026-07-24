Dos ganadores del Mundial están siendo la sensación de Ibiza: yate de 30 metros y brindis de oro

Con el silbato final del Mundial en el horizonte, Marcos Llorente y Ferran Torres decidieron hacer lo que todo ser humano anhelaría: escapar por unos días y brindar, a lo grande, por su éxito lejos del bullicio de los estadios. La isla elegida fue Ibiza. ¡Cómo no! La isla de los futbolistas…

Allí, su plan consiste en disfrutar de un yate de casi 30 metros de eslora y descorchar una botella que muchos coleccionistas solo sueñan con poder abrir. Así lo ha contado en ¡Hola! en su reportaje sobre las vacaciones de estos dos jugadores.

La estampa es impactante: dos campeones del mundo, el mar como telón de fondo, un yate llamado Lady KC, copas de vino francés en mano y un verano que se asemeja a un cruce entre la vida cotidiana y la existencia soñada después de alcanzar la cima con la selección española. Y no se ponen la camiseta ni por equivocación.

Del césped al yate: el refugio de los campeones

Después de una final electrizante contra Argentina y unas intensas celebraciones oficiales, Llorente y Ferran han encontrado su destino en la Isla Pitiusa, un lugar habitual para celebridades y deportistas. Allí comparten espacios con rostros conocidos como Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal, aunque su compañía grupal aún no ha sido avistada.

Su hogar temporal es el Lady KC (Maiora 99), un yate de recreo casi de 30 metros, que tiene capacidad para 12 personas y cuenta con un flybridge equipado con jacuzzi. Este navío ha sido concebido para:

Escapar del bullicio de la temporada

Pasar horas anclados en calas privadas

Disfrutar de momentos especiales en un entorno de total privacidad

Alquilarlo puede costar cerca de 10.000 euros al día, una cifra que dice mucho sobre el tono de sus vacaciones: relax absoluto, pero también una celebración del éxito en clave de lujo.

Alternando días en el yate, los futbolistas han visitado algunos de los restaurantes más reputados de Ibiza. La gastronomía local, acompañada de mariscos frescos y cartas de vino selectas, marcan el compás de sus jornadas. Entre un chapuzón y otro, su enfoque no recae tanto en la fiesta nocturna, sino en un disfrute sosegado del buen comer.

El vino más exclusivo del mundo sobre la mesa

Un detalle que ha caracterizado a Marcos Llorente tras este Mundial es su manera de celebrar: con vino de alta gama. En Ibiza, ha vuelto a sellar este ritual junto a Ferran Torres y Marc Pubill, descorchando una botella de Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, reconocida como uno de los vinos más raros y buscados en el mundo.

Aquí van algunos datos que ilustran el nivel de su brindis:

Solo se producen alrededor de 5.000 botellas al año

Es considerado, por muchos expertos, un emblema de exclusividad absoluta

Puede alcanzar precios de cinco cifras en el mercado internacional

No es la primera vez que Llorente se mueve en estas esferas: previamente cautivó al público al compartir una Romanée-Conti 1995, cuyo precio podría sobrepasar los 20.000 euros por botella. En este sentido, su elección de Ibiza como escenario suma un capítulo más a una celebración que ha escalado desde la final.

Junto a Romanée-Conti, han surgido otras etiquetas de alta gama en sus vacaciones y festejos:

Château Rayas Réserve 2014 , con un precio que varía entre 1.100 y 1.500 euros, y que puede superar los 2.000 en un restaurante

, con un precio que varía entre 1.100 y 1.500 euros, y que puede superar los 2.000 en un restaurante Botellas de Pinot Noir francés, de entre 700 a 2.700 euros

francés, de entre 700 a 2.700 euros Champagne Salon 1997, un blanco burbujeante preferido por coleccionistas, que Llorente definió como «el verdadero»

El fútbol y la cultura del vino se entrelazan en un relato donde el triunfo en el Mundial no se celebró con un champán cualquiera, sino con botellas cuidadosamente elegidas, compartidas en un ambiente casi ritual.

Fama, redes y la nueva imagen del futbolista

Toda esta faceta no se esconde en la privacidad. Tanto Ferran como Llorente han compartido detalles en sus historias de Instagram: la mesa disfrutando de la vista al mar, las botellas brillando bajo el sol, el brindis en el aire. Las redes no solo son un escaparate, sino herramientas para forjar una imagen específica del futbolista contemporáneo.

El héroe del Mundial ya no se reconoce únicamente por los goles o las jugadas, sino también por:

Los lugares que elige para descansar

Lo que disfruta al comer y beber

Con quién decide compartir esos momentos

En el caso de estos jugadores, su narrativa se compone de tres elementos fundamentales:

Éxito deportivo : campeones del mundo, protagonistas de la victoria española

: campeones del mundo, protagonistas de la victoria española Interés gastronómico : un aprecio palpable por el vino y la gastronomía de calidad

: un aprecio palpable por el vino y la gastronomía de calidad Vida ostentosa: yates, restaurantes de lujo, botellas que están fuera del alcance de muchos

La reacción del público ante esta historia es un crisol de fascinación y críticas. Por un lado, reflejan la recompensa al esfuerzo y el nuevo estilo de vida que llega tras una temporada extenuante. Por otro, acentúan la brecha que existe entre los ídolos del deporte y la realidad económica de sus seguidores.

Ibiza, el yate y el mar: pequeñas curiosidades

Más allá de la visión social que se genera, estos días han dejado algunas curiosidades que humanizan el relato:

El Lady KC pertenece a la categoría Maiora 99 , un tipo de yate estándar en el mundo del charter de lujo en el Mediterráneo.

pertenece a la categoría , un tipo de yate estándar en el mundo del charter de lujo en el Mediterráneo. El jacuzzi del flybridge se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados del barco entre las celebridades que lo alquilan.

En Ibiza, Romanée-Conti no es solo una etiqueta: en ciertos restaurantes, su presencia en la carta se traduce casi en un atractivo mediático.

La fusión de un baño en calas turquesas, una mesa frente al mar y etiquetas de renombre dibuja una imagen clara: el éxito deportivo se celebra tanto dentro como fuera del campo.

Entre brindis y baños, este verano de Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza transmite una idea clara: dos campeones han optado por que su descanso también cuente una historia. Y, por ahora, esa historia se escribe a bordo de un yate de 30 metros, con una copa de uno de los vinos más exclusivos del planeta en la mano.