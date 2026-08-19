Yolanda Díaz se pega el verano de su vida a la espera del cargo en la OIT: playa, paseos, hoteles y todo a cuenta del sufrido contribuyente

Hay veranos que parecen salidos de una película, así como carreras políticas que se desarrollan a cámara lenta. El de Yolanda Díaz en Bayona encaja en ambas categorías, con playa, fiestas, paseos, y un futuro despacho en Ginebra que parece flotar sobre cada imagen publicada por El Debate en su reportaje de playa, fiesta y paseos, Yolanda Díaz exprime su verano en Bayona a la espera de su cargo en la OIT

Mientras los ciudadanos afrontan la inflación y una presión fiscal sin precedentes, la vicepresidenta se mueve entre sombrillas, cenas y compromisos internacionales, todo financiado con dinero público, a la espera de asumir un puesto en la OIT que le proporcionará un salario elevado y beneficios significativos.

Un verano en Bayona con sabor a despedida

La villa costera de Baiona se ha convertido en el escenario casi habitual de sus vacaciones. Allí, según indican las crónicas, pasa el mes de agosto entre el parador, el paseo marítimo y las playas adyacentes, como si se acomodara en una especie de anticipada prejubilación, pero con un elevado sueldo en la capital.

El relato de estos días de descanso incluye:

Paseos al anochecer con amigas por la avenida que conduce al parador.

Días de playa en el municipio cercano de Nigrán.

Participación en celebraciones privadas, como la fiesta de cumpleaños de un joven activista local.

Momentos familiares con su hija adolescente, quien la acompaña en algunos planes.

No se trata únicamente de un retiro discreto. La imagen pública de la vicepresidenta, alejada del bullicio diario, encarna el mensaje de que ya no se encuentra en la trinchera combativa, sino en una transición tranquila hacia su próximo destino internacional.

El contraste se vuelve evidente especialmente cuando su silencio coincide con crisis relevantes, como las de Ceuta o Almaraz, mientras otros miembros del Gobierno se exponen. Ella aparece sobre todo en actividades relajadas y culturales, con una agenda política que se reduce a lo esencial.

Viajes, trajes, peluquería y una agenda pagada por todos

Antes de este agosto distendido, el camino hacia la OIT se ha recorrido a base de kilómetros, flashes y un mantenimiento personal costoso. La gira internacional para reforzar su candidatura no fue financiada ni por un partido ni por una fundación: el propio Gobierno cubrió los gastos, con viajes oficiales que conectaron destinos como México, China o Finlandia bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo.

En esa combinación de vida personal y representación pública se establece un patrón:

Viajes institucionales con una agenda paralela centrada en fortalecer redes para la OIT.

Estancias prolongadas en el extranjero, en ocasiones acompañada por su hija.

Presencia cuidada: trajes meticulosamente seleccionados, una imagen bien elaborada y un cabello siempre impecable.

No hablamos solo de caprichos aislados, sino de una estrategia en la que la estética, la narrativa y la diplomacia laboral se entrelazan en una misma representación. Todo este “pack” lo financia, de manera directa o indirecta, el contribuyente que sostiene tanto los desplazamientos como la estructura política que la respalda mientras se alista para su salto a Ginebra.

Escándalos, polémicas y la factura para el contribuyente

La combinación de un extenso veraneo, silencio ante las crisis, y una carrera hacia la OIT ha desatado críticas en prácticamente todo el espectro político. Desde el PP hasta antiguos aliados de Podemos han catalogado el movimiento como un “retiro dorado” en lugar de un servicio al país.

Algunas claves del debate:

Se cuestiona que el Gobierno haya financiado giras internacionales que, en esencia, han funcionado como una campaña personal para un organismo de la ONU.

Existe una desconexión palpable entre la realidad económica del ciudadano medio y el estilo de vida de una dirigente que se presenta como cercana a la clase trabajadora.

Exdirigentes de su propio espacio político han señalado que se convertirá en “la afiliada mejor remunerada” del ámbito sindical, con un salario muy por encima del que defiende para los demás.

El debate no se restringe únicamente a cifras; también aborda cuestiones de coherencia. Mientras se exige esfuerzo y se justifican aumentos de impuestos, la imagen que proyecta este verano en Bayona es la de una alta funcionaria que afloja el ritmo justo cuando se prepara para el salto mejor pagado de su carrera.

Lo que va a cobrar en la OIT por “no hacer nada”

El foco económico se centra en el nuevo puesto que anhela: la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo. Diferentes medios han especificado el paquete retributivo que acompaña el cargo, uno de los más altos del sistema de Naciones Unidas.

Las cifras aproximadas, según los datos disponibles, se pueden resumir de la siguiente manera:

Concepto Estimación anual aproximada Salario neto base Entre 150.000 y 200.000 € Complemento por destino (Ginebra) Entre 100.000 y 120.000 € Dieta de representación Alrededor de 40.000 CHF Ayuda a la vivienda (hasta 12.000 CHF/mes) Hasta unos 150.000 € Paquete total potencial Entre 300.000 y casi 480.000 € netos

A esto se suman:

Beneficios fiscales, dado que se trata de un alto cargo de una agencia de la ONU.

Cobertura de seguros internacionales y pensión específica.

Personal de apoyo y recursos logísticos para su labor en Ginebra.

En comparación, su salario actual como vicepresidenta y ministra se sitúa en poco más de 100.000 euros brutos al año, más indemnizaciones por su escaño. La mejora, según cálculos previos, podría suponer entre un 70 % y hasta un 300 % más de lo que obtiene en la actualidad.

De ahí que el estribillo más repetido en redes y tertulias sea que pasará a “cobrar un dineral por no hacer nada”. Esta frase, aunque simplista, resume el descontento de quienes ven la operación como un premio político en vez de un reconocimiento profesional.

Una tipa lanzada a disfrutar como si se acabara el mundo

El retrato que dejan estos meses es el de una dirigente que ha soltado amarras con respecto a la política interna, ha suavizado su tono combativo y se ha enfocado en dos prioridades: disfrutar el momento y asegurar su futuro internacional. Muchos en su entorno político admiten que Sumar ya no ocupa su mente; lo que verdaderamente le preocupa ahora es llegar en forma a la votación de noviembre.

Esta actitud se traduce en escenas cotidianas que se repiten:

Paseos nocturnos por el paseo marítimo gallego.

Largas conversaciones en terrazas, mientras el móvil oficial suena con menos frecuencia.

Apariciones públicas cuidadosamente medidas, evitando cualquier situación que pudiera incomodar a quienes la han propuesto para la OIT.

La percepción de “prejubilada” no surge de un apodo mediático arbitrario, sino de un cambio real en su forma de participar en la política nacional. Menos mítines, menos titulares propios, menos polémicas directas… y más vida tranquila, en constante observación, en una costa gallega que ahora parece sugerir el cierre de un capítulo.