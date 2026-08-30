Muere Carlos Espinosa de los Monteros, 82 años al servicio de España

El nombre de Carlos Espinosa de los Monteros ha estado asociado durante años a algunos de los núcleos decisivos de la economía española. Su recorrido, que abarca tanto la alta empresa como el servicio público, siempre estuvo guiado por un firme deseo de defender a su país.

Falleció en Madrid el sábado, 29 de agosto de 2026, a los 82 años, poniendo fin a la historia de uno de los ejecutivos más influyentes de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.

Las informaciones concuerdan en señalar que su muerte se produjo tras una enfermedad breve pero intensa, que soportó con gran entereza.

Espinosa de los Monteros falleció rodeado de sus familiares, después de recibir los últimos sacramentos, tal como compartió su hijo Iván en sus redes sociales.

Un final tranquilo tras una carrera de medio siglo

Los primeros informes sobre su fallecimiento indican que se trató de una enfermedad reciente, no prolongada, que llevó a su ingreso y eventual deceso en la capital. Amigos y familiares próximos a él describen esos días como momentos de gran intensidad, aunque serenos, con un entorno plenamente consciente de que se cerraba una existencia “plena” y “coherente con sus principios”, en palabras de Iván Espinosa de los Monteros.

Su partida ha generado una ola de condolencias en el ámbito empresarial, en la Administración y en los círculos de análisis económico. Desde el think tank Atenea, dirigido por su hijo, se lamentó la pérdida de una figura considerada “clave en la empresa española” y se destacó su habilidad para establecer conexiones entre diferentes sectores, que abarcan desde la industria hasta el transporte aéreo y la gran distribución. En estos tributos se refleja una idea común: la de un líder exigente, de estilo austero, que sabía escuchar y reunir talentos diversos en torno a iniciativas que iban más allá de su propia figura.

Un perfil biográfico: aristocracia, formación y vocación pública

Nacido en Madrid el 18 de marzo de 1944, IV marqués de Valtierra, Espinosa de los Monteros creció en un entorno donde se entrelazaban la tradición aristocrática y el deseo de servicio institucional. Hijo de Francisco Javier Espinosa de los Monteros y Herreros de Tejada, que fue el tercer marqués de Valtierra, y de Galinda Bernaldo de Quirós y Alcalá-Galiano, su herencia familiar jamás le supuso un refugio estático; fue más bien un impulso para forjar una carrera en la que las responsabilidades se evaluaban por los resultados obtenidos.

Su formación fue sólida y completa. Obtuvo la titularidad en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE. Posteriormente, se unió a la primera promoción del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, una gesta que culminó en 1969, tras años de esfuerzo junto a otros futuros altos funcionarios del Ministerio de Comercio. Este enfoque dual, jurídico y económico, influyó considerablemente en sus decisiones a lo largo de su carrera, tanto en la administración pública como en la esfera privada.

De la Administración al liderazgo en Iberia y el sector privado

La trayectoria profesional de Espinosa de los Monteros tuvo un inicio claramente marcado por el sector público. Tras sus primeros años en el Ministerio de Comercio, trabajó como consejero comercial de España en Chicago en la década de los setenta. A su regreso, ocupó diversos cargos de dirección en el Instituto Nacional de Industria (INI), donde alcanzó la vicepresidencia. Desde esta plataforma, enfrentó uno de los retos más complejos de su carrera: asumir la presidencia de Iberia entre 1982 y 1985.

Durante su mandato en la aerolínea de bandera, llevó a cabo una profunda reestructuración en un período caracterizado por pérdidas continuas y fuerte competencia internacional. Fuentes del sector elogian su capacidad para equilibrar las cuentas y promover la modernización de la compañía. Simultáneamente, ocupó el cargo de presidente del Comité Ejecutivo de IATA, la asociación internacional del transporte aéreo. Esta etapa consolidó su reputación como un gestor capaz de afrontar crisis estructurales, siempre con la mirada puesta en el largo plazo.

A partir de 1988, Espinosa de los Monteros volcó sus esfuerzos en el ámbito privado. Presidió y dirigió durante casi 20 años Mercedes-Benz España, liderando una transformación tanto industrial como comercial que reforzó la presencia de la marca en el mercado español y lo posicionó en un lugar destacado dentro de la ANFAC (patronal del automóvil) y de la OICA, la organización internacional de fabricantes. También desempeñó el cargo de presidente del Círculo de Empresarios, aportando un nuevo impulso a este foro independiente de pensamiento económico. Su contribución fue esencial en Inditex, donde ocupó funciones de vicepresidente y consejero desde antes de la salida a Bolsa, respaldando la expansión internacional del grupo. A su trayectoria se suman su participación en el consejo de Acciona y la presidencia de la mutua Fraternidad-Muprespa desde 1999.

La Marca España como su última gran misión pública

La tercera etapa de su vida profesional comenzó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy creó la figura del Alto Comisionado para la Marca España y le otorgó esta responsabilidad. Espinosa de los Monteros asumió este papel pro bono, sin remuneración y con recursos limitados, lo que convertía su labor en un ejercicio de influencia y coordinación, más que de gestión directa de presupuestos.

Durante seis años, trabajó para mejorar la imagen de España en el exterior, colaborando con empresas, instituciones culturales y administraciones regionales. Se le reconoce haber tejido una red de apoyos que ayudó a proyectar hacia afuera la solidez económica del país, su capacidad innovadora y su atractivo en términos turísticos y culturales. Su cese, formalizado mediante Real Decreto en octubre de 2018, fue seguido de un agradecimiento expreso por los servicios prestados, un reflejo de una etapa en la que se dedicó a un proyecto que consideraba de interés nacional.

Voces que esbozan su legado y el duelo

Las reacciones a su fallecimiento coinciden en resaltar un rasgo que trasciende los cargos ocupados: la creencia de que la empresa y el servicio público debían funcionar como palancas para mejorar España. Un antiguo compañero de ICADE lo describe como alguien que “no concebía la responsabilidad sin un compromiso personal absoluto” y que emprende cada misión con un sentido casi vocacional. Esta visión se complementa con las palabras de su hijo Iván, que lo despidió agradeciéndole “el ejemplo en tantas cosas” y describiéndolo como un “buen español”.

Entre los homenajes que se están preparando se incluyen misas en Madrid y actos internos en organizaciones donde dejó su huella, como el Círculo de Empresarios, la mutua Fraternidad-Muprespa o el entorno de Atenea. Desde allí se ha hecho un llamamiento a recordar no solo sus cargos, sino también su afán por mantener un tono institucional y respetuoso, incluso en tiempos de gran polarización. No se han programado grandes ceremonias públicas; más bien se buscan tributos discretos que reflejen su estilo personal.

En el plano familiar, además de ser padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, las crónicas resaltan la importancia que daba al núcleo familiar, al que consideraba su “red de seguridad” frente a las complicadas decisiones de la vida pública. Esta dimensión íntima se hace evidente en el relato de sus últimas horas, rodeado de sus seres queridos y despedido en un contexto religioso, que se alinea con su “resignación cristiana” durante la enfermedad.

Ficha de vida y obra

Datos clave sobre su biografía, resumidos:

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de marzo de 1944, Madrid.

18 de marzo de 1944, Madrid. Títulos y formación:

– Licenciado en Derecho (Universidad Complutense).

– Administración de Empresas (ICADE).

– Técnico Comercial y Economista del Estado (promoción de 1969).

Principales etapas profesionales:

– Ministerio de Comercio y consejería comercial en Chicago.

– Instituto Nacional de Industria (director comercial y vicepresidente).

– Presidente de Iberia (1982–1985) y papel relevante en IATA.

(1982–1985) y papel relevante en IATA. – Presidente y director general de Mercedes-Benz España ; liderazgo en ANFAC y OICA.

; liderazgo en ANFAC y OICA. – Presidencia del Círculo de Empresarios .

. – Vicepresidente y consejero de Inditex ; consejero de Acciona .

; consejero de . – Presidente de Fraternidad-Muprespa (desde 1999).

(desde 1999). – Alto Comisionado para la Marca España (2012–2018).

(2012–2018). Premios y reconocimientos: Aunque la mayoría de las informaciones se centran en sus cargos, se menciona su prestigio en el sector del automóvil y en la promoción de la imagen de España, así como las menciones públicas por parte de autoridades y entidades empresariales.

Aunque la mayoría de las informaciones se centran en sus cargos, se menciona su prestigio en el sector del automóvil y en la promoción de la imagen de España, así como las menciones públicas por parte de autoridades y entidades empresariales. Información familiar relevante: IV marqués de Valtierra, casado y padre de varios hijos, entre ellos Iván Espinosa de los Monteros, una figura destacada en la política reciente.

Curiosidades y detalles personales

Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con Carlos Espinosa de los Monteros recuerdan anécdotas que matizan la imagen del gran ejecutivo. Se menciona, por ejemplo, su costumbre de compartir historias de sus años de opositor para motivar a jóvenes funcionarios, así como su afición por conversar con técnicos de planta en Mercedes-Benz para conocer, desde la base, los cambios en la industria. En el ámbito aéreo, se comenta que, a pesar de su posición en Iberia y en IATA, prefería volar de manera discreta, evitando ostentar su rango.

Asimismo, su humor sutil era conocido por desactivar tensiones en reuniones delicadas con una intervención breve y consciente. Disfrutaba de largas sobremesas, donde se hablaba menos de poder y más de responsabilidad. Entre las numerosas columnas y mensajes de condolencias, resuena la noción de que, más allá de sus títulos, era un “caballero” de estilo clásico, que entendía su país como una misión compartida. Con su muerte, su modo de participar en la vida pública se apaga, pero su legado permanece vivo en la memoria de quienes lo conocieron, como un símbolo de elegancia, firmeza y dedicación al servicio.