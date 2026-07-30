Adiós a Manolo Solo, figura clave del cine español

El fallecimiento de Manolo Solo ha conmovido hoy a la industria audiovisual española. Se despide así uno de los intérpretes más venerados y también más alejados del foco mediático, tal y como señala el obituario publicado en El Mundo Manolo Solo. Con su estilo de interpretaciones contenidas y su mirada melancólica, fue durante años ese secundario imprescindible que lograba convertir cada escena en un recuerdo perdurable.

La Academia de Cine ha confirmado que Solo falleció en Sevilla a los 62 años, como consecuencia de una enfermedad que la familia ha decidido no hacer pública. Su muerte se produce en un momento en el que su carrera artística vivía una plena madurez, con recientes trabajos en cine y televisión que habían afirmado su papel como referencia para directores y compañeros de su generación.

Un artesano de personajes inolvidables

Nacido como Manuel Jesús Fernández Serrano en Algeciras (Cádiz) en 1964, pasó su infancia en Los Barrios antes de trasladarse con su familia a Sevilla. Allí forjó, casi en la penumbra, una carrera que se mantuvo alejada de los reflectores, priorizando el compromiso con su oficio. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, también se formó en el Instituto del Teatro de Sevilla, aunque no culminó los estudios formales. Esa fusión entre una vocación educativa y la disciplina teatral caracterizó su forma de trabajar: meticulosa, observadora y paciente.

Su nombre está vinculado a una filmografía que refleja una parte significativa del mejor cine español de las últimas décadas:

“El laberinto del fauno” , bajo la dirección de Guillermo del Toro

, bajo la dirección de Guillermo del Toro “Celda 211” , uno de los grandes clásicos del thriller carcelario español

, uno de los grandes clásicos del thriller carcelario español “Tarde para la ira” , el debut como director de Raúl Arévalo , que le mereció el Premio Goya a mejor actor de reparto

, el debut como director de , que le mereció el “La isla mínima” y otros trabajos en el ámbito del policíaco andaluz contemporáneo

y otros trabajos en el ámbito del policíaco andaluz contemporáneo Series como “El ministerio del tiempo”, “Arde Madrid”, “Gran reserva” o “Amar en tiempos revueltos”

Directores y compañeros de profesión destacan su precisión casi quirúrgica. Arévalo lo describió como “un actor que comprende el silencio como parte esencial del texto”, mientras que muchos colegas coinciden en resaltar su aversión a la grandilocuencia: él prefería la verdad contenida, ese gesto sutil que lo cambia todo.

Impacto en la industria y despedida

En los últimos años, Solo había solidificado su presencia como uno de los rostros más representativos del audiovisual español gracias a proyectos de gran relevancia, entre ellos la serie “Anatomía de un instante”, en la que interpretaba al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado en la recreación del 23-F. Su actuación, construida desde la sobriedad y el respeto hacia el personaje histórico, simboliza su concepción de la actuación: sin excesos, con un trabajo interno profundo.

La Academia de Cine, la Unión de Actores y varios festivales han expresado sus condolencias, destacando su contribución a edificar un imaginario colectivo en el que su presencia era sinónimo de calidad. También el Ayuntamiento de Algeciras, que hace poco celebraba su nueva nominación al Goya, ha querido rendir homenaje hoy al actor algecireño que llevó el nombre de su ciudad a las pantallas de medio mundo.

Se están organizando distintos actos para recordarlo:

Un homenaje en la sede de la Academia de Cine , donde se proyectarán fragmentos de su filmografía.

, donde se proyectarán fragmentos de su filmografía. Un pase especial de “Tarde para la ira” y otros títulos significativos en diversos cines de Madrid y Sevilla.

y otros títulos significativos en diversos cines de Madrid y Sevilla. Un posible ciclo monográfico en filmotecas autonómicas, aún en fase de planificación, que estará dedicado a sus trabajos más destacados.

Vida, obra y reconocimientos

Podemos resumir su trayectoria en los siguientes puntos:

Fecha y lugar de nacimiento: 1964, Algeciras (Cádiz)

1964, Formación:

– Licenciatura en Ciencias de la Educación (Universidad de Sevilla)

(Universidad de Sevilla) – Estudios de interpretación en el Instituto del Teatro de Sevilla

Hitos de carrera:

– Afirmación como actor característico en cine y televisión desde los años 2000

– Participación en títulos emblemáticos del nuevo cine español de género: fantasía, thriller y drama social

– Papel protagonista en la serie “Anatomía de un instante”, interpretando a Gutiérrez Mellado

Obras y logros más reconocidos:

– “Tarde para la ira” – Goya a mejor actor de reparto

– Goya a mejor actor de reparto – “El laberinto del fauno” , “Celda 211” , “La isla mínima” , “Biutiful”

, , , – Extensa trayectoria en series de prestigio y teatro, además de trabajos de doblaje

Premios y nominaciones:

– Al menos cinco nominaciones a los Premios Goya , incluida la que le otorgó el galardón por “Tarde para la ira”

, incluida la que le otorgó el galardón por “Tarde para la ira” – Reconocimientos de la crítica y presencia habitual en festivales tanto nacionales como internacionales

Familia y entorno:

– Creció en un núcleo familiar de clase media, con un fuerte sentido de pertenencia andaluza

– Mantuvo su vida privada a salvo de los focos, con pocas apariciones en la crónica social, centrado siempre en su trabajo y en un círculo reducido de amistades

Un actor de culto y algunas curiosidades

Entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerle, se repite la imagen de un hombre tímido pero con un toque irónico, capaz de desactivar la solemnidad de un rodaje con un comentario caído del cielo. Antes de dedicarse plenamente a la interpretación, consideró seriamente una carrera académica vinculada a la educación, y nunca perdió ese interés por observar el comportamiento humano, una mirada que trasladaba a sus personajes con una precisión casi documental.

Curiosamente, muchos espectadores lo consideraban “nuevo” cada vez que lo descubrían en una película o serie, a pesar de haber trabajado durante décadas. Esa habilidad para fundirse en sus papeles, sin imponerse sobre el personaje, explica por qué su nombre se ha convertido en una especie de contraseña para cinéfilos: donde estaba Manolo Solo, siempre había alguna escena que merecía la pena seguir hasta el último plano.