Miami, el nuevo patio trasero de los ultrarricos (y el gran experimento del coste de vida en EE.UU.)

Miami ha dejado de ser solo una bonita postal de palmeras y atardeceres. En pocos años, ha emergido como el epicentro del poder económico y mediático de Estados Unidos, albergando a una nueva élite que impone tendencias, reescribiendo las normas del coste de vida. Así lo refleja BBC Mundo en un reportaje que describe cómo esta ciudad se transformó en el hogar de los ultrarricos en EE.UU. BBC Mundo.

Esta transformación no se limita a los rascacielos junto al mar. Se evidencia en el precio del alquiler, en lo que se paga en los restaurantes de barrio, en las pólizas de seguros y en la creciente percepción de que Miami ha dejado de ser “la opción más económica” en comparación con Nueva York, para convertirse en un lujo difícil de sostener para los sueldos habituales.

De refugio de playa a capital del 0,1%

En marzo, Mark Zuckerberg realizó la compra de una mansión aún en construcción en la isla privada de Indian Creek por cerca de 170 millones de dólares, lo que constituyó la venta residencial más cara en la historia de Miami, según el informe de BBC Mundo. Esta cifra es casi una declaración formal: la ciudad ahora compite con los destinos más exclusivos del lujo.

La transacción de Zuckerberg no es un caso aislado. En la última década, el número de millonarios en Miami, Miami Beach y Coral Gables ha crecido cerca de un 94%, alcanzando aproximadamente 38.800 personas con más de un millón de dólares en activos líquidos, tal como indican reportes de empresas como Henley & Partners. Además, hay más de 13.000 ultrarricos (personas con patrimonios superiores a los 30 millones) que consideran Miami como su segunda residencia, más que en ninguna otra ciudad del mundo. La ciudad se ha convertido en el “segundo hogar” ideal para quienes ya tienen asegurada su primera vida.

En el exclusivo mapa del lujo, lugares como Indian Creek, Coconut Grove, Sunny Isles o Star Island se han convertido en códigos de pertenencia. Barrios que solían ser bohemios o discretos, como Coconut Grove, ahora están repletos de mansiones ocultas entre la vegetación y muelles privados, distanciándose del Miami turístico que todos conocemos. La ciudad se presenta como un paquete completo: privacidad, acceso inmediato al mar, excelentes conexiones aéreas, un clima cálido durante todo el año y un marco fiscal diseñado para proteger las grandes fortunas.

El imán fiscal que cambió el mapa de los ricos

Florida se cuenta entre los nueve estados de EE.UU. sin impuesto sobre la renta estatal. Para un salario medio, esta diferencia es notable; en el caso de un CEO o el fundador de una gran empresa tecnológica, el ahorro puede ascender a millones de dólares anuales. Este aspecto es recurrente en casi todas las conversaciones sobre el nuevo Miami: un “paraíso fiscal interno” que ofrece el estado.

Expertos mencionados por BBC Mundo, el Wall Street Journal y el sector inmobiliario de lujo señalan que esta combinación resulta clave: baja criminalidad, buen clima, comunidades cerradas y la falta de impuesto estatal. Lo que inicialmente fue la arriesgada decisión de unos pocos, se convirtió en un fenómeno contagioso: cuando uno, dos o tres líderes empresariales influyentes se trasladan, otros rápidamente los imitan y, en poco tiempo, surge toda una comunidad empresarial.

Ejecutivos multimillonarios como Jeff Bezos, Larry Page, Mark Zuckerberg y Howard Schultz han llegado para reconfigurar el panorama patrimonial y fiscal de la ciudad. De esta manera, Miami refuerza su imagen como la capital informal de los negocios tecnológicos, del capital de riesgo y del entretenimiento, a la par que desplaza parte de la influencia que antes se centraba casi exclusivamente en Silicon Valley y Nueva York.

Para muchos latinoamericanos con grandes fortunas, la ciudad ha sido un refugio natural durante años. La combinación de clima, idioma y conexiones con sus países de origen, junto con una estructura financiera familiar, convierte a Miami en un puente entre mundos. Actualmente, este perfil se mezcla con el de los grandes nombres estadounidenses, produciendo una ciudad donde empresarios colombianos y mexicanos comparten restaurantes frente al mar con fundadores de plataformas globales de redes sociales.

Famosos, vida pública y una ciudad convertida en escenario

La llegada de ultrarricos deja huella no solo en las cifras de las consultoras, sino también en la vida pública de Miami. Las mansiones en islas privadas, los yates alineados en los puertos y un calendario social repleto de eventos como Art Basel, Fórmula 1, conciertos, festivales y estrenos, han transformado a la ciudad en un inmenso plató que siempre busca visibilidad.

El glamour tiene un papel destacado: la posibilidad de vivir rodeado de eventos, tener un yate a pocos minutos y moverse en un entorno que fusiona celebridades, atletas, músicos y empresarios. Lo que antes era solo un refugio vacacional hoy se ha convertido en un domicilio fiscal y social. La vida pública gira en torno a:

Nuevos restaurantes de alta gama, donde se entremezclan influencias latinas y estadounidenses.

Hoteles que han evolucionado a centros de networking constante.

Campos de golf y clubes privados, que son espacios clave para negociaciones.

Un calendario de eventos que asegura una exposición mediática casi ininterrumpida.

La nueva élite utiliza Miami para reforzar su marca personal. Vivir allí es más que una decisión financiera; es también un mensaje que dice: pertenezco al círculo de quienes eligen el sol, la discreción de urbanizaciones cerradas y un entorno donde el dinero no necesita ser ostentado, sino que se considera como un hecho.

Sin embargo, también está la otra realidad, la de quienes no aparecen en las fotografías. La ciudad está repleta de historias de vida de aquellos que trabajan en servicios, hostelería, comercio y cuidados, sosteniendo el estilo de vida de los ultrarricos, mientras enfrentan un día a día cada vez más costoso.

Cuando el coste de vida supera a Nueva York

La gran novedad reciente es que el área metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach ya presenta un coste de vida superior al de Nueva York por primera vez desde que existen estas comparativas. Datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, divulgados por Bloomberg, colocan a la región de Miami con un índice de precios regional de aproximadamente 114,1 puntos, frente a 112,5 del área de Nueva York, tomando como base nacional los 100.

La clave está en la relación entre precios y salarios. El coste total de vivir en Miami es alrededor de un 5% más alto que el registrado en Nueva York y sus suburbios. Actualmente, el salario medio anual en Florida ronda los 62.990 dólares, contrariamente a los 80.630 dólares en Nueva York, lo que representa casi 19.000 dólares de diferencia. Es decir: se gana menos, pero se paga más.

Los factores que elevan el coste de vida en Miami son claros:

Vivienda : los precios de las casas en el sur de Florida han aumentado un 79% desde la pandemia.

: los precios de las casas en el sur de Florida han aumentado un desde la pandemia. Impuestos inmobiliarios : en la región han crecido cerca de 62% desde 2019, ampliamente por encima del promedio nacional.

: en la región han crecido cerca de desde 2019, ampliamente por encima del promedio nacional. Seguros de vivienda : la prima media anual se aproxima a 8.292 dólares , siendo la más alta del país y casi cuatro veces la de Nueva York.

: la prima media anual se aproxima a , siendo la más alta del país y casi cuatro veces la de Nueva York. Consumo diario: desde la cuenta del supermercado hasta la factura en restaurantes, donde una comida promedio ronda los 94 dólares por persona, en comparación con unos 79 dólares en Nueva York.

Es importante aclarar que el titular “Miami es más caro que Nueva York” se refiere al índice de coste de vida en relación a los ingresos locales, no al precio absoluto de una vivienda comparable en Manhattan. Una vivienda en Manhattan sigue resultando más cara por metro cuadrado que una en Miami; lo que ha cambiado es la relación entre lo que se obtiene y lo que se paga en la ciudad del sol.

En la práctica, para las clases medias y trabajadoras de Miami, la sensación es evidente: la ciudad se ha vuelto menos asequible que Nueva York. Para los ultrarricos, el impacto es menos palpable; lo que prevalece son los beneficios fiscales y el estilo de vida. Dos realidades diferentes coexisten en las mismas calles.

Dos realidades en la misma postal: lujo y vida cotidiana

Al comparar la cotidianidad de un residente acomodado con la de alguien que vive de múltiples trabajos, la brecha se hace evidente en pequeños detalles:

El tiempo que se emplea en los desplazamientos al trabajo, con los precios de la gasolina y los peajes en aumento.

La parte del salario que se destina a seguros, alquiler y alimentación.

La escasa diferencia que siente un trabajador al recibir un pequeño aumento frente a una inflación que ha acumulado cerca de 36% desde 2019 en el área de Miami, según datos de precios al consumidor.

La narrativa de Miami entrelaza así dos historias que se cruzan constantemente: la de una ciudad que atrae a multimillonarios con su régimen fiscal y su vida pública llena de glamour, y la de quienes contemplan esa misma imagen desde el otro lado de la barra del bar o de la entrada del edificio. En el medio, emerge una pregunta que resuena cada vez con más fuerza en Estados Unidos: hasta qué punto puede una ciudad convertirse en el hogar de los ultrarricos sin que el resto se quede sin espacio.

Curiosidades de este “nuevo animal urbano” llamado Miami