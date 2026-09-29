Sumar propone expropiar, pero ¿quitarán las viviendas a sus tres diputados que son propietarios de tres o más viviendas?

Antes de arrancar, pongamos las cosas en su sitio.

Los políticos comunistas son sin duda los más incoherentes, pero no son los únicos: Electomanía ha analizado las declaraciones de bienes de la XV Legislatura a partir de dos recuentos: el de Europa Press, de febrero de 2026, que sitúa en 66 los diputados que cobran por arrendar inmuebles, y el de Público, de abril, sobre viviendas en propiedad.

Entre los cuatro principales líderes nacionales, solo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo declaran rentas por alquiler: 12.845 euros anuales el presidente del Gobierno, propietario de dos pisos en Madrid, y 5.584 euros el líder del PP.

El ministro Félix Bolaños ingresa 11.798 euros por uno de sus tres pisos.

Ninguno de los citados encabeza la lista, ya que los dos diputados populares con más rentas por este concepto declaran entre 24.000 y 33.000 euros, y en el PSOE el máximo se mueve entre 11.000 y 16.000.

En números absolutos, el PP aporta 29 de los 66 arrendadores, el 21,2 % de su grupo.

El PSOE suma 21, un 17,4 % de sus 121 escaños, y VOX, con 7 de 33.

La clasificación se invierte al medirla en porcentaje.

Los separatistas de Junts encabezan la tabla con un 42,9 % (3 de 7), seguidos del PNV, con un 40 % (2 de 5), y EH Bildu, con un 33,3 % (2 de 6).

LOS COMUNISTAS DE SUMAR Y SU INCOHERENCIA

La solicitud de expropiaciones por parte de Sumar se topa con un detalle incómodo: varios de sus representantes poseen un considerable patrimonio inmobiliario.

De acuerdo con El Debate, tres de sus diputados han declarado al menos tres viviendas en propiedad.

Este dato surge de las declaraciones de bienes y rentas que los diputados han presentado en el Congreso.

Sumar cuenta con un total de 26 parlamentarios, y la mayoría de ellos señala ser propietario de al menos una vivienda. Sin embargo, el debate no se centra en la legalidad de estas propiedades, sino en la distancia que se observa entre el discurso político y la situación patrimonial de algunos de sus miembros.

Agustín Santos, el diputado con más inmuebles

El caso más notable es el de Agustín Santos, representante de Madrid y diplomático de carrera. Antes de unirse a la candidatura de Sumar, fue embajador de España ante Naciones Unidas. En las elecciones generales recientes, ocupó el puesto número dos de la lista, justo detrás de Yolanda Díaz.

Su declaración incluye cuatro viviendas:

Dos pisos en Madrid, adquiridos en 1990 y 2003.

Una vivienda en Menorca, comprada poco antes de iniciar su carrera política.

Un apartamento en Bélgica, adquirido en 2004.

Asimismo, declara una parcela en Menorca. Según la información proporcionada, todos estos inmuebles están libres de hipotecas y fueron adquiridos en régimen de gananciales. Santos no especifica el valor individual de cada vivienda, así que la declaración brinda información sobre el número y la ubicación, pero no sobre su valoración económica.

Su patrimonio se convierte, por tanto, en un punto candente en el debate sobre la vivienda. Sumar exige acciones contundentes para aumentar el parque público y ha llegado a defender la expropiación de ciertos inmuebles, mientras uno de sus diputados posee propiedades residenciales tanto en España como en el extranjero.

Manuel Lago y sus tres viviendas

Manuel Lago, diputado por La Coruña, tiene registradas tres viviendas. Posee un piso en la ciudad gallega y dos casas en el municipio lucense de Incio.

Las propiedades fueron adquiridas en diferentes periodos: una en 2011 y la otra en 2022. Las tres viviendas carecen de hipoteca, según la declaración de bienes consignada en la información.

El perfil de Lago presenta una perspectiva diferente al de Santos. Sus inmuebles están en Galicia y no hay información que indique que todas tengan el mismo uso o valor. La documentación disponible identifica las propiedades, pero no aclara si están habitadas, arrendadas o destinadas a otros fines.

Francisco Sierra, propietario en Sevilla y Granada

El tercer diputado es Francisco Sierra, representante de Sevilla. Su patrimonio inmobiliario también abarca tres viviendas:

Un apartamento en Sevilla comprado en 2008.

Un chalet en la misma ciudad adquirido en 2010.

Una casa rústica en Granada heredada en 2023.

A diferencia de Santos y Lago, Sierra mantiene una hipoteca. La existencia de esta financiación marca una diferencia significativa entre las tres declaraciones, aunque no altera el total de viviendas que figuran a su nombre.

La casa rústica se incorporó a su patrimonio como resultado de una herencia. Este origen también separa parte de sus bienes de aquellos adquiridos directamente por los otros dos diputados.

La polémica por las expropiaciones

La polémica surge en un momento en que Sumar está presionando al Gobierno para que se implementen nuevas medidas sobre alquileres y el acceso a la vivienda. El partido ha solicitado que el Consejo de Ministros considere la expropiación del piso que ocupaba Maricarmen, una mujer de 87 años que había residido allí durante décadas.

Desde Sumar argumentan que esta medida garantizaría su regreso, tras el rechazo de la empresa propietaria, Urbagestión, de aceptar una oferta para comprar el inmueble. Además, la formación demanda un nuevo decreto de vivienda que incluya medidas sobre alquileres y la regulación de usos considerados especulativos.

Esta propuesta ha generado tensiones al interior del Ejecutivo. El PSOE no está del todo de acuerdo con el enfoque planteado por su socio minoritario, lo que ha reavivado un pulso político sobre los límites de la intervención pública en el mercado inmobiliario. A su vez, esta petición se presenta tras el rechazo en el Congreso de otras iniciativas sobre topes al alquiler y expropiaciones.

El patrimonio de los diputados no demuestra por sí mismo ninguna contradicción legal ni invalida sus posturas políticas. Sin embargo, alimenta una crítica recurrente: la que señala a ciertos cargos por promover restricciones en el mercado, mientras disfrutan de una situación residencial más desahogada.

Un dato que no cuenta toda la historia

Las declaraciones de bienes ofrecen información sobre la propiedad de los inmuebles, pero no siempre detallan su uso, tamaño, estado de conservación ni la situación económica de quienes los poseen. Además, no permiten averiguar si una vivienda genera ingresos, está vacía o es parte de una herencia familiar.

En el caso de Sumar, la imagen patrimonial es desigual. Algunos diputados tienen solo una vivienda; otros, varias. Yolanda Díaz, por ejemplo, se registra como propietaria de una casa y un despacho en La Coruña, ambos adquiridos en 2003, pero no menciona un piso en Madrid. Su residencia en la capital se sitúa en una vivienda oficial del Estado en el Paseo de la Castellana.

La combinación entre patrimonio y discurso político continuará generando titulares mientras el tema de la vivienda siga siendo un asunto prioritario en la agenda del Gobierno. En esta ocasión, las declaraciones de tres parlamentarios han transformado una discusión sobre expropiaciones en una nueva prueba de coherencia para Sumar.