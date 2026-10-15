El Ayuntamiento celebra el talento de la mujer en el deporte con la primera Gala Imperia

Madrid ha dado un nuevo paso en la promoción y el reconocimiento del deporte femenino con la celebración de la primera Gala Imperia, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de la capital y Women’s Sports Institute (WSI). El acto, celebrado en el auditorio del Centro Cultural Conde Duque, inaugura una etapa renovada en el homenaje a las mujeres que han contribuido al desarrollo y la visibilidad del deporte.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, han asistido a esta primera edición, que recoge el testigo de la Gala de la Mujer, creada en 2019. El nuevo proyecto apuesta por reconocer no solo los éxitos deportivos, sino también la influencia, el compromiso y la huella que las mujeres dejan en las distintas disciplinas y en la sociedad.

Bajo el lema «En Imperia no se gana. Se ingresa», la iniciativa aspira a convertirse en un espacio de referencia para preservar la memoria del deporte femenino y dar visibilidad a sus protagonistas. Con esta propuesta, Madrid refuerza su papel como escenario de encuentro para deportistas, instituciones, organizaciones y profesionales comprometidos con el impulso del talento femenino.

La ceremonia ha reunido a destacadas figuras del ámbito deportivo y social. Uno de los momentos destacados ha sido la presentación del consejo asesor de Imperia, formado por las fundadoras del proyecto: Theresa Zabell, Ona Carbonell, Gemma Mengual, Amaya Valdemoro, Eli Pinedo, Crys Dyaz, Lydia Valentín, Miriam Blasco, Ana Alonso, María Pérez y Arantxa Sánchez Vicario. Todas ellas representan distintas generaciones y disciplinas del deporte español.

Diez incorporaciones para reconocer el talento y el legado

La primera promoción de Imperia ha distinguido a diez deportistas, profesionales y entidades mediante categorías que ponen el foco en la proyección internacional, la capacidad de liderazgo, la innovación y la contribución al deporte.

La Selección española femenina de fútbol sub-20 ha sido reconocida en Rising Star, mientras que las hermanas Baceiredo han recibido la distinción Game Changer. La categoría Beyond Sports ha recaído en Natalia Dobrynska, y Cristina Mitre ha obtenido el reconocimiento del público en People Choice.

Por su parte, Andrea Fuentes ha sido distinguida en Leadership y Mireia Belmonte en Legacy, una categoría dedicada a la huella que permanece más allá de la competición. Vikika Costa ha recibido el premio Global Impact, mientras que Sandra Sánchez ha sido reconocida en Best Sport Film.

La lista de homenajeadas se completa con Carmen Jordá, distinguida como Global Icon, y el Atlético de Madrid Femenino, galardonado en Global Team.

Con esta primera edición, Imperia inicia un recorrido destinado a poner en valor a las mujeres que han abierto camino en el deporte, han transformado sus disciplinas y continúan inspirando a nuevas generaciones. Una apuesta por ampliar el reconocimiento público de sus logros y dar continuidad a un legado que trasciende los resultados.