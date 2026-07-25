Chey Tae-won, el magnate de la IA que enfrenta un divorcio histórico en Corea del Sur

Chey Tae-won, líder de SK Group y una de las figuras más destacadas del sector tecnológico surcoreano, vuelve a captar la atención de los medios con una sanción judicial que marcaría el límite de cualquier bolsillo. La BBC informó que un tribunal surcoreano ha ordenado al magnate compensar a su exesposa, Roh Soh-yeong, con 644 millones de dólares, y los medios locales han comenzado a referirse a este proceso como el “divorcio del siglo”.

Esta impresionante cantidad pone, al menos de momento, un punto final a una batalla legal que comenzó a gestarse en 2015, cuando Chey hizo pública una relación extramarital y tomó la decisión de divorciarse. Desde entonces, el caso ha atravesado una serie de sentencias, apelaciones y ajustes, con un componente adicional que se siente muy contemporáneo: el ascenso de los chips avanzados y de la IA ha elevado el valor de SK Hynix, la joya tecnológica del conglomerado.

Un divorcio con memorias de largo alcance

Roh Soh-yeong no es una exesposa cualquiera dentro de la jerarquía social de Corea del Sur. Es hija de Roh Tae-woo, quien fue presidente, y se casó con Chey en 1988. A lo largo de los años, más allá de su vínculo personal, esta unión ha simbolizado la conexión entre el poder político y el empresarial, una fusión que nunca pasa desapercibida en el contexto surcoreano.

La ruptura se hizo pública una década después, cuando Chey reconoció en una carta, ya divulgada por los medios, que había sido padre de un hijo fuera del matrimonio. Este acto dio inicio a una disputa por el patrimonio que ha crecido a la par del imperio SK, con intereses que abarcan desde semiconductores y telecomunicaciones hasta energía y muchas otras industrias clave. En otras palabras, no estamos ante una simple separación sentimental; se trata de una contienda por la influencia económica.

La cifra: 944.000 millones de wones

El tribunal de Seúl determinó la compensación en 944.000 millones de wones, lo que equivale a aproximadamente 644 millones de dólares según las conversiones reportadas por la BBC y otros medios. Otras fuentes han ofrecido montos similares, con ligeras variaciones en función de la tasa de cambio: 640, 643, 644 o 645 millones de dólares, dependiendo de la fuente y del momento del cálculo.

Este veredicto llega tras un considerable tirón judicial. En 2024, un tribunal había ordenado a Chey el pago de alrededor de 1.000 millones de dólares, pero el Tribunal Supremo anularía parcialmente esa sentencia, al considerar que ciertos fondos no podían incluirse como patrimonio conyugal debido a su origen ilegal. Con esta nueva resolución, la corte ha ajustado la cifra hacia abajo, aunque sigue siendo una de las indemnizaciones más elevadas en divorcios en Corea del Sur.

Por qué importa más allá del chisme

El interés suscitado por este caso es notable, dado que SK Group no es un conglomerado cualquiera. SK Hynix, su filial de semiconductores, desempeña un papel crucial en la cadena global de suministros de chips y en el mercado de memoria de alto rendimiento, un sector vital para la IA generativa y los centros de datos.

Este contexto contribuye a la atención mediática. Cuando el valor bursátil de una compañía se dispara debido al auge de la inteligencia artificial, cualquier discusión sobre propiedades, acciones y herencias empresariales adquiere mayor peso. En este caso, se estima que la indemnización representa aproximadamente el 12% de la fortuna personal de Chey. Para decirlo con claridad: no se trata de una simple cuota, es un golpe significativo.

Otros divorcios millonarios: una liga muy exclusiva

El divorcio de Chey no está solo en el selecto grupo de separaciones multimillonarias. Aunque cada país tiene su normativa, estos casos suelen contar con una combinación de grandes patrimonios, acciones empresariales y prolongados litigios.

Caso Monto aproximado Contexto Chey Tae-won 644 millones de dólares Reparto patrimonial en Corea del Sur Chey Tae-won, sentencia previa 1.000 millones de dólares Fallo anterior luego parcialmente anulado Jeff Bezos y MacKenzie Scott 36.000 millones de dólares Uno de los divorcios más caros de la historia empresarial, según el consenso periodístico internacional Alec y Jocelyn Wildenstein 3.800 millones de dólares Caso clásico de divorcio multimillonario

La diferencia es evidente: aquí no hablamos solamente de un romance roto, sino de estructuras empresariales, participaciones accionarias y poder económico. Y esto complica la situación a niveles extremos.

Lo que deja abierta la sentencia

Aunque esta decisión alivia de inmediato la presión sobre Chey, varias coberturas sugieren que aún existe la posibilidad de una apelación o revisión dependiendo del desenlace procesal. Sin embargo, la parte económica ya envía un mensaje claro: los tribunales han reconocido que la fortuna acumulada durante el matrimonio merece un reparto considerable.

Además, el caso sigue proyectando una imagen incómoda para SK: un gigante tecnológico que avanza desmesuradamente en el ámbito de la IA, mientras su cúspide se enfrenta a una lucha privada de gran envergadura. No es precisamente la forma más elegante de celebrar un trimestre exitoso.

Y, como un toque final, el epíteto de “divorcio del siglo” no fue acuñado por un gabinete de comunicación, sino que fue la propia prensa surcoreana la que, fiel a su estilo, ha hecho de estos dramas auténticas producciones mediáticas. Aquí, desde luego, no ha faltado material para el espectáculo.

Entre apelaciones, despachos y millones, la historia subraya que en Corea del Sur el poder empresarial puede ser casi tan frágil como una relación a distancia: un mal movimiento puede llevarlo todo directo a los tribunales y a la primera página.