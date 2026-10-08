Los 10 datos que retratan a Ada Colau: la peor alcaldesa que ha sufrido Barcelona y que quiere volver al Ayuntamiento

La gestión de Ada Colau en Barcelona vuelve a ser objeto de controversia en el debate político actual.

Un artículo publicado por El Debate recopila las principales críticas que han marcado sus dos mandatos, que se desarrollaron entre 2015 y 2023.

El informe aborda desde decisiones urbanísticas hasta la complicadísima situación de la vivienda, pasando por diversas polémicas.

También se pone de manifiesto cómo la figura de Colau ha estado en el centro de la atención mediática, desde su etapa como activista hasta las especulaciones sobre un posible regreso a la política.

Diez puntos de una gestión cuestionable

La opinión ciudadana

Una encuesta realizada por ARA y Netquest situó a Colau como la alcaldesa más mal valorada de la democracia en Barcelona. Según las cifras que recoge El Debate, alcanzó el 50% de las menciones y superó en más de 40 puntos a su inmediato perseguidor.

Este resultado refleja una percepción negativa de su legado, aunque no supone una evaluación total de sus políticas. Colau sigue generando divisiones entre los ciudadanos que destacan su enfoque social y aquellos que critican el deterioro en los servicios y la actividad económica.

Las supermanzanas

La implementación de supermanzanas ha transformado muchas calles y plazas para disminuir el tráfico. El Gobierno municipal defendió este modelo como una estrategia contra la contaminación y en beneficio de los peatones.

No obstante, comerciantes, conductores y ciertos grupos vecinales han puesto en tela de juicio sus consecuencias. Las críticas se centraron en el incremento de los atascos, los cambios en la circulación y la falta de consenso en ciertas actuaciones urbanísticas.

La expansión de los carriles bici

Durante sus ocho años de mandato, el Ayuntamiento amplió la red ciclista. Esta medida formaba parte de un modelo dirigido a reducir el espacio destinado a los automóviles y a promover alternativas de transporte.

Sin embargo, la oposición política y algunos sectores económicos denunciaron que ciertas ampliaciones complicaban la movilidad. El tema también llegó hasta los tribunales por cuestiones relacionadas con la transformación de ciertas vías.

El debate sobre la movilidad

La reorganización del espacio público convirtió la movilidad en uno de los aspectos más controvertidos de su gestión. La reducción de carriles para vehículos generó tensiones entre el Consistorio y grupos de conductores.

Las críticas no se limitaron al tráfico. Comerciantes y residentes también lucharon por entender mejor el impacto de las obras y las modificaciones permanentes en sus barrios.

La vivienda como gran promesa

Colau asumió el cargo con la vivienda como uno de sus principales compromisos. Su trayectoria previa en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca marcó su perfil político y priorizó los alquileres y los desahucios.

Sin embargo, los precios siguieron en ascenso a lo largo de sus mandatos. Las medidas adoptadas no lograron aumentar la oferta al ritmo necesario y, según sus críticos, algunas restricciones desalentaron la inversión privada.

Los desahucios

La discrepancia entre su discurso y los resultados fue especialmente notoria en este ámbito. El Debate estima que se produjeron más de 18.000 desahucios en Barcelona durante la gestión de Colau.

Esta cifra ha alimentado una de las mayores controversias respecto a su legado. Sus defensores argumentan que muchas competencias dependen de otras administraciones, mientras que sus detractores sostienen que su promesa de protección no se cumplió.

El turismo y los apartamentos turísticos

El Gobierno municipal limitó la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos y mantuvo una postura crítica hacia ciertos modelos de turismo. También cuestionó el impacto de los cruceros y las actividades hoteleras en la ciudad.

Las patronales y parte del sector empresarial replicaron que estas políticas proyectaban una imagen poco amigable hacia la inversión. El conflicto puso en tensión al Ayuntamiento con un sector económico fundamental para Barcelona.

La seguridad y la delincuencia

El aumento de la delincuencia se convirtió en un tema recurrente dentro del debate sobre la gestión de Colau. Sus opositores vincularon el deterioro de la seguridad a una respuesta política insuficiente.

Es cierto que la seguridad ciudadana no es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno municipal tiene competencias sobre la Guardia Urbana, la prevención y la coordinación con otras administraciones, lo que convirtió este problema en un coste político para la alcaldesa.

La polémica en la Guardia Urbana

El supuesto espionaje a miembros de la Guardia Urbana se añadió a la larga lista de controversias. Este episodio impactó negativamente en la imagen del Ayuntamiento y avivó las críticas sobre el funcionamiento interno de la fuerza policial.

La polémica se sumó a un mandato caracterizado por enfrentamientos con sectores profesionales, grupos políticos y entidades económicas. Para sus críticos, esto reflejó un estilo de gobernar basado en la confrontación.

Los pactos para mantener el poder

Colau obtuvo la victoria en las elecciones municipales de 2015 y renovó su mandato en 2019. En esta segunda investidura, consiguió el apoyo de Manuel Valls, a pesar de que Ernest Maragall, candidato de ERC, había logrado más votos.

En 2023, Barcelona en Comú quedó en tercer lugar. Colau apoyó posteriormente la investidura de Jaume Collboni para evitar que Xavier Trias recuperara la alcaldía. Estos pactos le permitieron conservar una influencia notable, aunque también reforzaron las críticas sobre sus prioridades políticas.

La vida pública tras el Ayuntamiento

Tras su salida del consistorio, Colau continuó inmersa en luchas sociales y de vivienda. En septiembre de 2026, apareció en una protesta contra el desahucio de una mujer vulnerable en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el lanzamiento, forzando a la exalcaldesa y a otros manifestantes a abandonar el acceso al edificio.

Su situación personal también se convirtió en tema de debate público. Colau explicó que tuvo que abandonar el piso en el que residió durante más de quince años, ya que no podía hacer frente al alquiler con un único sueldo. Esta declaración provocó críticas, teniendo en cuenta que el cargo de alcaldesa contaba con una retribución de 100.000 euros brutos anuales, aunque Barcelona en Comú aclaró que ella recibía alrededor de 3.191 euros netos mensuales tras las donaciones.

La exalcaldesa se encuentra actualmente preparando un posible regreso a la primera línea política. Esta vuelta reabre el análisis de sus ocho años al frente del gobierno y obliga a reconsiderar la distancia entre sus promesas, sus decisiones y la huella que dejó en Barcelona.