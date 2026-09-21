Fallece Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que intentó labrarse un futuro en la moda

Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, falleció este domingo en Los Ángeles, a los 27 años. Según los registros del médico forense del condado, su deceso tuvo lugar en un centro de rehabilitación, y de momento, la causa de la muerte permanece sin esclarecerse.

La familia hizo oficial la triste noticia a través de un representante, pidiendo respeto en un momento que consideran “muy difícil y doloroso”. Por otro lado, la autopsia sigue pendiente, y el caso ha sido mantenido abierto, de acuerdo con la información proporcionada por la oficina forense de Los Ángeles.

Un apellido famoso y una vida en la sombra de la fama

Nacido en 1999 en Beverly Hills, Presley Walker Gerber creció en un hogar mediático dentro de la industria del entretenimiento. Era el único hijo varón de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, además de ser el hermano mayor de la también modelo y actriz Kaia Gerber.

Desde temprana edad, su nombre comenzó a resonar en el mundo de la moda. Aunque no llegó a alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que su madre, trabajó como modelo y se movió con soltura por campañas, desfiles y alfombras rojas. Su imagen en la esfera pública siempre fue la de un hijo de una dinastía mediática, pero también la de un joven que intentó forjar su propia identidad profesional.

Una carrera efímera, marcada por su apellido y sus batallas personales

La carrera de Presley Gerber entroncó con el modelaje, aunque su trayectoria fue irregular. Los medios estadounidenses lo catalogaban como modelo y figura habitual en eventos de moda, pero su imagen pública se vio también afectada por sus luchas personales y problemas de salud mental y adicciones, que él mismo admitió en diversas ocasiones.

En 2019, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que resultó en una condena a tres años de libertad condicional, un programa específico sobre la conducción bajo influencia y dos días de servicio comunitario. Este antecedente lo volvió a colocar bajo la mirada del ojo público y acentuó la percepción de una vida marcada por la exposición y una batalla interna que nunca se solucionó del todo.

Respuestas de la familia y silencio institucional

La familia Gerber-Crawford ha optado por una postura contenida. El mensaje que enviaron a la prensa fue escueto y sin detalles, una solicitud expresa de privacidad que refleja el carácter íntimo de su duelo, así como su deseo de evitar especulaciones mientras la investigación sigue abierta.

Hasta ahora, no se han anunciado actos públicos de despedida ni homenajes oficiales. Asimismo, no hay información concluyente sobre la causa de su fallecimiento, más allá de que ocurrió en un centro de rehabilitación y la ausencia de una autopsia finalizada en el momento de las primeras noticias.

El legado de una familia icónica de la moda

Presley Gerber formaba parte de una de las familias más reconocidas del sector. Cindy Crawford fue una de las grandes supermodelos de los noventa; Rande Gerber construyó una sólida carrera empresarial en el ámbito de la hostelería y las bebidas, y Kaia Gerber ha continuado el legado en las pasarelas internacionales.

En este contexto, Presley simbolizó tanto la continuidad como las dificultades que conlleva crecer a la sombra de una fama ajena. Su figura, frecuentemente comparada con la de su madre, terminó por reflejar una mezcla más compleja de privilegio, exposición y vulnerabilidad personal.

Datos biográficos y obra

Nacimiento: 1999, Beverly Hills, California.

1999, Beverly Hills, California. Nombre completo: Presley Walker Gerber.

Presley Walker Gerber. Formación: No se han proporcionado datos sólidos y verificados sobre estudios superiores o una formación académica específica en las fuentes revisadas.

No se han proporcionado datos sólidos y verificados sobre estudios superiores o una formación académica específica en las fuentes revisadas. Carrera: Modelo y figura pública asociada a campañas y eventos de moda.

Modelo y figura pública asociada a campañas y eventos de moda. Logros más reconocidos: Haber incursionado en la industria de la moda y convertirse en uno de los rostros jóvenes más visibles por su linaje familiar.

Haber incursionado en la industria de la moda y convertirse en uno de los rostros jóvenes más visibles por su linaje familiar. Premios y reconocimientos: No se han registrado premios relevantes en las fuentes consultadas.

No se han registrado premios relevantes en las fuentes consultadas. Familia: Hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber; hermano de Kaia Gerber.

Entre las anécdotas que rodearon su figura en la prensa social, resaltó su constante presencia en los mismos escenarios que su familia, desde eventos de moda hasta estrenos y presentaciones en Los Ángeles. Su vida quedó marcada, en ocasiones, por esa dualidad tan habitual en los hijos de celebridades: una exposición pública intensa y, al mismo tiempo, una búsqueda personal difícil de llevar a cabo fuera del foco mediático.

Su muerte deja un relato truncado de forma prematura, el de un joven que nació en el escaparate y del que ahora solo queda el eco de su breve, intensa y vulnerable existencia.