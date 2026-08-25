Se apaga la voz de Dolly Parton, la mujer que hizo universal el country

Dolly Parton, una de las artistas más influyentes y reconocibles de la música popular estadounidense, ha muerto este martes 25 de agosto a los 80 años. La familia comunicó la noticia a través de la cuenta oficial de la cantante en Instagram, aunque por el momento no ha trascendido la causa del fallecimiento.

Con su voz inconfundible, su imaginario de lentejuelas y una capacidad excepcional para escribir canciones, Parton llevó el country desde las montañas de Tennessee hasta el centro de la cultura global. No fue solo una estrella del género: se convirtió en actriz, empresaria, referente televisivo y una de las filántropas más queridas de Estados Unidos.

Su muerte se produce después de un periodo complejo en lo personal y en lo físico. La intérprete había aplazado compromisos profesionales, incluida su residencia en Las Vegas, mientras seguía tratamiento por distintos problemas de salud. En sus últimas entrevistas, explicó que había descuidado su propio bienestar durante los meses en que se volcó en el cuidado de su marido, Carl Dean.

La pérdida de Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años, había dejado una huella profunda en la artista. Casados durante casi seis décadas, formaban una pareja atípica en el mundo del espectáculo: ella, una de las mujeres más famosas del planeta; él, un hombre que eligió vivir con absoluta discreción. Parton siempre definió aquella relación como una gran historia de amor.

Apenas unos días antes de su muerte, la cantante había vuelto a dirigirse a sus seguidores para promocionar el próximo Dolly’s Life of Many Colors Museum, una gran exposición sobre su vida y su carrera prevista en Nashville. El proyecto, ligado al nuevo SongTeller Hotel, debía abrir sus puertas este otoño y estaba llamado a reunir objetos, relatos y recuerdos de una trayectoria extraordinaria.

Nacida el 19 de enero de 1946 en una familia humilde de Tennessee, Dolly Parton creció junto a once hermanos y transformó aquel origen rural en una fuente inagotable de historias. De ahí surgieron títulos como Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 e I Will Always Love You, canciones que atravesaron géneros, generaciones y fronteras.

Su legado no se mide únicamente en discos, premios o películas. Parton dedicó también una parte decisiva de su fortuna y de su notoriedad a impulsar la lectura infantil, apoyar causas sociales y financiar iniciativas científicas y sanitarias. La reina del country deja así una obra que va mucho más allá de la música: la de una mujer que convirtió su vida en una historia de éxito, generosidad y resistencia.