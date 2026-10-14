“Te echaré de menos, hijo”: Bryan Cranston despide a RJ Mitte, su compañero en ‘Breaking Bad’

La muerte de RJ Mitte ha conmocionado a los integrantes del elenco de Breaking Bad y a sus admiradores. El actor falleció este lunes a los 34 años en Brownsville, Texas, según lo confirmó su representante.

La noticia causó una inmediata reacción entre sus excompañeros de rodaje. Bryan Cranston, quien dio vida a su padre en la serie, expresó su dolor a través de un mensaje de despedida: “Te echaré de menos, hijo”.

El mensaje de Bryan Cranston

Cranston rememoró que conoció a Mitte cuando apenas tenía 14 años. El joven había sido seleccionado para interpretar a Walter White Jr., conocido también como Flynn, el hijo del profesor de química que se convierte en líder del narcotráfico.

“Lo conocí cuando solo tenía 14 años, cuando fue elegido para el papel de Walter White Jr., un rol que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, comentó el actor en su mensaje.

Su despedida también reflejó el vínculo que ambos mantuvieron más allá de la serie. Cranston detalló que había estado en contacto con Mitte unas semanas antes, intentando organizar un encuentro. La oportunidad de reencontrarse quedó truncada.

“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué?”, se preguntó Cranston. Asimismo, destacó que quería mucho a Mitte y que valoró cada momento compartido durante el rodaje y después de la finalización de la serie.

Un papel ligado a su propia experiencia

Mitte encarnó a Walter White Jr. durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitida entre 2008 y 2013. Su personaje formaba parte del núcleo familiar de Walter White y enfrentaba retos de movilidad en la narrativa.

El actor vivía con parálisis cerebral, una vivencia que integró en su actuación. Su papel permitió mostrar a un personaje con discapacidad sin restringirlo a esa única condición.

Tras su muerte, se conoció que Mitte también abogó por los derechos de las personas con discapacidad. Se valió de su notoriedad para abordar temas como representación, accesibilidad y oportunidades para actores con diversidad funcional.

Cranston subrayó esta actitud en su despedida. Aseguró que Mitte “jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada” y que enfrentó los exigentes horarios de rodaje con gran determinación.

La conmoción entre sus compañeros

La noticia se produjo casi dos décadas después del estreno de Breaking Bad, una producón de AMC que elevó a sus actores a la fama internacional. Mitte compartió escena con Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk y Dean Norris.

Su actuación quedará para siempre ligada a la familia White, aunque el actor también se embarcó en otros proyectos y continuó su labor en favor de la inclusión. Para muchos, Walter White Jr. representaba el último lazo cotidiano del protagonista con la vida familiar que estaba desmoronando.

La muerte fue confirmada inicialmente por las autoridades locales. Posteriormente, sus representantes comunicaron que se trató de un suicidio, aunque no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias.

La cobertura de este tipo de fallecimientos exige un cuidado especial. La Organización Mundial de la Salud aconseja evitar descripciones innecesarias y proporcionar información sobre asistencia profesional al informar sobre suicidios. En España, el teléfono 024 está disponible para atender a personas con pensamientos suicidas y a sus allegados.

El recuerdo que deja Walter White Jr.

RJ Mitte comenzó a ganar reconocimiento gracias a Breaking Bad, pero su carrera no se limitó a la serie. Su historia personal abrió el debate sobre la representación de actores con discapacidad en producciones de gran visibilidad.

En la trama, Walter White Jr. intentaba llevar una vida normal mientras su familia se desmoronaba. Esa tensión hizo del personaje una pieza clave del drama, incluso cuando la atención principal recaía en el descenso criminal de su padre.

Cranston finalizó su mensaje con una frase sencilla, íntima y difícil de desasociar de la ficción: “Te echaré de menos, hijo”. Para el público, esta despedida revive una relación televisiva que concluyó hace años, pero que ha perdurado más allá de la pantalla.

Mitte deja una huella tanto asociada a la serie como a su trabajo en pro de una representación más inclusiva, convirtiendo su experiencia en un vehículo para abrir puertas a otros actores.