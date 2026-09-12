Ximo Puig y Gabriela Bravo sellan su amor junto al mar: boda ‘litoral’ en Oliva con ausencias sonadas del PSOE

Un sábado de sol y brisa marina ha sido testigo de uno de los enlaces más esperados en la esfera política valenciana: Ximo Puig, expresidente de la Generalitat, y Gabriela Bravo, exconsellera de Justicia, han dicho “sí, quiero” en la playa de Oliva, en una ceremonia civil.

Ximo y Gabriela han elegido para su boda un restaurante en primera línea de mar en Oliva, una elección que invita a recordar el discurso del PSPV sobre la protección del litoral.

El partido denunció en 2024 que el decreto de simplificación de la Generalitat reducía de 500 a 100 metros la distancia para determinadas construcciones junto a la costa.

El contraste entre aquella denuncia y el escenario de la celebración ofrece materia para reflexionar sobre la incoherencia socialista.

Un escenario privilegiado

La pareja eligió el restaurante Kiko Port, un establecimiento situado a escasos metros de la orilla, donde el murmullo del Mediterráneo sirvió de banda sonora a sus votos. Lejos de los focos y con estrictas medidas de seguridad, el acto se desarrolló en la más absoluta intimidad, tal y como deseaban los novios.

Curioso lo del PSOE en Oliva. Los socialistas se quejan de que el PP permite construcciones en primera línea del litoral, pero luego se van de fiesta y se casan en chiringuitos a pie de orilla. Se ve que así no se daña la costa.

Historias de vida que convergen

Ambos llegan a este matrimonio tras haber formado familias previas: Puig, de 67 años, estuvo casado con la periodista Amparo Panadero, con quien tiene dos hijos; Bravo, fiscal de carrera y exvocal del CGPJ, de 63 años, contrajo nupcias anteriormente con el abogado Manuel del Hierro, padre de sus tres hijos. Su relación, nacida durante los años del Govern del Botànic, culmina ahora con este paso en común.

Una nómina ilustre… y algunas bajas destacadas

La boda ha congregado a cerca de un centenar de personas, entre las que destacan nombres propios del socialismo valenciano: el ministro de Hacienda, Arcadi España; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; el diputado Vicent Sarrià; el exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler; o el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig. También estuvieron presentes históricos como Antoni Such y el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo.

Sin embargo, no todos los pesos pesados del PSPV-PSOE acudieron a la cita: brillaron por su ausencia la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del partido, Diana Morant, así como la delegada del Gobierno en la Comunitat y líder socialista en Valencia, Pilar Bernabé.

Un detalle poético

En un guiño cultural que no pasó desapercibido, Gabriela Bravo quiso homenajear al poeta Francisco Brines, Premio Cervantes, recitando versos suyos durante la ceremonia para expresar lo que sentía por Puig. Un broche literario a una jornada marcada por la discreción, el afecto y la complicidad de dos trayectorias que ahora caminan juntas.