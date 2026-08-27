Muere Tim Curry, el actor que convirtió la extravagancia en leyenda

Tim Curry hizo de la rareza una forma de arte. El actor británico, capaz de pasar de un escenario londinense a los grandes clásicos de culto de Hollywood, murió el martes 25 de agosto en su residencia de Toluca Lake, en Los Ángeles. Tenía 80 años.

La noticia fue confirmada por Marcia Hurwitz, su representante, amiga y mánager durante décadas, mediante un comunicado difundido por el publicista Sean Katz. Según el mensaje, Curry murió en paz y rodeado por la intimidad de su hogar. “Aunque el público lo conoció por sus personajes extravagantes y sus actuaciones inconfundibles, quienes estuvieron cerca de él recordarán sobre todo su mente abierta y su corazón generoso”, señaló Hurwitz.

Los servicios de emergencia acudieron el martes por la noche a la vivienda del intérprete tras recibir el aviso de una emergencia médica. Poco después, la Policía de Los Ángeles inició una investigación por la muerte de un hombre de unos 80 años. Las autoridades no han informado de la causa del fallecimiento.

El rostro de una película eterna

Curry alcanzó la inmortalidad cinematográfica con el Dr. Frank-N-Furter, el científico desmesurado y seductor de The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. Con corsé, medias y una actitud desafiante, el actor convirtió a aquel personaje en uno de los iconos más reconocibles de la cultura popular.

La película no triunfó de inmediato. Tras una discreta acogida inicial, encontró su público en las sesiones de medianoche, donde los espectadores acudían disfrazados, respondían a los diálogos y lanzaban objetos contra la pantalla. Décadas después, aquellas proyecciones participativas siguen celebrándose en distintas ciudades del mundo.

El papel también marcó una frontera que Curry intentó mantener durante años. Temía quedar atrapado en la personalidad de Frank-N-Furter, tan excesiva y provocadora que decidió alejarse de ella en su vida cotidiana. “Durante un tiempo fui un chico muy callado para que la gente entendiera que esa no era necesariamente mi verdadera personalidad”, explicó en una entrevista con NPR.

La voz del personaje nació de una mezcla insólita: Curry tomó como referencia el tono de su madre y la dicción de la reina Isabel II. El vestuario, por su parte, incorporó elementos inspirados en una prenda asociada al dramaturgo Jean Genet.

De Pennywise al Señor de la Oscuridad

El actor nunca necesitó un maquillaje llamativo para inquietar al público, aunque varias de sus criaturas más recordadas sí lo llevaron. En 1990 interpretó a Pennywise en la miniserie It, adaptación de la novela de Stephen King. Su payaso demoníaco se convirtió en una de las presencias más perturbadoras de la televisión de aquella época.

Curry también encarnó al Señor de la Oscuridad en Legend, la fantasía de Ridley Scott protagonizada por Tom Cruise. Bajo unos enormes cuernos y un rostro rojo, construyó un villano amenazante cuya fuerza no dependía únicamente de la caracterización, sino de la serenidad con la que pronunciaba cada palabra.

Su galería de personajes incluyó además al mayordomo Wadsworth en Clue, una comedia que con el tiempo adquirió el estatus de clásico de culto; al sirviente de Home Alone 2: Lost in New York; y al frío y divertido Rooster Hannigan en Annie.

Curry aceptaba con ironía su tendencia a interpretar villanos. En una entrevista con Meredith Vieira resumió el motivo: los malos, decía, suelen estar mejor escritos y ofrecen más posibilidades para divertirse.

Una carrera mucho más amplia

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Su padre era capellán de la Marina Real, por lo que pasó parte de su infancia en distintos lugares antes de que la familia se estableciera en Plymouth. La muerte de su padre, cuando Curry tenía 12 años, lo obligó a madurar pronto y dejó una huella profunda en su vida.

Más tarde se trasladó a Londres, estudió teatro y obtuvo su título universitario en 1968. Su debut profesional llegó con una producción de Hair. Después trabajó en pequeños teatros y atravesó años de dificultades económicas hasta que el dramaturgo Richard O’Brien lo eligió para protagonizar The Rocky Horror Show en 1973.

Su trayectoria no se limitó al cine. Curry fue también un actor teatral de prestigio. Participó en montajes de Travesties, de Tom Stoppard, y protagonizó Spamalot, el musical inspirado en Monty Python and the Holy Grail. La producción obtuvo 14 nominaciones a los premios Tony y ganó el galardón al mejor musical.

También grabó varios discos, entre ellos I Do the Rock, y desarrolló una importante carrera como actor de voz. Su lectura de los libros de Lemony Snicket le valió una nominación al Grammy, mientras que en televisión prestó su voz a Darth Sidious en Star Wars: The Clone Wars.

El humor hasta el último acto

La salud de Curry se deterioró durante sus últimos años. En 2011 abandonó una producción de Rosencrantz and Guildenstern Are Dead por motivos médicos y, en 2012, sufrió un grave derrame cerebral que afectó a su movilidad. Desde entonces utilizó silla de ruedas y su voz perdió parte de la energía que la había hecho inconfundible.

Aun así, no abandonó su sentido del humor. En una aparición sorpresa durante una proyección por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, celebrada en el cementerio Hollywood Forever, bromeó con su situación y recibió una larga ovación de un público formado por varias generaciones.

Barry Bostwick, su compañero en la película de 1975, recordó entonces la calidez con la que Curry recibió al elenco al llegar al rodaje. “Nos abrazaste y dijiste: ‘Bienvenidos a vuestro mundo’. Y hemos estado allí durante 50 años”, le dijo.

Con su muerte desaparece un intérprete difícil de clasificar: teatral sin resultar artificial, oscuro sin perder el humor y extravagante sin dejar de ser profundamente humano. Tim Curry no solo interpretó personajes inolvidables; les concedió una vida propia que, medio siglo después, continúa desafiando las etiquetas.