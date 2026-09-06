El monarca que acapara 5.700 millones, poder y coches: así es la fortuna de Mohamed VI

El perfil de Mohamed VI que se perfila en estos días entremezcla cifras sorprendentes, mansiones a la orilla del mar y garajes repletos de vehículos de lujo.

El rey marroquí se presenta como uno de los monarcas más adinerados del mundo, con una existencia que navega entre la exposición y el secreto absoluto, tal como revela la crónica de 20minutos sobre su patrimonio multimillonario Mohamed VI, el primero de África y quinto del mundo.

Su riqueza neta se estima en alrededor de 5.700 millones de dólares, según informes de medios económicos y generales. Esta cifra lo posiciona como el rey más acaudalado de África y uno de los monarcas con mayor patrimonio a nivel global, compitiendo en un ranking con familias reales del Golfo y renombradas dinastías europeas. Más allá del dato en sí, es relevante cómo se ha construido y se exhibe: holdings financieros, empresas estratégicas y una vida cotidiana en la que el lujo contrasta con las desigualdades del país que gobierna.

Un rey inversor: de Al Mada al poder económico

La base de la fortuna de Mohamed VI no se limita a palacios y automóviles, sino que se extiende a un complejo entramado empresarial que lo convierte en una figura decisiva en la economía marroquí. Gran parte de su riqueza se deriva de su participación en el holding Al Mada (antes SNI), un conglomerado que opera en sectores críticos:

Banca y servicios financieros

Telecomunicaciones

Energía y minería

Consumo y agroalimentación

Turismo e inmobiliario de lujo

Este rol de rey inversor plantea un debate delicado: cuando el jefe del Estado es también uno de los principales empresarios del país, la línea entre el poder político y el económico se vuelve borrosa. Analistas y economistas han advertido durante años sobre el riesgo de conflictos de interés, especialmente en un contexto marcado por la desigualdad social y el elevado desempleo juvenil.

Las cifras pueden variar según la fuente, pero los datos de medios internacionales subrayan una idea central: la riqueza tangible se sostiene sobre participaciones en conglomerados privados que controlan sectores esenciales. A su vez, la familia real tiene en cartera otros vehículos, como el holding Siger, que amplía el alcance de sus inversiones y su influencia en el rumbo económico del país.

Mansiones, jets y un catálogo de lujo cotidiano

La fortuna de Mohamed VI se manifiesta también en un mapa sorprendente de residencias y lujos que disfrutan tanto en Marruecos como en el extranjero. Las crónicas sobre su vida cotidiana destacan un inventario de lo más llamativo:

Un palacio principal en Rabat, con más de mil sirvientes y un aparato de seguridad y protocolo que rodea cada paso del monarca

Residencias estivales cerca de Ceuta y en puntos estratégicos del Mediterráneo y el Atlántico, diseñadas para escapadas discretas pero confortables

Propiedades en el extranjero, sobre todo en Francia y otros países europeos, que han sido vendidas o reorganizadas en los últimos años, pero que reflejan una herencia de inversión inmobiliaria de alto nivel

A esta imagen se suma el uso frecuente de jets privados, que permiten al rey desplazarse con agilidad entre Marruecos, Europa y destinos en África. Sus prolongadas estancias fuera del país, ya sea en Gabón o en capitales europeas, han suscitando críticas sobre un monarca que pasa largos periodos alejado de la realidad diaria de sus compatriotas.

Sin embargo, la imagen más impactante se encuentra en sus garajes. En Rabat, se le atribuye una colección de alrededor de 600 coches, que comprende:

Vehículos deportivos de marcas europeas de alta gama

Todoterrenos adecuados para desplazamientos oficiales y personales

Modelos clásicos, piezas únicas y ediciones limitadas de gran valor

Esta colección no es solo un capricho: forma parte de la narrativa de lujo que rodea al rey y que contrasta marcadamente con las condiciones de vida de muchos marroquíes, quienes enfrentan el desafío mensual de llenar el depósito de gasolina.

Tabla: elementos clave del patrimonio visible de Mohamed VI

Elemento Detalle principal Patrimonio neto 5.700 millones de dólares (estimación de referencia) Posición en África Rey más rico del continente Residencias Palacios en Marruecos y casas de veraneo en el exterior Jets privados Uso habitual para desplazamientos personales y oficiales Coches Colección de unos 600 vehículos de lujo Holding central Participación destacada en Al Mada (ex SNI)

Famosos y vida pública: un rey entre el mito y la ausencia

En el ámbito mediático, Mohamed VI navega en una realidad peculiar. Es una figura reconocida, prácticamente icónica, pero al mismo tiempo extremadamente controlada. Su vida pública se fundamenta en apariciones esporádicas y cuidadosamente planificadas, mientras que su día a día permanece rodeado de un halo de misterio.

Los medios internacionales, así como la prensa del corazón, han establecido varios rasgos en torno a su figura:

Un evidente gusto por la moda urbana, con sudaderas, zapatillas deportivas y gafas de sol en imágenes informales

Apariciones en París y en otras capitales europeas que rompen con el protocolo tradicional de las casas reales árabes

Una vida sentimental que se envuelve en el silencio: aunque se confirmó el divorcio de Lalla Salma, barely se han difundido detalles oficiales, lo que alimenta las especulaciones en la prensa foránea

Esta fusión de poder, riqueza y misterio lo ha convertido en un destacado personaje de la sección de Gente y los espacios reservados para celebridades. Su imagen se estudia tanto desde la política como desde la óptica de un personaje mediático cuya manera de disfrutar el lujo influye notablemente en la percepción internacional de Marruecos.

A la vez, sus largas ausencias del país han creado una sensación de desconexión. Analistas marroquíes apuntan a un monarca que delega cada vez más en su círculo de confianza, mientras él se reserva el papel simbólico de líder y decisor último. Esta ausencia física refuerza su imagen de rey global, pero plantea preguntas sobre su verdadero contacto con la ciudadanía.

Escándalos y polémicas: el lado oscuro del brillo

En el entorno de Mohamed VI, los escándalos penales directos son escasos, mas no faltan las polémicas tanto políticas como personales. Muchas de estas giran en torno a su círculo cercano, algunos asesores y las conexiones de la monarquía con negocios turbios en la región.

Algunos de los frentes más comentados incluyen:

El papel de personas de confianza en episodios delicados de la política interior y exterior, quienes han sido señalados en diversas investigaciones y filtraciones tecnológicas

Las sospechas acerca de la relación entre la monarquía y el negocio del cannabis en la región del Rif, detalladas en libros recientes que describen una red de complicidades y silencios

La continua tensión sobre el Sáhara Occidental, donde la política del palacio se entrelaza con acuerdos diplomáticos y económicos, interpretando los gestos del rey en términos de influencia

También en lo privado, las polémicas han surgido a partir de rumores sobre su vida amorosa, imágenes en entornos muy informales, y relatos de un estilo de vida que desafía las convenciones tradicionales de la monarquía marroquí. Aunque no hay pruebas de delitos, la imagen de un rey rodeado de lujos y amistades controvertidas entra en conflicto con la narrativa oficial que pretende presentarlo como el “rey de los pobres”.

Esta tensión entre el relato oficial y la realidad visible alimenta debates tanto dentro como fuera del país: ¿hasta qué punto puede un monarca acumular tal fortuna y seguir proyectándose como una figura cercana en un país donde las desigualdades son evidentes?

Curiosidades de un rey entre coches, chilabas y escapadas

Más allá de las cifras, la figura de Mohamed VI deja un sinfín de curiosidades que ayudan a desentrañar su magnetismo mediático:

Sabe combinar chilabas bordadas y caftanes tradicionales con sneakers de marca y accesorios contemporáneos

y caftanes tradicionales con sneakers de marca y accesorios contemporáneos Se le ha visto en imágenes informales paseando por París, posando con jóvenes y luciendo looks que bien podría llevar un influencer en lugar de un jefe de Estado

Su colección de coches incluye modelos deportivos que rara vez se utilizan en público, casi convertidos en piezas de museo dentro del palacio

Sus escapadas a su “paraíso” africano han adquirido un carácter narrativo: un rey que busca aire en lugares lejanos de su propio reino

El contraste entre ese mundo de lujo y la imagen oficial de monarca cercano hace que cada nueva fotografía o detalle sobre su vida privada encienda el interés y, a su vez, reabra el debate sobre el poder y la riqueza en Marruecos

En este juego de luces y sombras, Mohamed VI continúa siendo, al mismo tiempo, rey, multimillonario y figura mediática, protagonista de una historia donde el resplandor de los coches y las mansiones nunca logra ocultar las preguntas incómodas.