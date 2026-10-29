Fátima Báñez, una trayectoria pública marcada por la reforma laboral de 2012

Fátima Báñez, quien fuera ministra de Empleo y Seguridad Social y actualmente presidenta de la Fundación CEOE, viajaba este miércoles en uno de los trenes que tuvieron un accidente en Toledo. Hasta el cierre de esta información, no se había confirmado su ubicación y no existían datos verificados sobre su estado de salud.

Desde la CEOE se manifestaron inquietudes y extendieron su apoyo a los afectados y a sus familias. Solicitaron también cautela debido a la ausencia de información oficial definitiva. Este accidente, que ocurrió cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Urda, ha dejado al menos una treintena de fallecidos, según las primeras noticias que han emergido de las autoridades.

Una figura central de la política laboral del PP

Fátima Báñez nació en San Juan del Puerto, Huelva, en 1967. A lo largo de casi veinte años, desarrolló su carrera en el seno del Partido Popular. En el año 2000 ingresó en el Congreso como diputada por Huelva, circunscripción que defendió hasta 2019. En etapas anteriores, ocupó cargos orgánicos en Andalucía y formó parte del Consejo de Administración de Radio y Televisión de Andalucía.

Fue Mariano Rajoy quien la nombró ministra de Empleo y Seguridad Social en diciembre de 2011. Su gestión se extendió hasta junio de 2018, lo que la consagró como la ministra que más tiempo ininterrumpido había estado al frente de la cartera de Trabajo en la democracia española, de acuerdo con los perfiles que salieron a la luz tras el accidente.

Su legado político está estrechamente vinculado con la reforma laboral de 2012, que se aprobó en medio de la crisis económica. Esta legislación introdujo una mayor flexibilidad tanto en la contratación como en el despido, con el objetivo de frenar la destrucción de empleo y facilitar la recuperación empresarial. No obstante, sindicatos y fuerzas de izquierda la consideraron un retroceso en los derechos laborales, convocando una huelga general para exigir su anulación.

Con el tiempo, la reforma fue modificada en parte por el Gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez. Sin embargo, su impacto continuó presente en el debate sobre la contratación, la negociación colectiva y el funcionamiento del mercado laboral en España.

Del Congreso a la representación empresarial

Báñez se alejó de la primera línea política tras la moción de censura que derrocó al Gobierno de Rajoy. En 2019, renunció a su escaño y dirigió su enfoque hacia el sector privado y las instituciones empresariales. En julio de 2020, asumió la presidencia de la Fundación CEOE, donde promovió iniciativas relacionadas con el empleo, la formación, la inclusión y la responsabilidad social.

Además, ocupaba el cargo de consejera en Laboratorios Rovi y mantenía vínculos en el ámbito energético, incluyendo una relación con Iberdrola. Cabe destacar que el martes anterior al accidente participó en un acto en Gijón para conmemorar el 50.º aniversario de la Federación de Empresarios del Metal de Asturias.

Nacimiento: 6 de enero de 1967, San Juan del Puerto, Huelva

6 de enero de 1967, San Juan del Puerto, Huelva Formación: Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE

Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE Diputada: por Huelva entre 2000 y 2019

por Huelva entre 2000 y 2019 Ministra: Empleo y Seguridad Social, de 2011 a 2018

Empleo y Seguridad Social, de 2011 a 2018 Presidenta: Fundación CEOE desde 2020

Fundación CEOE desde 2020 Actividad posterior: consejos de administración y proyectos de empleo y formación

Una carrera entre la política y la empresa

Su perfil combinó la disciplina legislativa, la gestión ministerial y la interlocución con el sector empresarial. Para sus seguidores, fue una voz firme durante unas de las épocas económicas más complejas en la reciente historia de España. Sin embargo, sus detractores vinculan su nombre con una legislación laboral que debilitó la posición de negociación de los trabajadores.

Hasta el momento, no se han anunciado actos conmemorativos específicos en su honor, ni ha habido una confirmación oficial sobre su fallecimiento. Los equipos de emergencia mantienen como prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas y el cuidado de los heridos en esta tragedia. La historia de Fátima Báñez queda, por el momento, en suspenso, al igual que el país, a la espera de nuevas actualizaciones oficiales.