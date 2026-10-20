Muere a los 34 años Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber e hija de una leyenda del surf

La familia de Sahara Ray, reconocida modelo, diseñadora e influencer de Australia, confirmó el 19 de octubre su fallecimiento al medio estadounidense TMZ.

La joven falleció el domingo 18 de octubre, a los 34 años, en un hospital rodeada por sus seres queridos. «Era muy apreciada», transmitieron sus familiares.

Aún no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. Además, no hay confirmación de que estuviera relacionada con el síndrome de Guillain-Barré, que Sahara reveló en 2024 tras sufrir un grave accidente de tráfico. Este triste desenlace llegó pocos meses después del nacimiento de su primera hija, Snow, un hecho que hizo que el adiós fuera aún más desgarrador.

Un legado entre la moda, el océano y las redes sociales

Sahara Joy Ray, hija del surfista profesional Tony Ray y de Gretchen Bach, creció inmersa en la cultura playera que definiría su trayectoria profesional. En 2014, comenzó a ganar notoriedad como modelo y creadora de contenido. Ese mismo año, fundó Sahara Ray Swim, una marca de trajes de baño que reflejó su estilo personal en un proyecto empresarial sólido.

La firma se destacó por una estética singular: prendas con toques californianos, campañas centradas en el océano y un enfoque directo a través de las redes sociales. Sahara no solo fue el rostro de su marca; también participó activamente en la construcción de su identidad, utilizando sus plataformas para compartir una fusión de moda, estilo de vida y cultura del surf.

Su fama internacional se disparó en 2016, cuando fue fotografiada en Hawái junto a Justin Bieber. Las instantáneas alimentaron rumores sobre su posible relación, aunque el cantante nunca confirmó públicamente su noviazgo. A pesar de esta notoriedad, Sahara continuó desarrollando su carrera de manera autónoma.

Entre los logros más destacados de su trayectoria se encuentran:

La creación de Sahara Ray Swim en 2014.

en 2014. Su consolidación como modelo y diseñadora de moda de baño.

La formación de una comunidad digital enfocada en el surf, la imagen y el bienestar.

Su fama mediática tras las fotos con Justin Bieber en 2016.

Su narración sobre la recuperación de un accidente y los problemas de salud que enfrentó.

Enfermedades, maternidad y sus últimos momentos

En 2024, Ray compartió que padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que puede generar debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad y parálisis. De acuerdo con la información publicada, la enfermedad se presentó tras un accidente en el que un conductor ebrio chocó con su vehículo, lo que le ocasionó una parálisis parcial y un cambio drástico en su día a día.

Sahara decidió documentar parte de ese proceso ante sus seguidores, mostrando su vulnerabilidad. Habló abiertamente sobre las limitaciones que enfrentaba y de la necesidad de rehacer su rutina después del siniestro. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha podido establecer un vínculo entre su diagnóstico y su fallecimiento.

En agosto, anunció que esperaba su primer hijo. La pequeña, Snow, nació en enero de 2026. Durante los meses posteriores, la modelo compartió fotos de su vida como madre y de su bebé. En una de sus publicaciones, expresó: «Todo mi corazón. Bebé Snow». Así, los últimos momentos de su vida pública se entrelazaron con su experiencia materna, además de su labor en la moda y las redes.

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles sobre el funeral, ceremonias públicas o actos en honor a su memoria. La familia tampoco ha brindado información sobre la causa médica de su fallecimiento.

Un referente más allá del espectáculo mediático

La historia de Ray a menudo se limitó a su parentesco con Tony Ray o a su relación con Bieber. Aunque estos aspectos explican parte de su popularidad, omiten una dimensión esencial: fue una emprendedora que transformó su sensibilidad estética en una marca y encontró en Internet un canal directo de comunicación con su audiencia.

Su influencia se sitúa en una generación de modelos que empezaron a desprenderse de la dependencia exclusiva de las pasarelas y las revistas. Instagram se convirtió en su escaparate, diario y herramienta comercial. Sahara contribuyó a esa evolución con una imagen coherente y una conexión constante con sus seguidores.

La familia ha descrito a Sahara Ray como una persona entrañablemente querida. Hasta ahora, no se han escuchado declaraciones públicas de Justin Bieber ni de otros personajes del mundo de la moda. Su legado perdura en la marca que creó, en las imágenes que compartió y en la comunidad que la apoyó durante sus años de visibilidad pública.

Datos relevantes

Aspecto Información Nombre Sahara Joy Ray Edad 34 años Fallecimiento 18 de octubre, en un hospital Lugar de nacimiento No confirmado públicamente en las informaciones disponibles Nacionalidad Australiana Padres Tony Ray y Gretchen Bach Formación No consta una educación reglada confirmada Profesión Modelo, diseñadora, empresaria y creadora de contenidos Empresa Sahara Ray Swim Hija Snow, nacida en enero de 2026 Causa de la muerte No comunicada Premios No constan premios relevantes confirmados

La vida de Sahara Ray quedó suspendida entre el océano de su niñez, la moda que convirtió en profesión y una maternidad recién inaugurada; su hija Snow ahora lleva consigo el nombre que mejor encarna su legado más íntimo.