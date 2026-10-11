Esta es Marcela Topor, la ‘periodista’ rumana que espera en casa al golpista Puigdemont

La trayectoria de Marcela Topor se desarrolla entre los platós de televisión, el ámbito familiar y la larga ausencia de Carles Puigdemont.

En un interesante artículo, La Razón indaga en su perfil sobre los nueve años de distanciamiento en la relación de esta pareja y cómo la periodista rumana ha mantenido su rutina a pesar de que su esposo estuviera fuera de España.

Durante este tiempo, Topor ha optado por no ser el foco del debate político. Su nombre suele asociarse al de Puigdemont, pero su carrera profesional ya había comenzado antes y se ha forjado en el ámbito de los medios de comunicación, especialmente en inglés.

Del teatro rumano a Cataluña

Marcela nació el 8 de septiembre de 1976 en Iași, Rumanía. En 1998 llegó a Girona con la compañía Ludic Student Theatre para participar en un festival cultural. Fue allí donde conoció a Puigdemont, que en aquel momento era periodista y colaboraba en la organización del evento.

La relación avanzó de manera fulgurante. La pareja contrajo matrimonio en el año 2000 a través de una ceremonia civil y posteriormente celebraron una segunda boda en Rumanía, según el rito ortodoxo. Tienen dos hijas, Magalí y María, que han permanecido lejos del escrutinio mediático.

Su perfil se caracteriza por una formación en Filología Inglesa, una dilatada experiencia en el teatro y un sólido recorrido en el periodismo. Desde 2006, ocupa el cargo de editora en Catalonia Today, una publicación en inglés centrada en la actualidad catalana, la cual ha estado relacionada con Puigdemont desde sus inicios.

Además, trabajó en el entorno de la Agencia Catalana de Noticias y en otros medios. No obstante, su participación más constante en los últimos años ha sido en The Weekly Mag, un programa de entrevistas en inglés que se emite por la Xarxa Audiovisual Local, un organismo vinculado a la Diputación de Barcelona.

Una familia marcada por la distancia

La dinámica familiar experimentó un cambio significativo en otoño de 2017. Tras la declaración unilateral de independencia y su destitución como presidente de la Generalitat, Puigdemont se trasladó a Bélgica. Topor y sus hijas, por su parte, permanecieron en Cataluña.

Esa separación no ha truncado su vida cotidiana. La periodista ha continuado con su trabajo y el cuidado de sus hijas, mientras que ha viajado ocasionalmente para reencontrarse con su marido. La distancia entre Girona y Waterloo se ha instaurado como un elemento constante en su historia personal.

Nueve años después de esos acontecimientos, el potencial regreso de Puigdemont vuelve a situar a la familia bajo la lupa. Esta decisión no solo concierne a la política catalana; puede alterar también una dinámica familiar que se ha construido durante años en torno a los viajes, la espera y la discreción.

Los rasgos más destacados de esta etapa han sido:

La permanencia de Topor y sus hijas en Cataluña.

La continuidad de su carrera profesional.

La salvaguarda de la intimidad de las menores.

Los viajes esporádicos a Bélgica.

La separación entre la carrera de la periodista y la vida política de su esposo.

El programa que alimenta la polémica

The Weekly Mag inició su andadura en 2018, y desde entonces, Topor se encarga de su dirección y presentación. Este espacio ofrece entrevistas en inglés a figuras del ámbito cultural, educativo y otros sectores sociales, evitando generalmente el análisis políticamente partidista.

El programa ha suscitado críticas por su financiación pública y la continuidad de su contratación. Diferentes medios han divulgado cifras dispares sobre el salario de Topor, mencionando cantidades que oscilan entre 6.000 y 7.000 euros al mes. La falta de datos públicos actualizados ha contribuido a mantener viva la controversia.

La discusión gira en torno a dos puntos principales:

La vinculación entre el cargo de Topor y su relación matrimonial con Puigdemont.

La decisión de mantener el programa dentro de la red audiovisual pública local.

Las críticas, aunque significativas, no demuestran por sí solas la existencia de alguna irregularidad. Explican, sin embargo, por qué la periodista regresa al centro del debate informativo, incluso cuando su trabajo se mantiene alejado de las posturas políticas de su marido.

Una figura pública por asociación

Topor ha edificado una imagen pública discreta. No suele ofrecer entrevistas sobre su vida personal y se esfuerza por mantener a sus hijas fuera del ojo público. Esta elección contrasta con la constante atención mediática que rodea a Puigdemont.

Su notoriedad proviene de su asociación con él. El interés periodístico no solo abarca su trayectoria profesional, sino que también investiga cómo una mujer relacionada con una de las figuras más polémicas de la política española logra conservar su propio espacio.

Entre las curiosidades más conocidas de su carrera se encuentran:

Llegó a Cataluña como actriz antes de ingresar al mundo periodístico.

Conoció a Puigdemont en un festival de teatro en Girona.

La pareja celebró dos ceremonias de boda, una civil y otra ortodoxa.

Presenta un programa semanal en inglés.

Sus hijas han quedado al margen del interés mediático.

Su vida se ha desarrollado durante años entre Cataluña y Bélgica.

En el plató, Topor discute sobre cultura y actualidad social; fuera de él, prosigue con una vida familiar que ha estado marcada por una espera que, en este momento, podría estar a punto de concluir.