La boda del fiasco en Ourense: 40.000 euros, una pelea familiar y un divorcio exprés

La boda que tuvo lugar el pasado sábado en Gomesende, Ourense, debería haber sido el inicio de una nueva vida juntos. No obstante, como relata El Mundo, el día acabó en una agria discusión por 40.000 euros, un enfrentamiento familiar y la intención de iniciar el proceso de divorcio.

La celebración se desarrolló en A Casa da Tulla, un encantador alojamiento rural que ocupa un edificio del siglo XVII. Todo marchaba según lo previsto en el banquete hasta que los recién casados comenzaron a debatir sobre un acuerdo económico. Pronto, lo que empezó como una discusión privada escaló y arrastró a ambas familias al conflicto.

Una reclamación económica en plena celebración

De acuerdo con la información divulgada, la novia exigió a su esposo 40.000 euros. Esta cantidad estaría relacionada con un supuesto pacto previo entre ellos, financiado con el dinero que aportaron los invitados como regalo de boda.

El novio no aceptó la demanda. De ahí en adelante, la tensión se intensificó y el enfrentamiento se trasladó a los familiares. El altercado incluyó gritos, forcejeos y agresiones, mientras, lamentablemente, parte del menaje del banquete se veía afectada.

Entre los objetos dañados figuraron platos, copas y otros utensilios utilizados durante la celebración. Esta situación llevó a los responsables del lugar a solicitar ayuda a las autoridades.

La Guardia Civil intervino, pero no hubo denuncias

La Guardia Civil se presentó en el recinto con el propósito de calmar la situación y restablecer el orden. Los agentes lograron poner fin a la disputa, aunque todo terminó sin denuncias.

Una vez recuperada la serenidad, los implicados asumieron la responsabilidad por los daños ocasionados durante el altercado. Así, el conflicto familiar quedó aparentemente resuelto, al menos desde el punto de vista policial.

Sin embargo, la celebración aún guardaba otro episodio que impactaría directamente al matrimonio. Según la versión ofrecida por el medio, se mencionó una supuesta infidelidad durante el propio banquete.

Un matrimonio roto antes de que finalizara el día

La novia, al parecer, se introdujo en los baños acompañada de un joven relacionado con la organización del evento. En ese lugar, según esta información, mantuvieron relaciones.

Es importante destacar que este relato se presenta como una acusación y no como un hecho validado por sentencia judicial. Tras este incidente, la recién casada habría manifestado a personas cercanas su intención de acudir a un abogado para iniciar los trámites de divorcio.

El enlace quedó así marcado por tres conflictos diferentes:

Una reclamación de 40.000 euros relacionada con el dinero de los invitados.

Una pelea entre familiares con daños en la vajilla y la cristalería.

Una supuesta infidelidad que derivó en la intención de disolver el matrimonio.

La pareja, que apenas había comenzado su vida juntos, se enfrentó de inmediato a la posibilidad de separación. Las dos familias quedaron en desacuerdo y la celebración distó mucho de la imagen tradicional de una boda festiva entre seres queridos.

Este caso ilustra cómo una disputa económica puede trastocar rápidamente el curso de un evento. En Gomesende, la discusión por dinero desató una serie de conflictos que involucraron a los invitados, al personal del evento y a los familiares de los novios.

Entre el banquete y la intervención policial, la boda pasó de ser una íntima reunión a convertirse en un incidente que requirió la presencia de la Guardia Civil. La falta de denuncias evitó que el tema tomara un giro legal, aunque los daños materiales y el desconsuelo sentimental quedaron por resolver.

El escenario de una boda convertida en noticia

A Casa da Tulla está situada en un edificio histórico del municipio y opera como alojamiento rural para celebraciones y estancias. En este entorno diseñado para una jornada familiar, la disputa surgió durante el banquete.

La escena resultante fue inusual: vajilla hecha añicos, familiares en desacuerdo y un matrimonio que, pocas horas después de haberse formalizado, ya se cuestionaba su continuidad. La celebración en Gomesende dejó a los invitados con una anécdota difícil de borrar y a los protagonistas considerando acudir a un abogado.

Como curiosidad, las bodas gallegas suelen estar muy conectadas con la comida, la música y la reunión de diferentes generaciones. En esta ocasión, el banquete no será recordado por su menú ni por el baile, sino por una discusión que transformó lo que debería haber sido una celebración familiar en una noche de tensión.