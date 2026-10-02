Díaz Ayuso da la bienvenida a Woody Allen con el rodaje de su nueva película en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado la bienvenida al cineasta estadounidense Woody Allen, con motivo del rodaje de su próxima película que comenzará este lunes y tendrá como principales escenarios la capital y Aranjuez.

Díaz Ayuso ha mostrado su orgullo por la elección de la región madrileña “que ama el arte, el cine, la música y la vida, con inquietudes culturales y hecha de personas de todos los rincones de España”. Díaz Ayuso ha participado jueves en la presentación del rodaje en la Sala Roja de los Teatros del Canal, donde ha regalado al autor de Annie Hall, reconocido melómano, una guitarra española elaborada por Manuel Rodríguez. El artesano, cuya familia cuenta con una tradición de más de 120 años en la fabricación de este instrumento, ha sido distinguido recientemente con el Premio de Cultura en la categoría de Patrimonio Histórico.

El Ejecutivo autonómico patrocinará el filme como parte de su apoyo a la industria audiovisual, un sector estratégico que genera empleo, inversión, turismo e innovación, representa el 2,2% del PIB regional y tiene un impacto económico total de más de 7.500 millones de euros. El año pasado se realizaron 2.100 grabaciones en la Comunidad de Madrid, un 10% más que en el ejercicio anterior, una cifra que refleja su atractivo como destino cinematográfico.

La presidenta ha subrayado que la industria cinematográfica ofrece empleos de calidad y permite presentar a Madrid ante el mundo y estar en los circuitos internacionales, “ahora más que nunca, en todas las facetas de la cultura y de la vida”. “Nos enorgullece enormemente porque permite que nuestros jóvenes y los de otros lugares del mundo y nuevos proyectos de cualquier edad se den aquí cita”, ha enfatizado.

Woody Allen, director y guionista estadounidense ganador de cuatro Óscar, otorga un papel destacado a las ciudades donde transcurren sus películas, como ocurre en Manhattan, Medianoche en París o Vicky Cristina Barcelona. Esta característica de su filmografía permite acercar al público la identidad de los lugares que aparecen en pantalla y despertar el interés por visitarlos.

La producción correrá a cargo de Wanda Visión, Gravier Productions Inc. y 3Six9 Studios, con el apoyo de Screen Capital y Never Summer Range. La primera se encargará también de su distribución en los cines españoles, mientras que Daresay y WestEnd Films gestionarán conjuntamente las ventas internacionales.