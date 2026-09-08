J. J. Benítez cumple 80 años: el guardián de lo insólito lo celebra en Jordania

Hoy cumple años uno de los reporteros más importantes de España. El autor de la mítica serie «Caballo de Troya» celebra sus 80 años.

Tuve la gran suerte de entrevistarle, aunque no de la forma en que me hubiera gustado; el tiempo jugaba en contra y, por un azar del destino, llegué tarde a la editorial. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero estoy seguro de que ya habrá ocasión para una próxima vez.

Para quienes se acerquen hoy a su figura, Juan José Benítez (Pamplona, 1946) es mucho más que un escritor de bestsellers; es un periodista de raza que comenzó en la prensa regional en los años 60 antes de arriesgarlo todo por investigar lo que otros callaban.

Pionero de la ufología en España, su nombre evoca misterios, viajes incansables y archivos militares desclasificados. Con cerca de 100 libros publicados y millones de copias vendidas en todo el mundo, entre sus obras más famosas destacan:

La saga «Caballo de Troya» (1 al 12): Su obra cumbre, un fenómeno literario global que narra el viaje en el tiempo de dos oficiales estadounidenses para presenciar la vida y pasión de Jesús de Nazaret.

«Existió otra humanidad» (1975): Uno de sus primeros e impactantes éxitos que cuestiona la cronología de nuestra civilización. «Pactos y señales» y «Dios es azul»: Profundas investigaciones basadas en testimonios reales (incluidas vivencias propias) sobre la vida después de la muerte y los mensajes del más allá.

Su vida misma está rodeada de anécdotas fascinantes. Benítez siempre recuerda que el verdadero despegue de su carrera nació de un «pacto» silencioso con el destino en 1972, cuando decidió seguir el rastro del fenómeno OVNI tras una serie de avistamientos masivos.

Ha dado más de cien vueltas al mundo, ha sido perseguido por agencias de inteligencia, e incluso llegó a custodiar documentos clasificados del Ejército del Aire español que le fueron filtrados en absoluto secreto. El autor suele confesar que para él «la muerte es solo abrir una puerta», una filosofía forjada tras entrevistar a más de 10.000 testigos de lo insólito.

Benítez, según publica en sus redes, se encuentra actualmente en Jordania. Seguro que nos desvelará algún secreto de este gran país, consolidado como uno de los grandes destinos del turismo mundial.

Si decides seguir los pasos del célebre investigador, este territorio te ofrece un viaje en el tiempo a través de sus principales atractivos:

Petra, el misticismo tallado en roca: Adentrarse por el desfiladero del Siq hasta descubrir la fachada del Tesoro es una experiencia casi espiritual. Esta «Ciudad Rosa», esculpida directamente por los nabateos, es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Wadi Rum, el magnetismo del desierto: Un impresionante paisaje de arenas rojizas y formaciones de piedra arenisca que parece sacado de otro planeta. Es el «Valle de la Luna«, un rincón perfecto para buscar el silencio bajo las estrellas.

El Mar Muerto, un enigma flotante: Situado en el punto más bajo de la Tierra, sus aguas hiper-salinas desafían la gravedad permitiéndote flotar sin esfuerzo, mientras sus barros ricos en minerales ofrecen propiedades terapéuticas únicas.

Jerash, el esplendor de la Roma antigua: Un viaje al pasado imperial fuera de Italia. Esta joya arqueológica deslumbra con sus teatros monumentales, columnatas interminables y su majestuosa plaza ovalada.

Ammán, el contraste de dos mundos: La vibrante capital jordana fusiona la energía de sus mercados tradicionales del Downtown con el legado histórico de su majestuosa Ciudadela, que vigila la urbe desde lo alto.

El Monte Nebo y Mádaba, la huella bíblica: Lugares cargados de historia y simbolismo. El primero ofrece la mítica panorámica de la Tierra Prometida que contempló Moisés; el segundo custodia el legendario mapa de mosaicos del siglo VI, una obra de arte cartográfica sin igual.