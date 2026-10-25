El Rey Felipe VI se opera de cataratas en Oviedo

El rey Felipe VI ha sido intervenido de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo.

Esta operación, planificada con antelación, se llevó a cabo tras su visita a Llanes en el marco del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias.

Así lo indica Libertad Digital.

La cirugía se realizó la noche del sábado 24 de octubre en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Con una duración aproximada de media hora, la Casa del Rey comunicó que esta se desarrolló sin contratiempos. El monarca pasó la noche en el propio hospital antes de retomar su agenda.

La intervención se produjo al final de una intensa visita institucional que se extendió por tres días. Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, participó en diversos actos vinculados a los Premios Princesa de Asturias, además de asistir a la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar.

Una cirugía habitual

Desde la Casa del Rey se aclaró que la cirugía tenía carácter rutinario. El ojo derecho del rey se encuentra en buen estado y, por el momento, no se requiere de una intervención similar. Durante su estancia en Asturias, Felipe VI mantuvo su agenda con normalidad y no mostró molestias evidentes.

La reina Letizia y sus hijas regresaron a Madrid tras finalizar la agenda en Asturias. Por su parte, Felipe VI permaneció en Oviedo para realizarse la operación y descansar bajo supervisión médica. No se ofrecieron más detalles sobre su recuperación ni se hicieron mención de cambios en sus compromisos futuros.

En este tipo de operaciones, los médicos sustituyen el cristalino del ojo cuando este ha perdido su transparencia. La intención de la cirugía es que la persona pueda recuperar la visibilidad y disminuir problemas causados por la visión borrosa.

Aspectos sobre las cataratas y su efecto en la visión

Las cataratas se desarrollan cuando el cristalino, esa lente natural que se encuentra detrás de la pupila, se vuelve opaco. Este cambio dificulta que la luz llegue de forma clara a la retina y el proceso puede ser gradual.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Visión borrosa o nublada.

Mayor sensibilidad a la luz.

Dificultad para conducir en la oscuridad.

Halos alrededor de los puntos de luz.

Colores menos vibrantes.

Cambios constantes en la graduación de las gafas.

La edad es uno de los factores más significativos relacionados con las cataratas, aunque otros elementos como la diabetes, ciertos traumatismos oculares, tratamientos específicos y antecedentes familiares también pueden influir. La evolución varía en cada caso, y la decisión de operar depende del impacto en la vida cotidiana.

Esta cirugía suele realizarse con anestesia local y, en muchas ocasiones, no es necesario un ingreso prolongado. Sin embargo, cada paciente requiere una evaluación individual y un seguimiento específico después de la intervención.

Un precedente en la familia real

Felipe VI no es el primer miembro de la familia Borbón que se somete a una operación de este tipo. Sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, también han pasado por quirófano por el mismo motivo, de acuerdo con lo que se conoce sobre los antecedentes médicos familiares.

La noticia vuelve a centrar la atención en la salud del Rey, aunque, en este caso, se trata de una intervención común y previamente programada. La Casa del Rey optó por ofrecer información básica: el ojo afectado, el lugar de la operación, la duración y la evolución inmediata del proceso.

Ese equilibrio entre proporcionar datos y preservar la privacidad es habitual en los comunicados médicos de la institución. En el caso de Felipe VI, la operación se hizo pública al término de sus compromisos en Asturias, sin alterar la imagen de normalidad que exhibió durante su visita oficial.

Entre la transparencia y la controversia

La salud de los miembros de la Familia Real suele generar debate. Cada ausencia, alteración en la agenda o ingreso hospitalario despierta interrogantes sobre la información que realmente debe ofrecerse desde Zarzuela. La operación de Felipe VI también se sitúa en este contexto de vigilancia constante.

No se ha reportado que la intervención haya generado una crisis institucional ni un conflicto en la Casa Real. La principal controversia gira en torno a la exposición pública: hasta qué punto debe comunicarse sobre la salud del jefe del Estado y qué aspectos pertenecen a su vida privada.

En esta ocasión, los datos disponibles indican que se trató de una cirugía programada, breve y sin complicaciones. La imagen del Rey tras la intervención se relaciona con un procedimiento médico común, pero también con la atención especial que cada paso en la vida de la Corona suele atraer.

Una curiosidad sobre la percepción visual

Las cataratas no solo afectan la claridad de la visión, sino que también pueden alterar la percepción de colores y luces. Por ello, una operación que parece simple puede transformar significativamente actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros a distancias largas. En Oviedo, Felipe VI ha dado este paso sin apartarse demasiado de una agenda que, a pesar de las revisiones médicas, sigue marcada por su responsabilidad institucional.