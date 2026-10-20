Las ‘prebendas’ que Sánchez otorga a Puigdemont: salario, chófer, escolta y asesores

El regreso de Carles Puigdemont podría tener múltiples dimensiones, tanto desde el ámbito político como judicial y personal. El expresident ya tiene la posibilidad de retornar a España sin el temor de ser detenido en relación a esta causa, tras la decisión del juez Pablo Llarena de anular la orden nacional de búsqueda y captura. Su faceta familiar y personal fue revelada en las fotos inéditas de Vanitatis, que salieron a la luz durante su estancia en Bélgica.

Sin embargo, esta resolución judicial no implica, por sí sola, una amnistía definitiva. Llarena aún tiene otros asuntos pendientes y debe evaluar el impacto total de la decisión del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que el panorama ha cambiado: Puigdemont puede ahora traspasar la frontera sin que las autoridades lleven a cabo la orden que le pesaba desde 2017.

Un sueldo atado al cargo

Si decide regresar a España y recuperar formalmente las prerrogativas de expresidente de la Generalitat, Puigdemont podrá disfrutar de ciertos beneficios estipulados en el Estatut. Uno de los más destacados es una asignación económica que se relaciona con el salario del president en funciones.

Este importe, que se ha difundido, alcanza los 117.308,67 euros anuales, es decir, el 80 % del sueldo del actual presidente de Cataluña. Sin embargo, esta cantidad se calcula de forma proporcional al tiempo que haya permanecido en el cargo. Así, se prevé que la cifra mensual asignada a Puigdemont sea de 70.385,20 euros, según lo publicado.

La ley también contempla una pensión vitalicia al llegar a la jubilación, que sería del 60 % del salario del presidente de la Generalitat, incluyendo las actualizaciones necesarias en cada legislatura.

Este sistema no queda a criterio del presidente del Gobierno. Las condiciones son parte del régimen destinado a aquellos que han ocupado la máxima representación catalana. Surge la controversia ya que Puigdemont abandonó España tras la declaración unilateral de independencia y ha permanecido fuera durante un prolongado periodo.

Coche oficial, conductor y protección

Las ventajas que le corresponden no se limitan a su sueldo. Los expresidentes de la Generalitat cuentan con recursos de representación y seguridad. Entre ellos, se incluye un vehículo del parque móvil catalán, dotado de conductor y renovación periódica.

Asimismo, reciben un equipo de escoltas. Esta protección puede acompañarles tanto en actos institucionales como en movimientos personales, dentro de las condiciones establecidas por los servicios competentes.

Estas medidas obedecen a una razón institucional: asegurar la seguridad y el apoyo logístico a quienes han estado al frente del Gobierno catalán. No obstante, en el caso de Puigdemont, suponen una lectura política ineludible. El líder de Junts no ha vuelto en forma estable desde 2017, y su eventual retorno tendría un fuerte simbolismo.

Además, cuenta con un despacho oficial destinado a expresidentes. Esta oficina puede tener tres personas de confianza, elegidas y pagadas con fondos públicos. Estos colaboradores tienen la tarea de facilitar el apoyo administrativo, organizativo y de representación.

Asignación económica atada al cargo.

Oficina personal con tres asesores.

Vehículo oficial con conductor.

Protección mediante escoltas.

Derechos económicos al jubilarse.

La decisión de Llarena transforma la situación

El 6 de octubre, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dijo adiós a las órdenes de detención a nivel nacional contra Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig. Esta decisión se produjo tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía por el delito de malversación en el caso de la exconsellera Dolors Bassa.

Llarena notificó la medida a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, dejando a las fuerzas de seguridad sin la obligación de ejecutar esas órdenes si alguno de los tres regresaba a España.

El juez subrayó que el levantamiento no significaba una declaración de extinguimiento de toda responsabilidad penal ni resolvía de manera definitiva el proceso. También insistió en la necesidad de revisar el alcance de la sentencia del tribunal constitucional antes de tomar una decisión final.

Pocos días después, Llarena confirmó que Puigdemont podía regresar sin el riesgo de ser detenido por esta causa, aunque mantuvo sus críticas hacia el Tribunal Constitucional. Así las cosas, el expresident se enfrenta ahora a una decisión tanto política como personal: volver y aceptar públicamente esta nueva realidad o elegir seguir residiendo fuera de España.

La vida privada detrás del personaje

La imagen de Puigdemont muchas veces se asocia únicamente a su papel en el procés, su relación con Junts y sus enfrentamientos con la justicia. Sin embargo, también ha suscitado interés su vida familiar.

Las fotografías publicadas por Vanitatis ofrecieron un vistazo a su boda y a su entorno más cercano, incluida su familia de origen rumano. Este material ayudó a humanizar a un dirigente que, por lo general, es conocido más por sus intervenciones políticas y su prolongado exilio en Bélgica.

El contraste entre su vida personal y el debate institucional continúa marcando su figura. Mientras que sus decisiones públicas originaron una crisis constitucional, sus derechos como expresidente se traducen en salario, oficina, coche y protección. Esta mezcla es la que explica por qué su posible regreso vuelve a ponerlo en el centro de la conversación política y social.

Y, en medio de toda esta controversia, emergen algunas curiosidades: Puigdemont trabajó como periodista antes de dedicarse por completo a la política. Además, mantiene un vínculo especial con Girona, y su historia familiar ha generado tanto interés como sus discursos. En su caso, la vida privada nunca ha estado del todo al margen de la noticia.