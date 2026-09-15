Las denunciantes ‘fake’ de Julio Iglesias se fueron al sectario ‘elDiario.es’, tras pinchar con su bulo en ‘The New York Times’

La controversia en torno a las denuncias contra Julio Iglesias no se limita a los juzgados, sino que se despliega también en las redacciones de los grandes medios y en los titulares que configuran la percepción pública.

Lo cuenta Irene Tabera en OKDIARIO acerca de las denunciantes y su trayectoria por diversas redacciones sintetiza el asunto con la frase: “Fueron al ‘New York Times’ con sus falsas acusaciones y terminaron en ‘elDiario.es’”.

Esto pone de manifiesto cómo se crea, se filtra y se comercializa un caso mediático desde el interior de la industria informativa.

Lo que inicialmente parecía un asunto judicial ha evolucionado a un reflejo de las dinámicas de las redacciones al recibir testimonios de presuntas víctimas. Se evidencian los intereses editoriales en juego y la manera en que se perfila la imagen de un personaje público, especialmente cuando su reputación global está en juego.

En el epicentro de esta historia se sitúa la mansión caribeña de Iglesias, las trabajadoras que afirman haber sufrido abusos, el equipo de Ignacio Escolar que promovió las denuncias, y la negativa del New York Times a aceptar la narración tal y como fue presentada.

En juego están las dudas en torno al impacto de los testimonios, la robustez de las pruebas, y el uso de herramientas como doblajes y actrices para resguardar identidades o recrear situaciones.

El recorrido de una historia que buscó su gran altavoz

De acuerdo con la investigación de OKDIARIO, las denunciantes de Julio Iglesias deseaban que su caso se divulgara a través de un gran medio internacional. Por ello, intentaron en primer lugar que la historia fuese publicada por el New York Times, buscando que su denuncia de abusos sexuales en la mansión del cantante tuviese un impacto global. La periodista del Times, responsable en América Latina y el Caribe, escuchó la narración, pero optó por no seguir adelante. Según esa versión, su apreciación fue la de un relato lleno de carencias y ambigüedades.

Ese rechazo las llevó a buscar otro escaparate. Así, elDiario.es intervino, habiendo realizado durante años una investigación sobre las condiciones laborales y las supuestas agresiones sexuales en torno al artista. Este medio español brindó una cobertura completa a la historia, incorporándola en un extenso reportaje, con la colaboración de Univision, utilizando un formato que protegía las voces de las denunciantes con doblajes y recursos audiovisuales.

Mientras el New York Times se limitaba a informar que la Fiscalía española estaba investigando una denuncia y citaba la investigación conjunta de elDiario.es y Univision, sin verificar de manera independiente los detalles, el medio español se comprometió de manera activa: realizando entrevistas, haciendo reconstrucciones, y presentando los hechos como creíbles, respaldados por testimonios y documentos.

Para entender este choque de perspectivas, es útil observar la siguiente tabla sencilla:

Esto aclara por qué el caso Julio Iglesias no se percibe solamente a partir de la “denuncia de abusos”, sino también como una cuestión de “competencia entre medios” y “gestión de la credibilidad”.

La batalla por el relato: Iglesias contra elDiario.es

Simultáneamente a esta exposición mediática, Julio Iglesias ha tomado acciones directas contra elDiario.es. El artista presentó una demanda contra el medio y varios de sus responsables, a quienes acusa de haber elaborado un relato falso que vulnera su derecho al honor. En esta demanda, describe la cobertura del digital como un “montaje periodístico” basado en acusaciones que él considera totalmente ficticias.

La Fiscalía española archivó la primera denuncia por la falta de jurisdicción, dado que los hechos presuntamente delictivos tuvieron lugar en República Dominicana y Bahamas. Este archivo ha sido utilizado por el círculo del cantante como argumento clave para respaldar su posición y cuestionar la base de las acusaciones. Iglesias, en sus comunicados, reitera que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

Mientras tanto, desde elDiario.es defienden su investigación. Su director, Ignacio Escolar, ha señalado públicamente que las mujeres que aparecen en los vídeos son las propias denunciantes, no actrices, y que el doblaje se empleó para proteger su identidad. La confrontación es evidente:

Por un lado:

– Iglesias denuncia injurias, calumnias y una grave intromisión en su honor.

– Presenta la historia como una construcción impulsada por periodistas y abogados.

Por otro:

– elDiario.es sostiene que únicamente ha dado voz a mujeres que denunciaron explotación y agresiones.

– Defienden que la investigación se basa en testimonios y documentos acumulados a lo largo de los años.

Entre ambos, la audiencia se enfrenta a dos versiones contrarias sobre los mismos sucesos, sin una resolución judicial que determine quién tiene la razón en lo ocurrido en las mansiones caribeñas.

La segunda denunciante y el vídeo que abre nuevas dudas

Otro aspecto delicado lo aporta el vídeo de la segunda denunciante, que fue difundido por OKDIARIO, donde se observa su declaración ante la Fiscalía. En ese material, la mujer no relata abusos sexuales directos contra ella, sino que se concentra en cuestiones laborales y en el trato recibido, lo que genera dudas sobre la consistencia del caso al compararlo con lo que se expuso en los reportajes iniciales.

Ese vídeo también pone en evidencia el papel de la periodista de elDiario.es que la habría conectado con las abogadas que luego llevaron la causa en España. La propia denunciante admite que la decisión de litigar en territorio español fue sugerida desde la redacción, a pesar de no tener conexión directa con propiedades del cantante en España. Esta información añade una capa más al debate: hasta qué punto debe implicarse un medio en la estructura jurídica de una denuncia cuando deja de ser mero observador y comienza a actuar como facilitador de recursos.

El resultado es un panorama complejo:

Las denunciantes:

– Se presentan primero ante un medio internacional, sin éxito.

– Acuden a elDiario.es en busca de apoyo y visibilidad.

Los medios:

– El Times opta por una prudencia extrema.

– ElDiario.es se compromete con el caso.

– OKDIARIO actúa como crítica y examina la veracidad de los testimonios.

Las instituciones:

– La Fiscalía española archiva por falta de jurisdicción.

– La Audiencia Nacional examina las querellas mientras se debate la competencia.

En este cruce, la figura del cantante aparece y desaparece de las portadas conforme avanza el procedimiento, pero su imagen pública queda atrapada en un debate constante sobre abuso, montaje y credibilidad.