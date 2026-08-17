Una influencer japonesa se suicida tras sufrir una oleada de insultos en TikTok

Todo comenzó en un concierto de ENHYPEN en Estados Unidos a finales de julio, cuando Mina intentó entregar un ramo de girasoles a Sunoo para que se lo hiciera llegar a Ni-ki, miembro japonés del grupo. El gesto, captado en video y viralizado, fue interpretado por sectores del fandom como una intromisión inadecuada.

Los insultos se multiplicaron en redes: la acusaron de buscar atención, de ser una «falsa fan» y de sobrepasar límites con los ídolos. El 31 de julio, Mina publicó una disculpa en X, admitiendo que sus acciones habían sido «groseras» y que se había «engañado a sí misma» sobre su cercanía real con los miembros.

Transmisión en vivo, llamadas de auxilio y una llegada tarde

La madrugada del 5 de agosto, en su apartamento del distrito de Yongsan (Seúl), Mina inició una transmisión en TikTok que rápidamente derivó en una escena de angustia. Decenas de espectadores alertaron a las autoridades a través de X y TikTok, pidiendo intervención inmediata.

La policía llegó alrededor de las 5:33 a.m., pero ya era demasiado tarde. El cuerpo fue hallado sin vida en su residencia; la identidad no se reveló de inmediato, aunque horas después su hermana confirmó que se trataba de Mina.

El dolor de la familia y un llamado contra el odio digital

En un primer mensaje, la hermana describió a Mina como «amable y cariñosa» y pidió respeto para la familia en duelo. Días después, el 11 de agosto, la familia publicó un comunicado en la cuenta de Instagram de la influencer —que superaba los 130.000 seguidores— revelando que el 9 de agosto habían trasladado sus restos a Japón, coincidiendo con lo que habría sido su cumpleaños número 26.

«Nos duele profundamente no haber podido cumplir nuestra promesa de celebrar su cumpleaños juntos», escribieron, añadiendo que las críticas y el odio la dejaron «profundamente herida» y que «se sintió como si le negaran su derecho a vivir». El texto cerró con un llamado a la conciencia colectiva: «Espero que más personas consideren cómo todo lo que publican —palabras, fotos, vídeos, etc.— es percibido por los demás»

Repercusión en la comunidad de fans y la investigación en curso

La noticia provocó una ola de consternación entre seguidores de ENHYPEN, muchos de los cuales expresaron arrepentimiento y reflexionaron sobre los límites del fanatismo y el daño del acoso en línea. Al mismo tiempo, la policía de Yongsan mantiene abierta la investigación bajo la hipótesis de ciberacoso, aunque sin cargos presentados hasta el momento.

El caso Mina Chan se suma a una discusión global sobre la toxicidad en redes y la salud mental de las víctimas, recordando que detrás de cada perfil hay una persona y que el odio digital puede tener consecuencias irreversibles.