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Después de una década juntos, la pareja confirmó su boda con una imagen discreta en Instagram

Cristiano y Georgina se casan en secreto tras años de rumores

La ceremonia civil, celebrada en Cascais con sus cinco hijos como únicos testigos, pone punto final a las especulaciones sobre una gran boda en Madeira o Lisboa

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Cristiano Ronaldo y Georgina PD.
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado este martes que ya son esposos. Lo hicieron a través de una fotografía publicada simultáneamente en sus cuentas de Instagram: dos manos entrelazadas luciendo alianzas doradas y, como único texto, las iniciales “C <3 G”.

La imagen, cargada de simbolismo, fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre sus millones de seguidores, que llevaban meses —incluso años— pendientes de este momento.

De los rumores en Madeira a la realidad en Cascais

Durante semanas, los medios especularon con que la pareja celebraría una fastuosa ceremonia en la catedral de Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, tierra natal del futbolista. Incluso se habló de reservas en el hotel Savoy Palace para la recepción y de una lista de invitados con nombres de primer nivel.

Sin embargo, la boda real fue todo lo contrario: una ceremonia civil privada en Cascais, a las afueras de Lisboa, con presencia exclusiva de sus cinco hijos. No hubo grandes festejos públicos ni filtraciones de detalles: solo la confirmación posterior de un representante del jugador.

Una historia de amor de casi una década

La pareja llevaba juntos casi diez años cuando anunció su compromiso, hace exactamente un año. Desde entonces, cada movimiento —vacaciones, apariciones públicas, reservas de hoteles— fue interpretado como una posible pista sobre la fecha y el lugar de la boda.

Con este “sí, quiero” discreto pero contundente, Cristiano y Georgina cierran un capítulo largo de especulaciones y abren otro como marido y mujer, lejos del ruido mediático que rodeó los últimos meses.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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