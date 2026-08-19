Delfín Amaya, el alma de Los Amaya, se apaga a los 74 años

La rumba catalana llora la pérdida de uno de sus pilares fundamentales. Delfín Amaya, la mitad del legendario dúo Los Amaya, falleció este lunes en Barcelona a los 74 años, cerrando un capítulo esencial de la música popular española de las últimas décadas.

Orígenes gitanos y nacimiento de un fenómeno

Delfín y su hermano José, nacidos en Oviedo y La Coruña respectivamente, provenían de una familia gitana vinculada a la venta ambulante y emparentada con la bailaora Carmen Amaya, una de las figuras más internacionales del flamenco del siglo XX. Siendo aún niños, la familia se estableció en el barrio del Raval de Barcelona, donde los hermanos comenzaron a cantar y tocar la guitarra en fiestas gitanas, demostrando un talento precoz que los llevaría a debutar en 1969 con canciones aflamencadas.

El verdadero despegue llegó en 1978, cuando conocieron al productor Tony Ronald, quien los impulsó hacia su época dorada. Fue entonces cuando el dúo viró del flamenco tradicional hacia un sonido más pop y sentimental, incorporando guitarras eléctricas y arreglos instrumentales más ricos que definirían su sello característico.

Éxitos que cruzaron océanos

Los Amaya se convirtieron en autores de himnos inolvidables como ‘Vete’ —su mayor éxito, bailado en Europa, Sudamérica y numerosos países asiáticos—, ‘Caramelos’ (famosa por el anuncio de Ponche Caballero) y ‘¡Qué mala suerte la mía!’. A ese sonido ‘gipsy’ pertenecían también temas populares como ‘Bacalao salao’, ‘Bailen mi rumbita’, ‘El lavaplatos’ o ‘Tequila’.

El dúo conquistó escenarios internacionales y se hizo especialmente fuerte en Miami y México, donde, según recordaba Delfín, «ganamos muchísimo dinero. Hacíamos fiestas para generales, gentes del Gobierno, la jet-set… Pero también cantábamos en palenques (peleas de gallos)».

El legado de un género callejero

Delfín, conocido como «el Amaya con gafas», consideraba que los padres de la rumba catalana eran ellos y Peret, y definía el género como algo que «nació en la calle de la Cera de Barcelona, incorporando al flamenquito unas bases salseras y utilizando la guitarra como cajón, en lo que se conoció como el ventilador».

Tras publicar su último disco de estudio en 2013, ‘Vuelven… Los Amaya!’, el dúo recibió numerosos homenajes de otros artistas y siguió presente a través de recopilatorios y arreglos de sus canciones con colaboraciones de figuras como Rosario o Antonio Carmona. Con su muerte, la rumba catalana pierde a uno de sus máximos exponentes, al nivel de artistas como El Pescaílla, Peret o Gato Pérez.

La ceremonia de despedida se celebró este martes en un tanatorio de Barcelona, donde familiares, amigos y seguidores rindieron homenaje a un artista que dejó huella en varias generaciones de amantes de la música popular.