Las 10 grandes pifias del socialista Page y su dependencia de Sánchez

Emiliano García-Page habitualmente navega en una paradoja muy ventajosa: se manifiesta abiertamente en contra, pero su partido continúa votando en la misma línea.

De esta tensión ha surgido uno de los relatos más arraigados en la política española, donde se entremezcla la crítica contundente hacia Pedro Sánchez con la acusación de apoyarlo en los momentos decisivos.

La tensión ha aumentado en 2026, con confrontaciones sobre financiación, acuerdos con independentistas y ataques cruzados en medios de comunicación y actos públicos. Con este telón de fondo, aquí están los 10 grandes tropiezos que iluminan por qué Page se presenta como el socialista más incómodo para Sánchez y, a la vez, como uno de sus aliados más valiosos.

1. Criticar a Sánchez y continuar votando con él

El reproche más frecuente es el de la doble moral: un discurso aguerrido contra Moncloa mientras brinda apoyo parlamentario a las decisiones más importantes del Gobierno. El PP de Castilla-La Mancha ha enfatizado que los ocho diputados socialistas de la región han respaldado “todas y cada una” de las resoluciones clave del Ejecutivo.

Este contraste alimenta la percepción de una oposición verbal y una lealtad real. También ha sido la base de las críticas de sus adversarios, que le acusan de mostrar autonomía mientras perpetúa el soporte a Sánchez.

2. Hacer de la insubordinación una estrategia política

Page ha cultivado la imagen del barón rebelde, casi como un Pepito Grillo del PSOE. En el Comité Federal de julio de 2025 exigió una cuestión de confianza o elecciones anticipadas, y en 2026 volvió a solicitar que Sánchez se sometiese a una votación o convocara elecciones.

Sin embargo, esta postura ya no sorprende. Su reiteración hace que la rebeldía pierda su contundencia y comience a parecer una estrategia de posicionamiento interno. Por eso, sus detractores le critican por convertir la crítica en su distintivo sin romper realmente con Ferraz.

3. Ser el principal crítico de la amnistía sin frenar su partido

La amnistía y los pactos con el independentismo son los terrenos donde Page ha arremetido con más contundencia. En 2026, llegó a calificar el acuerdo de financiación singular para Cataluña como “el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia”.

Sin embargo, mientras extremaba su discurso, su federación continuaba alineada con la dirección nacional. Esta discrepancia entre lo que se dice en Toledo y lo que se vota en Madrid es lo que alimenta la crítica más perjudicial hacia él: la incoherencia.

4. Atacar la “sumisión” de Sánchez a Junts y Bildu

Page ha cargado contra el presidente del Gobierno al acusarlo de hallarse “arrodillado” frente a los grupos independentistas y de vivir “doblegado ante las minorías más extremistas”. Su lenguaje contundente ha dificultado cualquier posibilidad de convivencia orgánica.

Sin embargo, esa agresividad verbal no ha ido acompañada de una ruptura real. El PSOE ha optado por no abrirle expediente tras sus declaraciones más incendiarias, lo que evidencia que su rol de crítico interno se acepta porque también es funcional.

5. Convertir Ceuta en un tema de confrontación

La crisis en Ceuta fue una de las ocasiones en que Page elevó el tono de sus declaraciones a un nivel excepcional, describiendo la gestión del Gobierno como un enorme fracaso y relacionándola con la “gran mentira” de la democracia.

Esta ofensiva tuvo un considerable eco mediático, pero no alteró la disciplina subyacente del PSOE castellanomanchego. Desde fuera, la conclusión fue evidente: mucha indignación en público, pero escasa consecuencia interna. Este contraste se sumó al listado de sus supuestas torpezas.

6. Aparecer como opción interna sin forjar una sucesión

La relación con Sánchez se estancó en 2016, cuando Page apoyó la caída del entonces secretario general para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. A pesar de ello, nunca ha logrado convertirse en una alternativa real al liderazgo federal.

Su debilidad es clara: moviliza a sectores del socialismo moderado, pero no logra articular una mayoría interna sólida. Algunos dirigentes afines incluso temen que Moncloa busque un candidato alternativo en Castilla-La Mancha que desafíe su control territorial.

7. Ganar en Castilla-La Mancha, pero quedar atrapado en el rol de barón

Page es el único líder socialista con mayoría absoluta en su comunidad, un dato que refuerza su poder interno. Sin embargo, esa fortaleza a nivel local se enfrenta a su dependencia de la estructura nacional del partido.

Esta contradicción lo convierte en un caso peculiar: triunfa por su cuenta en su región, pero debe coexistir con una dirección federal que cuestiona casi a diario. El resultado es una figura poderosa en lo territorial, pero frágil en lo orgánico.

8. Aumentar el ruido hasta que sea vacío

Sus intervenciones recientes han sido contundentes, pero también muy predecibles. Cuando Sánchez descalificó las críticas internas como “minoritarias y marginales”, Page respondió con uno de sus ataques más contundentes, insistiendo en la pérdida de credibilidad del presidente.

Sin embargo, esta sobrerreacción comienza a jugar en su contra. Cuanto más sube el volumen de su discurso, más sencillo resulta verlo como un mero instrumento de presión y no como un líder con un proyecto claro.

9. No romper con la disciplina cuando llega el momento de votar

Los opositores de Page repiten una idea clara: en su retórica actúa con libertad, pero al llegar a las votaciones se alinea con el grupo. El PP sostiene que esa es la verdadera métrica de su relación con Sánchez, ya que lo que se dice se diluye por la disciplina del partido.

Esto le otorga un respiro político en Castilla-La Mancha, pero le resta credibilidad como oposición interna. Su problema principal no radica en lo que dice, sino en lo que se muestra reacio a hacer cuando el PSOE necesita manos alzadas.

10. Convertir la crítica a Sánchez en una rutina

Lo que comenzó como un acto de discrepancia se ha transformado en rutina. Page ha comenzado a cuestionar prácticamente cualquier giro de Sánchez: financiación, alianzas, estrategias electorales, tono institucional o calendario de elecciones.

En la política, la repetición desgasta. Y cuando una denuncia se convierte en parte del paisaje cotidiano, pierde su capacidad de alarma. Quizás esa sea la mayor tropieza de Page: haber creado una oposición tan estruendosa que compite con el silencio que lo rodea cada vez que es necesario votar.