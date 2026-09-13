Diaz Ayuso visita el circuito MADRING durante la jornada de clasificación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha acudido este sábado al circuito de MADRING, en la jornada de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra por primera vez este fin de semana en la capital.

A su llegada, Díaz Ayuso ha realizado un recorrido por el trazado en el Safety Car y al garaje donde ha mantenido un encuentro con el piloto Carlos Sainz, embajador del circuito en Madrid, y su equipo. También ha hecho un recorrido por las gradas.

Metro transporta a más de 46.000 aficionados al circuito

Durante la jornada de este sábado, al menos 25.000 usuarios eligieron el sistema de Metro de Madrid para desplazarse hasta el circuito MADRING.

A esta cifra se suman los más de 21.000 viajeros registrados este viernes, por lo que más de 46.000 personas han elegido ya el suburbano para acudir al Gran Premio de España de Fórmula 1 durante las dos primeras jornadas.

El transporte público de la Comunidad de Madrid vuelve a demostrar su capacidad para facilitar el acceso a grandes eventos de forma rápida, cómoda y segura.