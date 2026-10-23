Paula Echevarría no desea casarse: “Yo no se lo pediría nunca”

La ceremonia nupcial no está en los planes de Paula Echevarría y Miguel Torres. La actriz lo ha compartido en el videopodcast Moderneces, tal y como lo recoge 20minutos. Durante la charla, también ha expuesto el desacuerdo que mantienen sobre quién debería dar el primer paso hacia el matrimonio.

Desde 2018, Echevarría y Torres comparten una relación y son padres de un hijo. Ambos han experimentado la vida de casados: ella fue esposa de David Bustamante, con quien tuvo a su hija Daniella; él también estuvo casado antes de iniciar su romance con la actriz.

Una decisión que no surge del arrepentimiento

La intérprete no reniega de su primer matrimonio. Su postura a día de hoy, según ha expresado, es fruto de la experiencia vivida, y no siente la urgencia de repetirla.

“Yo ya lo hice, yo ya me casé”, ha señalado en la entrevista. Además, ha subrayado que no se siente arrepentida de su primer matrimonio, ni considera que esa etapa de su vida haya sido un error. La frase “a lo hecho, pecho” refleja su visión directa sobre su trayectoria personal.

Para Echevarría, un matrimonio no alteraría la dinámica que tiene con Torres. La pareja ha construido una familia y una vida sólida, por lo que formalizar el enlace no se presenta como una necesidad apremiante.

“¿Qué diferencia hay entre estar casados y no estarlo?”, se ha cuestionado. En su opinión, la boda aportaría principalmente una celebración, pero no modificaría el compromiso que ya existe día a día entre ambos.

La petición que ninguno quiere hacer

El tema, además, tiene un matiz de negociación personal. Echevarría ha mencionado que ella y Torres sostienen una especie de “guerra” acerca de la propuesta de matrimonio.

La actriz dice que él aún no ha hecho la solicitud. Según su relato, Torres le responde planteando la pregunta de por qué no es ella quien hace la petición. En este punto, Echevarría deja claro su punto de vista.

Paula Echevarría no se opone a las bodas.

No le interesa organizar otra celebración de este tipo.

Espera que sea Miguel Torres quien realice la propuesta.

No tiene intención de pedírselo ella misma.

“Hay cosas para las que sí soy un poco tradicional y esa es una”, ha expresado. Esta afirmación contrasta con la imagen pública de una mujer poco preocupada por seguir las normas convencionales en otros aspectos de su vida.

La actriz también prevé las críticas que su postura podría desencadenar. Ha insistido en que esta es una opinión personal y no pretende que sea un modelo a seguir para otras parejas.

Una familia al margen del altar

La relación entre Echevarría y Torres ha progresado sin la necesidad de una boda. Son padres de Miki, y en diversas ocasiones han manifestado que la familia obedece al vínculo más relevante de su proyecto compartido.

Torres había mencionado previamente que el matrimonio no necesariamente llevaría a la pareja a un nuevo escenario. Para él, valores como la lealtad, la confianza, el respeto y la vida juntos son lo que realmente cuenta. También ha destacado que formar una familia implica una unión de gran importancia.

Echevarría comparte esa visión, aunque aporta un matiz: no se identifica como “antibodas”. Su principal impedimento tiene que ver con la falta de interés y el cansancio que le generan los preparativos, la exposición pública y todo lo que conlleva una celebración de tal envergadura.

En una pareja conocida por los medios, cualquier mención a un posible enlace vuelve a alimentar las especulaciones. Sin embargo, sus declaraciones delinean una realidad bastante clara: no hay una fecha marcada, ni una petición formal, y ninguno de los dos parece considerar el matrimonio como un objetivo inminente.

Fama, pareja y expectativas

La conversación también ilustra cómo la vida amorosa de los famosos se ve sometida a preguntas constantes. En el caso de Echevarría, el matrimonio suele estar vinculado a la idea de un “siguiente paso” tras varios años de relación y la llegada de un hijo.

La actriz rechaza tal interpretación. Su historia con Torres no necesita, al menos por el momento, de una ceremonia que respalde su estabilidad. En un mundo donde las parejas públicas evalúan cada acción ante la mirada del público, ambos han optado por presentar su postura con naturalidad, sin anunciar planes que no existen.

Así que la cuestión sigue abierta, pero únicamente en teoría. Si alguna vez llega esa propuesta, tendrá que encajar en una relación que actualmente florece sin la presión de calendarios de bodas ni expectativas externas.

Mientras tanto, Paula Echevarría mantiene su postura: puede ser tradicional en ese aspecto, pero no tiene intención de dar el primer paso.