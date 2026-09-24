Maricarmen Abascal ya ha decidido dónde hospedarse tras el desahucio que la forzó a abandonar su hogar en el distrito de Retiro: se mudará con su primo a Segovia.

Esta resolución se toma después de haber rechazado varias plazas en residencias públicas que le ofrecieron la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

La octogenaria dejó su vivienda el miércoles pasado en camilla, momento en el que la comisión judicial llevó a cabo el lanzamiento entre manifestaciones, empujones y enfrentamientos con la policía.

Este desalojo marcó el final de una historia que se remonta a 1956, año en el que su padre firmó un contrato de renta antigua para el inmueble.

Una salida temporal de Madrid

Maricarmen, de 87 años y con un grado de discapacidad reconocido del 50%, no tenía intención de abandonar su hogar. Su resistencia fue notable a lo largo del proceso. Ahora, tras el desalojo, se trasladará a Segovia para iniciar una nueva etapa junto a su primo, una opción familiar que le permitirá, al menos por ahora, evitar el ingreso en una residencia.

La Comunidad de Madrid afirma que le ofreció dos plazas en residencias y que el Ayuntamiento le planteó otra alternativa dentro de su red municipal. Estas propuestas fueron presentadas en distintos momentos:

En noviembre del año pasado, se le ofreció una plaza pública para una persona autónoma.

En abril, una segunda plaza en una residencia de la Comunidad ubicada en Alcalá de Henares.

Una tercera opción residencial que gestionaba el Ayuntamiento de Madrid.

Desde las administraciones sostienen que Maricarmen rechazó las tres alternativas porque su deseo era permanecer en su domicilio. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han defendido que mantuvieron contacto con ella a través de los servicios sociales y que seguirán apoyando sus necesidades.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han recibido críticas por la manera en que se ha manejado políticamente la situación. Partidos de la izquierda y diversas organizaciones sociales han exigido una solución habitacional que permita a la mujer seguir viviendo en el barrio que ha sido su hogar durante tantas décadas.

El origen del conflicto

Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a manos de la madre de Maricarmen. Cuando ella también falleció, la titularidad recayó en la hija. La mujer pagaba alrededor de 500 euros al mes, una cantidad muy por debajo de los precios actuales en la zona.

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del inmueble, argumentó en los tribunales que la segunda subrogación del contrato solo podía mantenerse durante un máximo de dos años. La empresa alegó que la excepción por discapacidad requería un grado mayor al 65%.

El Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad en marzo pasado. Posteriormente, Urbagestión propuso a Maricarmen un nuevo alquiler de hasta 2.650 euros mensuales. Más tarde, la oferta se ajustó a unos 1.650 euros, pero ambas cantidades superaban su pensión, según las informaciones sobre el asunto.

El desalojo se llevó a cabo tras varios intentos previos. Cientos de personas pernoctaron en la puerta del edificio para intentar impedirlo. Activistas del Sindicato de Inquilinas permanecieron en el inmueble, mientras que los agentes despejaron los accesos antes de la llegada de la comisión judicial.

La imagen de Maricarmen abandonando su hogar en camilla ha convertido este desalojo en emblema del debate sobre la vivienda, los alquileres antiguos y la protección de las personas mayores.

La empresa y la ayuda del Gobierno

El caso también ha generado una disputa política en torno a la identidad de la propietaria. Es inquietante la respuesta de la izquierda y de sus voceros mediáticos respecto al caso de Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid por una empresa que llaman fondo buitre, pero que en realidad es una pyme con menos de diez empleados, a la que el propio Gobierno ayudó a digitalizarse.

Conforme a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, Urbagestión recibió este año una ayuda de 6.000 euros del programa Kit Digital. Esta subvención fue otorgada por Red.es, un organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con fondos europeos destinados a la digitalización de pequeñas empresas.

Decimos que es una muestra de hipocresía porque, durante el mandato del PP, todos los desahucios en España eran culpa de Mariano Rajoy, sin importar su ubicación. De algún modo, un partido que lleva más de ocho años en el poder tiene responsabilidad, especialmente en el ámbito de la vivienda, donde no ha realizado nada relevante, salvo complicar las cosas.

Ahora se organizan manifestaciones frente al ático que compró la Comunidad de Madrid, y que la izquierda y sus medios críticos utilizan como dardo contra Isabel Díaz Ayuso. Pero, ¿cuándo se llevará a cabo una manifestación frente al Ministerio de Vivienda? La polémica política crece al tiempo que Maricarmen se prepara para comenzar una nueva vida lejos de ese lugar que durante setenta años consideró su hogar.

En Segovia encontrará el calor de su familia, aunque no podrá recuperar las paredes, las costumbres ni el barrio que han marcado su historia. La mudanza empieza con una maleta, cerrando una etapa y dejando atrás una llave que ha perdido su función.