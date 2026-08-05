Muere Pepe Habichuela, el guitarrista que hizo historia junto a las grandes leyendas del cante

El flamenco español ha perdido a uno de sus pilares fundamentales. Pepe Habichuela, guitarrista legendario nacido en Granada en 1944, falleció este martes a los 82 años, cerrando una trayectoria que abarcó más de seis décadas y que lo convirtió en referencia obligada para cualquier amante del arte jondo.

La dinastía de los Habichuela

Perteneciente a la saga flamenca más reconocida de España, Habichuela fue nieto del legendario Habichuela el Viejo (Juan Gandulla Habichuela), hijo de Tío José Habichuela, y padre de Josemi Carmona, miembro fundador de Ketama. Su familia incluye también a sus hermanos Juan, Luis y Carlos Habichuela, y a su sobrino Antonio Carmona, también de Ketama, consolidando una dinastía que ha marcado el flamenco durante generaciones.

Su infancia transcurrió en una cueva del barrio del Albaicín, en Granada, cerca del Sacromonte, donde creció junto a sus seis hermanos en un ambiente impregnado de música, donde su padre reunía a familiares y amigos para tocar después de sus actuaciones en tabernas, mientras las mujeres bailaban al compás de las guitarras.

Un último homenaje bajo las estrellas

El año pasado, el 18 de junio de 2025, Pepe Habichuela recibió un emotivo homenaje en el marco de la novena edición de Noches del Botánico, el festival que se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid. El evento, organizado y dirigido artísticamente por Julio Martí, codirector del festival, llevó por título «80 años de flamencura» y rindió tributo al maestro en su octogésimo cumpleaños.

La velada estuvo presentada por Juan Luis Cano, del dúo Gomaespuma, y contó con una alineación excepcional de artistas que encabezó su hijo, Josemi Carmona, uno de los principales responsables del homenaje. Entre los participantes destacaron los cantaores Sandra Carrasco, Ángeles Toledano, Pitingo, Montse Cortés, María Terremoto y Rafita de Madrid; los guitarristas David de Arahal, Joni Jiménez y el propio Pepe Habichuela; el contrabajista Javier Colina; el armonicista Antonio Serrano; y los percusionistas Bandolero, Juan Carmona e Israel Suárez «El Piraña».

También hubo colaboraciones especiales de los Ketama (con Antonio Carmona, sobrino de Habichuela), el bailaor Farru, la bailaora Belén López, y músicos como Paco Soto y Tino Di Geraldo. Uno de los momentos más especiales fue cuando Ángeles Toledano interpretó unas piezas acompañada por el propio Pepe Habichuela, en una de sus últimas apariciones públicas antes de su fallecimiento.

Este homenaje se convirtió en una de las veladas más memorables de Noches del Botánico, un festival que Julio Martí ha convertido en referente de la programación musical estival madrileña, caracterizado por su formato íntimo, su atención al detalle y su capacidad para reunir a artistas de primer nivel en un entorno natural único.

Trayectoria y colaboraciones estelares

Con solo doce años ya tocaba profesionalmente por el Sacromonte, y a los 18, en 1962, se trasladó a Madrid, donde trabajaba su hermano Juan. Dos años después, en 1964, debutó en el emblemático tablao Torres Bermejas, comenzando así una carrera que lo llevaría a compartir escenario con las figuras más importantes del cante y el toque flamenco.

Su relación artística más duradera fue con Enrique Morente, con quien colaboró durante casi 30 años. Juntos grabaron discos fundamentales como Despegando y Homenaje a D. Antonio Chacón (ambos de 1977), así como Negra, si tú supieras (1992). También acompañó a Morente en sus últimas actuaciones, incluyendo las de 2007 en el Teatro Campoamor de Oviedo y en la Bienal de Flamenco de Sevilla, y en 2020 se unió al hijo del cantaor, Kiki Morente, en el espectáculo Habichuela Morente de Suma Flamenca.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con otros grandes como Camarón de la Isla, Pepe Marchena y Juanito Valderrama, y participó junto a Paco de Lucía en la renovación del flamenco de los años setenta que abrió el camino a las nuevas generaciones de artistas.

Discografía y proyección internacional

Su primer disco en solitario, A Mandeli, vio la luz en 1983, dedicado a su abuelo, aunque su álbum más reconocido es Habichuela en rama (1997). También destacan Yerbagüena (2001), grabado con The Bollywood strings, y Hands (2010), realizado junto al artista de jazz Dave Holland, con quien realizó giras por Europa.

Sus espectáculos y giras lo llevaron por medio mundo: desde el tour internacional Flamenco puro (1988) hasta la Gira Flamenca del Norte por ciudades españolas (2004), pasando por su gira por Oriente Medio en 2016. También desarrolló proyectos de fusión como El dron (camino’ en caló) (2000), que combinaba flamenco y música india con Chandrú, y Yesqueros (2024).

En 2017 celebró sus 60 años de trayectoria con tres conciertos en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro de la programación Suma Flamenca, contando con amigos como Farruquito, José Mercé, Niña Pastori y Miguel Poveda. Aún en 2025 participó en Las Noches del Botánico en Madrid, demostrando que su vigencia artística se mantenía intacta.

Reconocimientos y homenajes

La lista de premios y distinciones de Habichuela es extensa y prestigiosa. Entre ellos destacan el Premio Maestro del Flamenco del Mediterranean Music Institute 2015 de Berklee College of Music, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2018 (que recogió de manos de los reyes en 2021), el Premio Internacional del Flamenco Manolo Sanlúcar 2024, y el Castillete de Oro 2025 del Festival del Cante de las Minas.

En 2018 recibió el Premio de Cultura Gitana en la categoría de música y fue nombrado por el Ayuntamiento de Granada ‘Embajador del Flamenco Granadino’. En 2026 le fue otorgada la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por su excelencia artística, entregada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en La Moncloa conmemorando los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

Reacciones ante su fallecimiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pésame en su cuenta de X: «Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos».

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid señaló:

«Nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música».

Legado perpetuo

Pepe Habichuela deja un vacío irreparable en el flamenco, pero su legado perdurará a través de su música, su influencia en las nuevas generaciones y su contribución a la renovación del arte que lo llevó a ser reconocido como una verdadera institución del flamenco español.

Estaba casado desde hace más de 50 años con Amparo Bengal, quien lo acompañó durante toda su vida artística.