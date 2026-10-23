Fallece Tom Skerritt, el actor de ‘Alien’ y ‘Top Gun’ que elevó la autoridad al arte

Tom Skerritt murió el 21 de octubre de 2026 por causas naturales, según lo anunciado por su familia. Tenía 93 años. Este actor, conocido por su participación en El Mundo, dejó atrás una carrera de más de cincuenta años, caracterizada por personajes sólidos, serenos y con un humor sutil.

Su manera de actuar no requería de grandes gestos. En papeles como el capitán Dallas de Alien, el instructor de vuelo de Top Gun o el sheriff Jimmy Brock de Picket Fences, Skerritt ofrecía una humanidad palpable a personajes de autoridad que podían ser tan severos como vulnerables o irónicos. Su familia confirmó el fallecimiento y pidió que se respetara su privacidad durante el duelo.

Una trayectoria sin alardes

Nacido en Detroit, Michigan, el 25 de agosto de 1933, Skerritt se adentró en el mundo del cine y la televisión durante la década de 1960. Antes de convertirse en una cara familiar, sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, experiencia que le permitió interpretar a militares, pilotos y hombres que deben tomar decisiones importantes bajo presión con una naturalidad impresionante.

Su filmografía abarca géneros muy variados. Si bien participó en dramas, thrillers, westerns y comedias, siempre lo hizo con una interpretación medida. Esta versatilidad le permitió actuar en producciones como MASH, The Turning Point, Steel Magnolias, Contact y Up in the Air, además de diversas series de televisión.

En Alien, interpretó al capitán de la Nostromo, un personaje que lidiaba con la responsabilidad del mando y la confusión ante una amenaza desconocida. La película dirigida por Ridley Scott se convirtió en un clásico del cine de ciencia ficción y terror, y la actuación de Skerritt ayudó a dar una dosis de realidad a una tripulación enfrentada a una pesadilla fuera de lo común.

En Top Gun, estrenada en 1986, asumió el papel de Viper, un instructor y figura de autoridad para los jóvenes pilotos interpretados por Tom Cruise y Anthony Edwards. Su personaje mezclaba disciplina, experiencia y un toque de comprensión paternal. Esta película no solo consolidó su lugar en la cultura popular, sino que sus escenas se transformaron en momentos icónicos del cine estadounidense.

Un Emmy y la televisión como su hogar

El reconocimiento más destacado de su carrera llegó con Picket Fences, una serie creada por David E. Kelley. En la piel de Jimmy Brock, el sheriff de la ficticia localidad de Rome, Skerritt encarnó a un funcionario que enfrentaba dilemas morales, conflictos familiares y situaciones tan absurdas como inquietantes.

Su papel le valió el Emmy al mejor actor protagonista en una serie dramática en 1993. Este galardón reconocía su actuación alejada del exhibicionismo: Brock generaba respeto, pero también mostraba inseguridades y emociones. La serie aprovechaba este equilibrio para abordar cuestiones sociales y políticas en Estados Unidos durante los años noventa.

Su familia lo describió como un hombre “con humor, curiosidad, sabiduría y generosidad”. También resaltaron su interés por la imaginación, la creatividad, las historias, los veteranos, la naturaleza y el deseo de ayudar a otros a dar voz a sus propios relatos. Hasta ahora, no se han comunicado detalles sobre un funeral público o actos conmemorativos.

Una vida entre la disciplina y la creatividad

Skerritt estuvo casado con Julie y fue padre de cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko. Además, la familia informó que contaba con varios nietos y bisnietos. En su despedida, sus seres queridos hicieron una clara distinción entre el actor, conocido por millones, y el hombre privado que ellos recordaban por su sentido del humor y su cercanía.

El legado de Skerritt no radica en un solo papel. Él fue parte de una generación de actores capaces de sostener una película desde un segundo plano, haciendo creíbles una orden, una advertencia o un silencio. Su rostro podía expresar autoridad sin dureza y cansancio sin rendición.

Datos clave de su trayectoria

Aspecto Información Nacimiento 25 de agosto de 1933, Detroit, Michigan Fallecimiento 21 de octubre de 2026, por causas naturales Formación Estudios en Wayne State University y servicio en las Fuerzas Aéreas estadounidenses Debut profesional Cine y televisión desde la década de 1960 Papeles más conocidos Capitán Dallas en Alien, Viper en Top Gun y Jimmy Brock en Picket Fences Premio principal Emmy al mejor actor protagonista de drama por Picket Fences en 1993 Familia Esposa, Julie; cinco hijos, nietos y bisnietos

Entre sus trabajos más renombrados también se encuentran MASH, The Turning Point, Steel Magnolias, Contact y Up in the Air. Esta lista muestra una carrera extensa, pero sobre todo, una carrera coherente: Skerritt buscaba personajes con una historia rica detrás, hombres que parecían llegar a la escena tras haber experimentado mucho antes de que comenzara la película.

Quedará en la memoria la imagen de un actor que raramente exigía ser el centro de atención, pero que, sin embargo, lo llenaba cuando aparecía. En el recuerdo del cine, Tom Skerritt continuará ingresando en una sala, una cabina de mando o una comisaría con esa autoridad serena, la de quien entendía que una mirada también puede contar una vida.